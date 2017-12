UD Almería Los tertulianos de Radio Marca debaten sobre la venta de entradas El exjugador Francis Ruano y algunos de los tertulianos de la 'Tribu del minuto 92' en Bodega Las Botas. La 'Tribu del Minuto 92' desgranó el conflicto que ha surgido entre abonados y peñistas por las entradas del partido contra el Granada J. N. ALMERÍA Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:36

La tertulia de la 'Tribu del Minuto 92' de Radio Marca Almería desembarcó ayer en la Bodega Las Botas para analizar la actualidad de la UDA, que pasa esta semana, entre otros asuntos, por la política llevada a cabo por el club de cara a la venta de las 400 entradas que el Granada ha cedido al conjunto rojiblanco para su enfrentamiento del próximo viernes, que parece haber creado controversia entre peñistas y abonados.

David Madrid, presidente de la Peña Sentimiento Rojiblanco, fue uno de los protagonistas de la entrevista del día en la tertulia, e intentó arrojar un poco de luz sobre el tema, explicando que «las famosas 400 entradas han sido solicitadas íntegramente por AFEPE, que es una Federación de Peñas Españolas, que es la que gestiona todo este tema, que las solicita y nos las envía a nosotros. La Federación de Peñas , en su buena labor, nos reunimos y cedemos la entrada a todos los aficionados abonados de la UDA que quieran ir, por eso se han vendido en la sede». Por tanto, puntualizó que «nosotros hemos tenido que ir a la cola como cualquier abonado a sacar las correspondientes entradas».

Juanjo López, presidente de la Peña Sotanillo Ortiz Bernal, aseguró que «nosotros como peña estamos totalmente al margen porque no hemos hecho ninguna cola, sino que los peñistas han hecho cada uno por su cuenta las colas correspondientes». Además, recordó que «esta misma situación se creó el año pasado, y todo esto viene por muchos motivos, entre otros, la falta de información o que no existe la imagen corporativa de defensa del socio, una oficina donde él pueda ir a denunciar cualquier hecho que se produzca en el club».

Manolo Soler coincidió también y se preguntó algo muy concreto, al expresar que «yo quisiera saber quién es el que está al mando de todas esas negociaciones y quién lleva el tema de las peñas en el club», y apostilló que «el Almería vive en un mundo profesional con una estructura deficientemente 'amateur', pero es que tampoco quieren que la haya, porque no les conviene que vengan otros que sepan más que ellos».

Javi Montoya confesó que «yo lo pensé en su momento, yo sabía que iba a ser más fácil conseguir entrada el mismo día del partido en Granada que irte al club a hacer cola». Además, resumió el clima general sentenciando que «los que somos simples abonados estamos mirando con recelo a los peñistas, los peñistas tampoco están todos satisfechos... casi todo el mundo tiene alguna queja». Sin embargo, quiso aclarar que «está claro que el Granada también ha puesto a disposición del Almería muy pocas entradas para lo que se demanda».

Sebas Miras analizó la situación preguntándose «no sé de qué se sorprenden los peñistas y aficionados si saben que el Almería actúa así siempre, lo que pasa es que ahora el Almería lleva puntuando tres partidos... y ahora todo el mundo quiere ir a ver los partidos».

El segundo protagonista en la entrevista del día fue el exjugador profesional Francis Ruano, que aseguró que «uno no se retira nunca del fútbol». El extremo pasó tanto por el Almería CF como por el Polideportivo, y confesó que «yo soy de la tierra, y sigo a mis antiguos equipos con mucho cariño». Respecto a la UDA, consideró que «llevamos varias temporadas en las que el equipo no termina de arrancar, desde que se descendió es un quiero y no puedo. Quizás hay expectativas demasiado altas para lo que realmente se está aportando o se está invirtiendo en el equipo».