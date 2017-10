UD Almería Los tertulianos de Radio Marca ven con preocupación la racha del Almería Víctor Hernández, Paco Sánchez, Paco Amizián, Sebas Miras y Juanjo López tras la tertulia, junto al propietario del Kiosko El Kinto. / IDEAL Los asistentes a la tertulia de 'La tribu del minuto 92' analizaron la derrota ante el Reus y la imagen mostrada por el equipo rojiblanco J. N. ALMERÍA Miércoles, 25 octubre 2017, 00:24

La tertulia de 'La tribu del Minuto 92' de Radio Marca Almería aterrizó ayer en 'Kiosko El Kinto' para analizar toda la actualidad de la Unión Deportiva Almería y la imagen mostrada por el equipo de Luis Miguel Ramis en una nueva derrota, esta vez cosechada ante el Reus en el Juegos del Mediterráneo. Para ello, el programa contó con el director del mismo, Víctor Hernández Bru, y los contertulios Sebas Miras, Juanjo López, Paco Amizián, y Paco Sánchez.

Un programa en el que, no sólo hablaron de la situación actual del equipo rojiblanco, sino que, además, también analizaron el último encuentro disputado por la UD Almería ante el FC Reus. Un partido en el que los hombres de Luis Miguel Ramis cosecharon una nueva derrota para seguir en la racha de partidos sin ganar, que por el momento son cinco, y de partidos sin marcar, ya que la UD Almería sólo ha sido capaz un único gol en los últimos cinco partidos disputados.

El primero de los tertulianos de 'La tribu del minuto 92' en tomar la palabra fue Paco Amizián, que señaló que «todavía sigo siendo optimista con la UD Almería porque creo que hay que serlo y porque la categoría está como está y es más fácil que otros años, como se puede comprobar por el empate entre los ochos primeros clasificados de la tabla. Creo que el Almería se salvará en los últimos partidos, como lleva haciendo estos últimos años».

Análisis de la derrota

El siguiente tertuliano en dar su opinión fue Juanjo López, que indicó que «hay que ser realistas y hay que hablar de un bache. La UD Almería empezó bien y, aunque hay que reconocer el mal momento, no creo que se asemeje ni mucho menos a la sensación que teníamos en temporadas anteriores. Esto es muy largo y sólo llevamos 11 jornadas de las 42 que tiene la competición». Además, recalcó que «hay que llamar a la calma y la tranquilidad, todavía queda tiempo para rectificar y hay que dar un golpe en la mesa de ese vestuario, porque estoy empezando a ver jugar al Almería como otros años, con la espada de Damocles del descenso encima».

Los tertulianos del programa empezaron evaluando la situación del equipo, tras una nueva derrota que deja al equipo en una situación muy complicada y con dos puntos de los últimos quince posibles.

En esta línea se manifestó Sebas Miras, destacando que «para mí el Almería es carne de Segunda B. A principio de temporada dije que este año iba a ser optimista, pero viendo el juego del Almería y que un equipo con el nivel de juego del Reus te gane en tu propia casa, creo que hay que estar bastante preocupados por el nivel que está dando el equipo. Hasta el propio Ramis lo reconoció en la rueda de prensa, que no mordemos, que no tenemos sangre arriba y así es muy difícil ganar». El último de los tertulianos en tomar la palabra fue Paco Sánchez, que destacó que «el Almería no sólo se quedará en Segunda División, sino que además luchará por los puestos de playoff de ascenso a Primera. Hemos entrado en una dinámica muy mala y aún así estamos en el puesto 16º con 12 puntos y a sólo siete puntos del Rayo, que es el 6º clasificado. Es una dinámica mala y Ramis está cambiando mucho la alineación pero no termina de dar con la tecla. También están en una mala dinámica los delanteros y nos falta mucho gol, pero esperemos que Juan Muñoz se recupere, Caballero espabile, recuperemos a Hicham y seguramente en cuanto que enganchemos un par de victorias seguidas, estaremos en el ascenso de playoff a Primera».