Así en la tierra como en el cielo

Fran Fernández, sentado a la espera del inicio del partido del Reus, quiere ver al equipo jugar fuera como lo hace en casa. / AGENCIA LOF El técnico rojiblanco asegura que su reto en Albacete es «incluso mejorar lo de Soria» en un campo en el que «dar un puñetazo en la mesa» Fran Fernández quiere un Almería que «juegue fuera como en casa» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 20 octubre 2018, 00:48

El crecimiento de la UD Almería se ha ido completando a costa de conquistar 'pequeñas porciones', semana tras semanas. En las últimas siete, ha plantado 'su imaginaria bandera' en seis de esas porciones. Albacete es la siguiente, un lugar «difícil». Así definió Fran Fernández el Carlos Belmonte, donde le espera un Albacete que, con Ramis en el banquillo, es un buen equipo al que puede añadírsele un 'motivo' para rendir más el hecho de que el técnico tarraconense se fuese por la puerta de atrás en la pasada temporada. El técnico rojiblanco, que dijo desconocer si eso será así o no «porque nunca me he visto en ese caso», sí quiere algo más de los suyos. «Nuestro reto para este partido, sin duda, es mostrar el mismo nivel que estamos mostrando en casa, ser el mismo equipo valiente, con personalidad, que compita al mismo nivel fuera de casa, que nos está costando algo más que como local. Ese es nuestro reto, demostrar las mismas sensaciones y la misma imagen que en casa», expresó.

Ganar en Albacete, en donde no estará Sergio Aguza que ha sido descartado por lesión, también tiene otras lecturas, como la de dar un toque de atención más a los rivales. El reto es «incluso mejorar lo de Soria. Nuestro objetivo es mejorar cada día, tenemos una nueva oportunidad, vamos a un campo difícil, contra un gran equipo que además juega y deja jugar, así que dónde mejor que dar un puñetazo en la mesa y decir aquí estamos nosotros».

Hacerlo será también una demostración más para el equipo. «Nosotros tenemos que focalizar sobre nuestro juego, seguir mejorando, que el rival también se preocupe por nosotros, que creo que poco a poco también nos estamos dando cuenta de ello. No se nos tenía muy en cuenta y cada vez los rivales nos tienen más en cuenta y ese es nuestro trabajo».

Solo Albacete

El técnico rojiblanco casi no mira hacia la Copa, en la que el jueves por la noche conquistó una nueva entrega, aparcada hasta que vuelva en un par de semanas. Su mirada dijo estar puesta «exclusivamente en el Albacete, que es lo que más nos preocupa ahora. Vamos a un campo de los más complicados, sabemos que el Albacete tiene un potencial sobre todo ofensivo de lo mejor de la categoría y queremos rendir a buen nivel en un campo y un contexto difícil». Allí espera un rival del que ha destacado que «lleva dos derrotas seguidas, pero en campo del Oviedo y en campo del Málaga, las dos consecutivas como visitante. Pero en su campo están siendo un equipo bastante fuerte», dijo.

Incidió en el hecho de que el manchego «es un equipo de los máximos goleadores de la categoría, con potencial ofensivo, la delantera sobre todo de un nivel alto». A pesar de eso, el objetivo de la UDA es, «teniendo en cuenta los matices del rival, seguir mejorando y progresando, que creo lo estamos haciendo, y mostrar nuestra mejor versión».

De todas formas, sobre el equipo que dirige Ramis destacó el trabajo de Zozulya, del que indicó que «es uno de los delanteros más destacados de la competición. Es muy bueno en disputas, muy bueno en transiciones, muy competitivo, se complementa bien con los otros dos delanteros que puedan jugar, tanto Ortuño como Rey Manaj. Es un jugador a tener en cuenta pero igual que otros futbolistas que tiene de nivel el Albacete».

Este ocupa el puesto que ocupa porque así «lo dice la competición. Es cierto que por nombres y con la subida de presupuesto es uno de los equipos a tener cuenta, pero la competición pone a cada uno en su sitio. Ahora mismo ha realizado un buen inicio liguero, igual que nosotros y por eso llegamos empatados a puntos. Esto es muy largo, vamos a la jornada número diez y queda muchísimo por delante».

El nombre de Ramis estará unido al partido, como queda dicho. Y es que no se puede obviar que fue el elegido, tras aquel paso fugaz de Fran como técnico y que luego le relevó en el banquillo el pasado curso. Dijo no saber qué pasa por la cabeza de un técnico en una situación como la vivida por le tarraconense. «Nunca me he visto en ese caso, pero seguro que Ramis también le tiene cierto aprecio a esta ciudad y a este club, que también le dio una oportunidad de poder entrenar Liga de Fútbol Profesional. Quizás un equipo donde has estado te pueda motivar más, pero son tres puntos igual que otros y el se preocupará por hacerlo bien con su equipo».

Armas propias

De todas formas, el Almería tiene también sus armas y tanto las seis victorias en los siete últimos partidos como los 14 goles marcados por los solo 4 encajados tienen un motivo. «Cuando el trabajo sale adelante y se consiguen resultados todo se refuerza un poco más. Con tranquilidad, estar lo más equilibrados posibles, sabemos que vendrán momentos que no sean tan buenos y queda disfrutar ahora con el trabajo y a seguir, que esto es muy largo».

Hizo hincapié en ese aspecto, consciente de que «las casualidades no existen en este deporte. Ahí está el trabajo de todos». Una labor que tiene citas importantes al frente. «Ahora vienen dos partidos fuera que nos van a marcar el camino, que aunque sea, pronto nos pueden marcar el camino. Vamos a dos salidas complicadas y vamos a ver de lo que somos capaces. Si, sobre todo sabiendo que en casa vamos a ser un equipo fuerte, también lo queremos ser como visitante y eso es un buen objetivo para nosotros».

El rojiblanco tendrá los problemas de una duda, la de Esteban Saveljich, y un descarte seguro, el de Sergio Aguza. El del primero está en el alero. «Vamos a apurar a última hora. Mañana -por hoy- haremos la última prueba, va evolucionando bien, va a llegar algo justo, pero hasta mañana -por hoy- no decidiremos. No vamos a arriesgar nada con el tema muscular con ningún futbolista, si probamos a última hora es porque creemos que podemos hacerlo y él está en buena predisposición de hacerlo. Él es muy competitivo y quiere ayudar al equipo siempre y está haciendo todo lo posible para llegar al domingo».

El jugador madrileño, autor de un golazo por la fabricación y por la definición en la Copa del Rey, no se sabe lo que puede tener, seguro que algo muscular. «Hasta que no le hagan las pruebas, supongo que en las próximas horas sabremos el diagnóstico. Sabemos que tiene algo muscular, no sabemos el alcance, pero igual que el tema de Esteban vamos a ser optimistas y a pensar que es poco. Aguza está descartado para el partido de Albacete, seguro. Hasta que no estén las pruebas no decimos diagnóstico».