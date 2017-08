UD Almería Un test 'clásico' para el Almería, en El Rubial, contra un Águilas renovado Se disputa hoy a las 20 horas con fines benéficos, entradas a ocho y dos euros y la presencia en las gradas de seguidores de la UDA JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Miércoles, 9 agosto 2017, 00:31

El centenario campo aguileño de El Rubial acoge hoy el tradicional partido amistoso de pretemporada, entre el equipo local del Águilas FC, del Grupo XIII de Tercera División, y la UD Almería, que comenzará a partir de las 20.00 horas. El envite, como en la anterior visita almeriense, tiene carácter benéfico, figurando como ayuda a la Asociación Alzheimer Águilas, siendo el precio de las entradas, de ocho euros para adultos y de dos euros para los niños.

Para el conjunto local, que prepara su participación, con el objetivo del ascenso a Segunda División B, el de hoy es el tercer amistoso de pretemporada, después de ganar en Pinatar Arena (2-1) al Real Murcia y perder en casa (0-3) con el Elche CF. En la agenda blanquiazul, además del amistoso de la tarde noche de hoy, figura el que se celebrará el próximo día 15, también en el Campo El Rubial, a disputar contra el también equipo murciano del Lorca Deportiva.

Rojiblancos en las gradas

Hay buen ambiente con vistas al partido, que como en las anteriores visitas de la UD Almería, contará con la presencia de numerosos seguidores del conjunto rojiblanco. Hay deseos e ilusiones, en el entorno de la afición almeriense, por ver en acción a los de Luis Miguel Ramis, resaltando en ese aspecto la posibilidad de que el de hoy, en El Rubial, sea el primer partido que con la camiseta de la UD Almería, dispute el centrocampista argentino Tino Costa, penúltimo último fichaje del equipo.

La cita de la tarde noche de hoy, está catalogada como 'clásica' en las pretemporadas de ambos equipos, resaltando en ese aspecto la estrecha vinculación existente entre el club local y la UD Almería. Está generada principalmente por Alfonso García Gabarrón, presidente de la entidad almeriense, cuyo epicentro profesional y personal, está centrado en la localidad costera murciana.

Recuperarse de otro 'palo'

El Águilas FC competirá nuevamente en el campeonato de Liga en el Grupo XIII de Tercera División, en el que acabó el pasado ejercicio ocupando el tercer puesto, por detrás de Lorca Deportiva y La Hoya Lorca B y por delante del Mar Menor CF. De los cuatro equipos murcianos, el único que logró el ascenso de categoría fue el Lorca Deportiva. En el caso del conjunto blanquiazul, fue eliminado en la primera ronda del play off de ascenso a Segunda División B, por el equipo salmantino del Unionistas CF.

Al finalizar la pasada temporada, y después del 'mazazo', como en la Liga 2015/16, de haber quedado apeado del play off, en el Águilas FC se comenzó, sin demora, el trabajo para confeccionar la nueva plantilla de jugadores. El club que una temporada más preside Juan Pablo García, comenzó con el banquillo, al que dijo adiós Sebas López, la campaña anterior en el Huércal Overa CF, al que también llevó a disputar la promoción de ascenso a la Segunda División B.

El elegido como nuevo entrenador de los de El Rubial es Gaspar Campillo, la pasada temporada al frente del CD Novelda y las dos anteriores ejerciendo al frente del equipo alicantino del Hércules B.

Renovación casi total

Referente a la plantilla de jugadores, destacar que hay renovación casi total, ya que son cinco los componentes del equipo en la pasada temporada, que seguirán vistiendo la elástica blanquiazul, casos de Javi Méndez, Joaquín, José Manuel, Emilio y el defensa central valenciano Rubén Primo, exjugador de la UD Almería B, cuyos colores defendió durante las temporadas 2012/13 y 2013/14.

El resto de futbolistas que militarán en el Águilas FC para el próximo curso liguero, figuran en el apartado de fichajes. Nada menos que 16 son las nuevas incorporaciones, casos de Rafa Rubio y Pelusa, procedentes del Nueva Vanguardia Estudiantes; Kike Navarro y Javi Meca, del Torrevieja; Juampe, del Hércules B; Nono, del Lorca CF B; Carles y Edu Serrano, la pasada Liga en el CD Olímpico; Hucha, del Villajoyosa; Loren, del At. Saguntino; Segura, del F C Cartagena; Juan Cruz, del Real Murcia B; Beto, del Arenas de Getxo y el ariete Ginés Meca, que militó la pasada temporada en las filas del equipo almeriense del At. Pulpileño.

Destacar, que entre las numerosas bajas producidas en la plantilla del Águilas FC, en relación al pasado campeonato de Liga, figuran las de cinco jugadores que han regresado a equipos almerienses . Son los casos de Fran, José David y Javi Piñero, que ahora militan en el mencionado At. Pulpileño, así como las de Xavi y el exrojiblanco de la UD Almería B, Javi Manzano, que ya lo hacen en otro equipo almeriense, caso del Huércal Overa CF.