UD Almería Los tertulianos de Radio Marca prefieren los puntos al 'jogo bonito' Víctor J. Hernández, Paco Amizián, Sebas Miras, Juanjo López, Indalecio Juárez y Emilio Andrés tras la tertulia en 'Lamarca'. / IDEAL Los asistentes a la tertulia del 'Minuto 92' en 'Lamarca' analizaron el encuentro disputado entre el equipo rojiblanco y la Cultural Leonesa M. ESCOBAR ALMERÍA Miércoles, 4 octubre 2017, 00:36

La tertulia del 'Minuto 92' de Radio Marca Almería aterrizó ayer en 'Lamarca Gregorio Marañón' para analizar toda la actualidad de la Unión Deportiva Almería, así como del deporte en general. Para ello, el programa contó con el director del mismo, Víctor J. Hernández Bru, y los contertulios Sebas Miras, Juanjo López, Paco Amizián, Indalecio Juárez y Emilio Andrés.

Un programa en el que, no sólo hablaron de la situación actual del equipo rojiblanco, sino que, además, también analizaron el último encuentro disputado por la UD Almería ante la Cultural Leonesa, un partido en el que ninguno de los dos equipos fue capaz de abrir el marcador, por lo que el resultado final fue de 0-0, repartiendo los puntos entre ambos conjuntos.

Juanjo López fue el primero de los contertulios en querer dar su opinión sobre este último partido y, en esta línea, comentó que «en lo deportivo me encuentro feliz esta semana porque el Almería va sumando y, a pesar de que para algunos el juego no es el más deseable, sigue en sexta posición y manteniéndose en una situación estable».

Decisivos

Los tertulianos del programa empezaron evaluando a los jugadores más decisivos del equipo rojiblanco en lo que va de temporada. En esta línea, Sebas Miras destacó a René, porque «nos ha evitado mucha falta de puntos con paradas espectaculares, con intervenciones buenísimas, con esa manera que tiene de defender porque sabes que de espaldas te va a llegar a una gran mayoría de balones». Por su parte, Juanjo López señaló que «hoy por hoy elegir un solo jugador del once de Ramis es difícil» a lo que añadió que «quizás en estos momentos es cierto que está despuntando un poco más y que ha dado una pizca de calidad a la portería, pero para mi lo importante es el conjunto que hay actualmente y que es el que ha conseguido que el equipo esté ahí arriba, en los puestos de ascenso, aunque sea en la jornada siete». Sobre René continuó diciendo que «también hay que decir que este año le están llegando muchos menos balones de los que le llegaban a Casto». No obstante, López apuntó que «si me tengo que quedar con un solo jugador, me quedo con Pozo».

El siguiente tertuliano en opinar sobre este asunto fue Paco Amizián, quien quiso apuntar dos datos a la conversación. En primer lugar destacó que «el Almería tiene 8 goles a favor y 5 en contra, como el equipo que menos hemos encajado» y en segundo lugar apuntó que «para mi lo que importa son los datos. A todos nos gustaría un juego bonito y con grandes resultado pero, al final, nos quedamos con los puntos que se suman» a lo que añadió que «viendo los datos queda reflejado que la defensa actual y el portero están funcionando mejor que la temporada pasada».

Indalecio Juárez destacó que «el fútbol es un conjunto de todo, incluso de los que no juegan. Tiene que haber unión entre vestuario, directiva, cuerpo técnico... todo es fundamental para que la cosa funcione. Lo que siempre he tenido claro es que el corazón de un equipo son los medios centros, sin que lleven el juego, abran a las bandas, recuperen balones, un equipo no puede funcionar bien. Yo destacaría a Tino Costa porque da mucho equilibrio, está haciendo bastante grande al Almería».

En cuanto a los buenos resultados, los tertulianos coincidieron en que las críticas están perdiendo fuelle ante la realidad de la clasificación. Uno de los tertulianos más crítico, Sebas Miras, apuntó que «muchas veces nos gustaría ver jugar mejor al Almería, pero la razón hay que dársela al míster porque es el que está logrando resultados».