UD Almería Que el tiempo interno no sea 'eterno' Objetivo. El Almería, que no ve portería con facilidad, necesita del gol para salir de la mala racha. / J. J. A. La UD Almería quiere empezar noviembre dando carpetazo ante el Cádiz a una racha de seis partidos sin ganar JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 5 noviembre 2017, 01:02

Se dice, en narración, que el tiempo externo es aquel en el que transcurre la historia, y el interno lo que dura esa narración. En fútbol, el tiempo externo sería el campeonato y el interno los 90 minutos que dura un partido. El fútbol es un cúmulo de cosas y lo que se cuenta es pura narrativa. A veces una novela trágica y otras una historia con final feliz. La de la UD Almería es, hoy por hoy, casi una historia trágica que lo mismo tiene un final feliz, pero eso es también cuestión de tiempo. Si es así, será miel sobre hojuelas. Lo contrario sería difícil de digerir porque esta 'narración' que tiene como título 'la vida y milagros de la UD Almería' se eterniza ya durante las tres temporadas consecutivas en Segunda División y casi convierte el tiempo interno en tiempo externo o 'eterno'.

Todo es cuestión de goles. El gol, dijo el viernes Ramis, es la guinda de este deporte. Y el Almería, desafortunadamente, puede que tenga la tarta, pero no es capaz de ponerle el remate que la decore, por mala suerte, por falta de atino, porque la creación no da para eso, precisamente por el remate... Lo cierto es que hoy puede ser un día para sacar partido. Pero, claro, eso es lo mismo que piensa el rival ante el que los rojiblancos quieren cambiar la racha.

El Cádiz llega a Almería con la intención de romper también una racha más larga incluso que la rojiblanca, en la que el infortunio postra a los gaditanos en un lugar donde, por presupuesto, no se siente cómodo. El Almería suma seis partidos sin victorias, con sólo dos puntos y un gol; el Cádiz acumula ocho encuentros con cuatro empates y sólo dos goles -además, en el mismo partido-.

Los problemas

Lo cierto es que ambos contendientes navegan por aguas turbulentas por idénticas formas de cubrir el camino. Almería y Cádiz adolecen de un hombre gol -en el equipo unionista, sólo Caballero ha mojado-, las lesiones no son excusas, porque 'invaden' a ambos en puestos claves; la disciplina a la que se acoge el juego de ambos no cambia por más que los resultados no sean los apetecidos -Ramis y Cervera parece que de morir lo harán con las botas puestas-, además de dejarse muchas cosas en casa. Precisamente eso puede dar pie a pensar que el Cádiz parte con ventaja, porque a domicilio suma igual que en casa y la competición demuestra que la 'localía' suele ser un factor a tener en cuenta.

Es en eso en lo que piensa Ramis debe empezar a cambiar la racha para un equipo que ha dejado que dos equipos le ganen y que otros dos se vayan vivos. Puede ser fundamental el hecho de las bajas. Estas influyen en el rendimiento de un equipo rojiblanco que, aunque no para lamentarse, son importantes para un equipo que deberá seguir echando en falta a jugadores como Verza o Tino Costa, esencialmente, pero también a otros como Morcillo.

Ante tal panorama, está probado que el doble pivote no variará y serán Mandi y Rubén Alcaraz los ocupantes de dicha parcela ancha. Esta la domina el cuadro rojiblanco casi en todos los partidos disputados hasta ahora, pero también es cierto que no da para la mejora que el equipo necesita en ataque. Visto el rendimiento, se antoja probable la vuelta de Pablo Caballero a la titularidad, pues su rendimiento en El Molinón dio algo más que con Juan Muñoz en el once. Del mismo modo y acudiendo a otras zonas del campo, Nano debería volver a ocupar la titularidad en banda izquierda. El viernes dijo Ramis que en Gijón no actuó porque fuera tenía más dificultades defensivas. Lo que sí parece probado es que Pervis Estupiñán no es la solución porque en El Molinón tomó decisiones que perjudicaron a la hora de, cuando menos, mantener el partido equilibrado, incluso en el marcador.

Fidel, que vuelve, puede ser la única novedad en el once rojiblanco, aunque por derecha

Por la derecha no existe tal forma de pensar para probar a Fran Rodríguez por delante de un Marco Motta que, como hoy, se queda fuera de la convocatoria.

Lo demás se antoja será lo mismo de otros partidos, aunque la vuelta de Fidel puede suponer su entrada en un once del que, en teoría, no debería salir Gaspar, que en Gijón fue de lo poco salvable, además de René, que sigue evitando que el partido se decante más pronto en contra. El onubense aparecerá por la derecha, con esa vocación de buscar el centro, con el manchego por la izquierda.

Obligado

Enfrente, como queda dicho, llega un Cádiz CF que no está cumpliendo con lo previsto, por más que comenzó la temporada ocupando incluso el liderato en solitario en la cuarta jornada y compartiéndolo en otras. Sin embargo, el fútbol es de rachas y la del cuadro amarillo es demasiado larga, tanto o más que la de UD Almería para provocar ansiedad.

Importante para Álvaro Cervera son las recuperaciones de José Mari y Garrido, que desde el pasado miércoles trabajan con total normalidad para formar un centro del campo con Álex Fernández. Sin embargo, Abdullah sigue con molestias, mientras que Sankaré y Correa no se han recuperado, al igual que el central Marcos Mauro.

Álvaro Cervera, por tanto, realiza una lista de convocados en la que hay novedades y en la que destaca el regreso a una convocatoria del extremo onubense Aitor García. Además, en lo negativo, figura que el lateral Brian Oliván se ha vuelto a quedar fuera para que se produzca la entrada de Lucas Bijker.

Otro de los cambios con respecto a la última lista ofrecida para el partido de la pasada semana frente al Rayo Vallecano es la vuelta de Garrido después de superar la sobrecarga muscular que le dejó fuera del encuentro de la pasada jornada. Este es, sin lugar a dudas, una importante noticia para un conjunto cadista que, como el almeriense, quiere recuperar la senda de las victorias para evitar un tiempo 'eterno'.