UD Almería Tino Costa se perderá los dos próximos partidos por sanción tras la roja en Barcelona Tino Costa no está teniendo una actuación muy regular en la UDA. / AGUILERA Competición castiga al centrocampista argentino y no podrá estar ante el Tenerife ni contra el Granada pero volverá para recibir al Córdoba el sábado 16 de diciembre J. FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 30 noviembre 2017, 00:50

Era la sanción esperada por la redacción del acta y que las imágenes no demostraban lo contrario. De esta manera, el Comité de Competición de la RFEF decidió sancionar con dos partidos de suspensión a Tino Costa por la roja directa vista el pasado domingo ante el Barcelona B en el Mini Estadi. Casi sin haber tocado ni un balón, después de haber salido al terreno de juego en el minuto 82, el veterano centrocampista le soltó una patada a Sergi Palencia, en el propio área azulgrana, que fue vista por el colegiado. Expulsión por roja directa y el mediocentro que se disculpó ante el árbitro, tras acabar el encuentro, lo que pudo reducir el contenido del acta.

Tino Costa no estará ante el Tenerife este próximo domingo, como tampoco el viernes 8 de diciembre frente al Granada en el Nuevo Los Cármenes. Los dos choques por los que ha sido sancionado. No se espera que haya recurso o que prospere si el Almería decide presentarlo, dado que las imágenes no demuestran nada contrario de lo que refleja el acta del colegiado. Una nueva baja para un jugador que, por currículum, debía marcar las distancias en el centro del campo de un Almería falto de fútbol.

Corta reaparición

El exSan Lorenzo reaparecía en el Mini Estadi tras estar ocho jornadas en el dique seco. Se lesionó en la séptima cita liguera en el campo de la Cultural Leonesa. Una semana después de haber anotado, contra el Sevilla Atlético, su segundo gol de la temporada. El primero lo logró contra el Lorca y supuso el de la victoria en dicho encuentro. Lo que parecía una baja de un par de partidos, se fue complicando hasta estar dos meses fuera de los planes de un Luis Miguel Ramis que lo necesitaba para su centro del campo. Tampoco estuvo en el estreno y final de Fran Fernández.

Sí en el primer partido de la tercera etapa de Lucas Alcaraz al frente de un banquillo de la capital almeriense. Pero el granadino solamente pudo tenerlo en el campo menos de cinco minutos. Determinó que debía salir en lugar de un Pozo al que se le notaba ya en cansancio y fue el primero que acudió a la ducha por la roja directa vista.

Siete partidos tan solo han sido los que, de 16 disputados en el campeonato liguero, ha podido participar el que fuera jugador del Valencia. Menos de la mitad. Números que se traducen en 288 minutos. Superando, en el poco tiempo que estuvo en el campo en Barcelona, la participación de Nauzet Alemán, que se quedó fuera de la lista de convocados en la primera convocatoria facilitada por Lucas Alcaraz. Los dos han sido titulares únicamente en tres partidos del presente curso. El argentino ha tenido minutos desde el banquillo en cuatro ocasiones, por tres del canario. Los dos llegaron en el mercado de verano como fichajes con currículum, pero sin haber sido destacados en las últimas campañas. Tino jugó dos partidos en San Lorenzo, mientras que el canario llevaba ya un año sin entrenar con ningún equipo.