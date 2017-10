UD Almería A un tiro de piedra Tino Costa tira del balón, perseguido por Pere Milla, jugador del Numancia, que lidera la Segunda. / AGENCIA LOF Solamente Las Palmas y UD Salamanca sumaron los mismos puntos que hoy tiene el Numancia, pero las diferencias eran más notables que en el actual campeonato JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 3 octubre 2017, 00:33

La actual campaña liguera en Segunda División A es, sin error a equivocación, la Liga más igualada de las últimas diez temporadas. Tanto es así que el actual líder de la competición, el Numancia, es de los que menos puntos han sumado en las siete primeras jornadas del campeonato. La UD Las Palmas, en la 2014/15, y la UD Salamanca, en la 2008/09, también sumaban 14 puntos al llegar a esta jornada séptima del calendario. Sin embargo, las diferencias entre los primeros en el primero de los casos eran más amplias que las que rigen ahora, donde el Almería, por ejemplo, ocupa plaza de playoff de ascenso, con once puntos, y el Lorca FC, que está más cerca posicionalmente del descenso, tiene sólo tres puntos menos que el equipo rojiblanco y, con las vueltas que da la vida, una victoria lorquina y una derrota rojiblanca meterá a ambos con los mismos números, como es obvio.

Lo cierto es que la competición ha tenido líderes muy sólidos que acabaron ascendiendo a Primera División, como es el caso del Málaga, en la primera temporada de esta última década. El conjunto blanquiazul, en la temporada 2007/08, mandaba después de siete jornadas y 21 puntos, es decir, pleno de resultados satisfactorios. El Salamanca, que fue el siguiente, ofrecía como líder un panorama similar al de la actual campaña, con el decimoséptimo clasificado con ocho puntos, a seis de un líder que no logró ascender al término de las 42 jornadas celebradas. El tercer clasificado, que era el CD Tenerife, sí consiguió dar el salto a la máxima categoría nacional al término de aquella temporada.

En un puño

La actual competición liguera es la más igualada de las últimas temporadas, con números similares a los de la campaña 2008/09, que estaba liderada por la UD Salamanca, con 14 puntos, los mismos que hoy tiene otro equipo castellano-leonés, el CD Numancia. Las diferencias eran mínimas. La SD Eibar, que era decimoséptimo clasificado, tenía 8 puntos y, aunque entonces no había playoff, los que lo hubiesen jugado los tenía el cuadro armero a solamente una victoria de distancia.

Es más o menos lo que sucede hoy en día. Queda mucho todavía por jugarse, pero también es cierto que alguno de los tres que ocuparon puestos de ascenso a estas alturas lo corroboraron al final. La temporada 2007/08 tuvo, en la séptima jornada, al Málaga como líder, con 21 puntos, perseguido por CD Numancia y Sporting de Gijón, con 17 y 16 puntos respectivamente, que fueron los tres que lograron ascender al término de la competición. Sólo en una ocasión, en la campaña 2011/12, los equipos que ocuparon los tres primeros puestos de la competición en la séptima fecha del campeonato se quedaron sin lograr el ascenso de categoría. La UDA, por ejemplo, era líder con 17 puntos y al final acabó séptimo clasificado, en parte por el 'caos' que se instaló en la entidad, que vio la destitución de Lucas Alcaraz para darle el equipo a Esteban Vigo que no arregló nada. Mientras, Hércules y Córdoba, que jugaron la promoción, fueron quintos y sextos de la competición.

El Málaga, en la Liga 2007/08, fue el que más puntos logró en siete jornadas, 21

Y ahora sucede lo mismo. La clasificación está muy apretada. Hay nueve equipos en tres puntos, nadie ha conseguido mantenerse invicto -todos los equipos ya han perdido algún partido- y, como es obvio, no hay ningún equipo que se muestre fuerte cuando se lleva disputado una sexta parte del campeonato. La sorpresa puede ser la clasificación del CD Numancia, que es quien la comanda en la actualidad, pero no sólo con la diferencia de un punto, sino también con el fruto de una gran solidez, tanto en ataque como en defensa. El equipo que dirige Jagoba Arrasate ha hecho 12 y sólo ha encajado 4, fruto tal vez de ser un equipo que no tiene la presión del ascenso, pero que seguro no renunciará a conseguirlo en caso de que se ponga a tiro, como es obvio.

La segunda plaza tiene una pelea entre dos equipos como el Lugo del almeriense Francisco y del exrojiblanco Ramón Azeez y el Real Valladolid de Borja Fernández. Uno 'por placer', si bien siempre ha sido un equipo que ha dado buenas sensaciones y otro 'por obligación' porque los pucelanos llevan apuntando alto desde que descendieron de categoría en la temporada 2013/14. Siempre han tenido el propósito de ascenso, que no ha llegado por mucho empeño que haya existido. Sin embargo, ahora, pese a las salidas de jugadores importantes, el equipo albivioleta está respondiendo con armas y goles.

Muchos en poco espacio

Las estrechuras en la competición continúan porque de Osasuna hasta el Reus hay metidos un buen número de equipos en sólo dos puntos, lo que habla de las pocas diferencias y de lo competida que está la Segunda División A. Por abajo sí que se han abierto diferencias porque el Sevilla Atlético no consigue arrancar y el domingo firmó una nueva derrota, sigue sin ganar y se ancla al último puesto de la clasificación, con el Nàstic de Tarragona 'agarrándole' de la mano, como ya sucedió la pasada temporada, aunque este pendiente de ver qué sucede con el partido que se aplazó el domingo y que debía jugar frente al Barcelona B.

Lo cierto es que durante las diez últimas temporadas, pocos equipos han tenido tan escaso margen en la clasificación con respecto a una zona media de la misma. Así, en la temporada 2007/08 fue el Málaga el que llegó con claridad a estas alturas de la temporada, en la 2008/09, era la UD Salamanca; en la 2009/10 mandaba la Real Sociedad, en la 2010/11 lo hacía el RC Celta, en la 2011/12 lo fue la UD Almería, una temporada más tarde era el Elche, en la 2013/14 era líder el Recreativo de Huelva, en la 2014/15 lo fue la UD Las Palmas, en la 2015/16 fue Osasuna el que llegó como líder, para ser el Levante UD el que mandaba en la clasificación el pasado campeonato liguero, para no caer de la misma, llegando la cuadragésimo segunda jornada como líder de la misma.