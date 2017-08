UD Almería Los tertulianos de Radio Marca, ilusionados con el nuevo Almería José Luis Pascual, Antonio Ramón, Juan Carlos Cintas, Salva Miralles y Kuba Wilmanowicz, a la conclusión de la tertulia. / IDEAL Antonio Ramón, Juan Carlos Cintas, Salva Miralles y Kuba Wilmanowicz destacaron el buen inicio liguero en tierras tarraconenses JAVIER NAVARRO ALMERÍA Miércoles, 23 agosto 2017, 01:21

La tertulia 'Minuto 92' de Radio Marca Almería regresó ayer, como cada martes, hasta Lamarca Gregorio Marañón para repasar un debut liguero de la Unión Deportiva Almería, que dejó muy sabor de boca entre los tertulianos.

Juan Carlos Cintas, técnico del Adra Milenaria y ex del Almería B, señaló que «el año pasado vi el Sevilla Atlético-Almería en pretemporada y no me gustó el equipo. Sin embargo, esta temporada volví a ver el mismo partido en Mijas y me gustó mucho, tanto los jugadores que han venido nuevos como la predisposición». Cintas, con respecto al partido disputado en el Nou Estadi, apuntó que «quizás sufrimos demasiado, nos hicieron muchas ocasiones, aunque creo que el técnico lo solucionará». El entrenador recordó que «los equipos que intentan hacer un juego combinativo a veces tienen ese problema. Los jugadores que vienen de jugar un fútbol más directo no saben interpretarlo y darle la importancia a la pérdida de balón». El periodista polaco afincado en Almería, Kuba Wilmanowicz, también vio un Almería de buen nivel, aunque alertando de que «no podemos ponernos ahora por las nubes», advirtiendo que «el Nàstic también tuvo bastantes oportunidades y si hubiera marcado alguna no diríamos que el Almería nos ha gustado tanto». Kuba destacó como lo más positivo «a un René que me parece un porterazo, Rubén Alcaraz que es el líder del centro del campo y arriba Pozo, porque Pablo Caballero, a pesar del gol, no lo veo todavía».

Más incorporaciones

Para el tertuliano de Radio Marca es muy importante tener paciencia porque «tenemos a jugadores como Hicham que es muy bueno y va a competir bien y hay que ver a Tino Costa que si llega en condiciones será de lo mejor de la categoría, a Juan Muñoz que todavía no ha jugado y a Nauzet Alemán que a ver si coge la forma».

En el equipo de veteranos de la Unión Deportiva Almería juega un Salva Miralles que destacó que «no estamos acostumbrados a sumar tres puntos en la primera semana de Liga y más ganando fuera que es algo muy raro en las últimas temporadas». A Miralles le parece importante que «a pesar de que al equipo le faltan tres o cuatro incorporaciones, lo cierto es que se ve una solidez y una sensación de ser un equipo, sin nombres que resalten». En el lado negativo, Salva Miralles se unió a Cintas y Wilmanowicz a la hora de señalar «errores que son puntuales e individuales y que yo no diría que son del grupo. También creo que Ramis lo va a corregir porque el año pasado nos salvó y este está haciendo un grupo compacto».

En 'Minuto 92' también fue protagonista Antonio Ramón, el dirigente de La Cañada Atlético, que ofreció todos los detalles del Torneo Juvenil que comienza esta tarde con la presencia del equipo 'cañaero' junto a la Unión Deportiva Almería, Real Sociedad y Valencia. Sobre el Almería, se felicitó de que comenzara con un triunfo aunque lamentó que «al final acabara sufriendo, quizás de forma inmerecida, esa es la verdad». Coincidió Kuba Wilmanowicz que señaló que «en el último cuarto de hora el equipo se pareció un poco al de las últimas temporadas. Menos mal que al final no acabó cayendo el gol en contra».

La labor de Ramis también fue puesta sobre la mesa. Juan Carlos Cintas se refirió a los cambios del técnico tarraconense y apuntó que «el primero que quiere ganar los partidos es el entrenador, de lo contrario te cortan la cabeza y eso lo sabe cualquiera que esté en esta profesión». Las decisiones en el banquillo no son fáciles y «a veces no salen como uno quiere, puede ser que quites a Pozo y metas a un jugador con físico y te puede salir mal».