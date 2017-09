UD Almería «No hay que tirar voladores al canto» Trujillo, Verza, Nauzet y Lin se estrenan en la convocatoria ante el partido de Copa / UD ALMERÍA Nauzet Alemán, que empieza a encontrar la forma, avisa de que hay que seguir trabajando | El canario, que dio una asistencia de gol el pasado sábado, habla de la Cultural como «un recién ascendido», pero «no se le nota nada» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 26 septiembre 2017, 01:57

Vivir el momento. Esa es la receta que tiene Nauzet Alemán para esta UD Almería que ahora mismo muestra buenas sensaciones, a nivel colectivo, con sólo un punto de desventaja con respecto al liderato de la competición y que el viernes próximo tiene un complicado reto en el Reino León, donde se enfrentará a un recién ascendido, con pinta de no ser 'nuevo' en la categoría, pese a esos más de cuarenta años sin competir en ella. De momento, aporta un dicho de su tierra para asegurar que «no hay que tirar voladores al canto», por más que tiene claro que ahora mismo «las sensaciones son muy buenas».

El canario habló ayer tanto de la alegría desmedida que puede venir como consecuencia de la situación actual como del punto de vista que tiene la plantilla al respecto. Expuso que «no nos podemos confundir porque esto recién empieza». Tampoco dejó escondidas esas sensaciones que se refieren al aspecto individual de un jugador que llevaba año y medio sin 'sentirse' futbolista. «A pesar de los pocos minutos que he disfrutado, me voy encontrando mucho mejor y creo que llevo un mes y medio por aquí y cada día voy a mejor», reconoció el canario, que atisba un rival, para el viernes, al que se le puede sacar partido. De hecho, el jugador rojiblanco aventuró que «si tenemos en mente que si dejamos a portería a cero vamos a tener muchas opciones de llevarnos los tres puntos».

Pasos firmes

La victoria conseguida el pasado viernes frente al Sevilla Atlético, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, no debe nublar la visión de nadie, pero sí que es cierto que dejó entrever un equipo capaz de tocar las teclas precisas en los momentos oportunos para sacar ventaja a la calidad de sus futbolistas, por más que el partido fuese nivelado, cosa que no refleja el marcador final del enfrentamiento. «Creo que en esta Segunda División todos los partidos son muy complicados y da igual con el equipo al que te enfrentes. Eso es lo bonito que tiene esta competición. Con respecto a nosotros, creo que tenemos que seguir en esta línea competitiva y haciéndonos fuertes aquí en casa y siendo un rival complicado para hacerle ocasiones de gol y complicado de jugarle», anunciaba el rojiblanco.

Lo cierto es que la victoria conseguida se une a las sensaciones de anteriores partidos y la situación actual del equipo aleja malos pensamientos. Aún así, el canario cree que «no hay que tirar, como se dice en mi pueblo, voladores al canto, pero sí que es verdad que las sensaciones son muy buenas». De todas formas, tiene la fórmula para no decaer en el rendimiento y no es otra que la de «disfrutar ahora mismo del momento que estamos disfrutando, pero tenemos que seguir trabajando en la misma línea. No nos podemos confundir porque esto recién empieza y a partir de ahora ya sabemos los pasos que tenemos que hacer, porque esto va a ser muy complicado y tenemos que exigirnos nosotros mismos el máximo».

En ese sentido, está influyendo el rendimiento de la plantilla, donde parece que no hubiera titulares y suplentes. «Eso es decisión del míster. Lo que está claro es que si todos estamos bien se lo vamos a poner muy complicado. Aparte de eso, si en mi puesto, tanto por derecha como por el centro, mi compañero está mucho mejor, eso me obliga a superarme más», apuntó, sin olvidar que «esa competencia es la que tenemos que conseguir porque creo que nos exigimos el uno al otro y la competencia es alta y podemos ser un rival muy complicado y muy difícil a nivel colectivo e individual. Entra uno y sale el otro y prácticamente o lo hace mejor o igual».

Una forma de actuar que deberá aplicarse el viernes en el Munjicipal Reino de León ante un rival que no va a poner las cosas sencillas, como no lo ha hecho ante ninguno de los rivales a los que se ha enfrentado. «Aparte de que es un rival recién ascendido, no se le nota en nada. He tenido la oportunidad de ver el otro día el partido de Copa del Rey contra Valladolid y el partido de ayer -por el domingo- contra el Rayo Vallecano y tiene un buen equipo, tiene una propuesta que a mí personalmente me gusta mucho». En ese sentido señaló como virtud «el trato de balón que tiene», pero también apuntó a lo que puede ser un defecto pues aunque «es cierto que hace mucho goles, pero también recibe muchos goles».

Ante tal situación, el canario habló de lo que piensa el vestuario con respecto a la cita frente al equipo castellano-leonés. «Nosotros, si tenemos en mente que si dejamos a portería a cero, vamos a tener muchas opciones de llevarnos los tres puntos, porque el Almería ahora mismo tiene que ir así», sentenció.

Jugando

Nauzet Alemán también habló del aspecto individual y se ve jugando pronto porque poco a poco va encontrando el tono preciso para tal fin. «A pesar de los pocos minutos que he disfrutado, me voy encontrando mucho mejor y creo que llevo un mes y medio por aquí y cada día voy a mejor. Estoy al tanto con el preparador físico y con el cuerpo técnico para ver cómo estoy».

Lo cierto es que el tiempo sin actividad -lleva año y medio sin competir- apenas se le ha notado. «No estaba mucho por encima, estaba sólo dos kilos por encima, a pesar de estar un año y medio sin jugar. Eso es lo menos que me preocupa porque a base de entrenamientos y a base de esfuerzo y sacrificio me voy a poner bien. No tengo ninguna duda de que lo voy a lograr porque vine aquí a ayudar al equipo a cumplir los dos objetivos», explicó.

Además, el canario está seguro que todo saldrá bien. «El trabajo me recompensará siempre y cuando las cosas salgan bien, que seguro que van a salir bien. Estoy muy tranquilo, estoy trabajando por y para mí para ayudar al club y en beneficio del club siempre».

El insular, que aseguró que «mayormente en mi carrera deportiva he disputado partidos por la banda derecha», también reconoció que «es cierto que en algún año me han metido por dentro e incluso de segundo punta. Me siento cómodo en ambas dos posiciones y estoy a disposición de el técnico, de lo que él me pida». Esa forma de ver las cosas es la misma que tiene sobre una supuesta cláusula en la que si no funcionaba bien antes del mercado de invierno podría salir del equipo. «Estoy muy tranquilo. Vine aquí a disfrutar del fútbol y el día a día me lo está demostrando. Cada vez que piso el campo de entrenamiento le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad, no tengo ninguna duda de mí y a partir de ahí lo otro no me preocupa», concluyó.