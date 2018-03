UD Almería La tertulia de Radio Marca con decepción tras la derrota ante el Rayo Víctor Hernández Bru, Juanjo López, Sebastián Miras, Alejandro Asensio y Daniel Salcedo en Catamarán. / IDEAL Los 'profes' de la 'Tribu del Minuto 92' reconocieron que esperaban más del conjunto de Lucas Alcaraz en la cita ante el segundo clasificado JAVIER NAVARRO ALMERÍA. Miércoles, 14 marzo 2018, 03:45

Los 'profes' de la 'Tribu del Minuto 92' se reunieron ayer en Catamarán para debatir sobre la actualidad de la Unión Deportiva Almería y su derrota en casa ante el Rayo Vallecano, en un partido donde la presión y la igualdad fueron protagonistas. Este fue el tema a debatir que copó las ondas radiofónicas, bajo la dirección de Víctor Hernández Bru, y contando, en esta ocasión, con la opinión de los 'profes' Sebastián Miras, Juanjo López, Alejandro Asensio y Dani Salcedo. Además, destacó con la participación telefónica del que fuera jugador del Almería B y el Polideportivo Ejido, Antonio Regal 'Antoñito'.

«Fidel no aporta nada, estamos esperando un golpe en la mesa por su parte» «

El futbolista malagueño señaló que «es cierto que en todos los equipos que hemos estado en Primera División hay poca paciencia y tranquilidad, yo creo que es clave dejar trabajar a los profesionales del cuerpo técnico», aseguró refiriéndose a los rumores que apuntan a una posible destitución de Luis César y a la llegada de Sergio Lobera o Joaquín Caparrós. De igual forma, el lateral derecho pucelano admitió que «esta categoría es muy rara y equilibrada, el Almería, por ejemplo, tiene un equipazo y está luchando por mantenerse». Antoñito apuntó que «el Almería tiene plantilla para estar arriba, como nosotros, la cuestión es que agarre una buena dinámica»

Pequeña decepción

Respecto al partido ante el Rayo Vallecano de la UDA, Alejandro Asensio abrió el turno de profes para comentar que «confiaba en que el partido contra el Rayo supusiera un punto de inflexión. Además, puntuar jugando contra el segundo clasificado, mostrando una fuerza y presión arriba sin precedentes esta temporada, hubiera tenido mucho mérito». Juanjo López también elogió la línea ascendente del equipo «el Almería me gusta mucho últimamente, estamos formando una buena estructura de equipo». El tertuliano además, recordó que el regreso de Gaspar puede aportar un plus al equipo en las próximas jornadas, trascendentales en la lucha por la permanencia.

Es cierto que en todos los equipos que hemos estado en Primera hay poca paciencia y tranquilidad»

Pero no todo serían alabanzas. Dani Salcedo, reconoció un sabor agridulce pues «sufrimos una derrota dulce, ya que jugamos bastante bien». También aprovechó para recalcar la paciencia que están teniendo con Fidel, el cual, «no se encuentra adaptado al equipo a pesar del tiempo transcurrido». Otro de los argumentos de Salcedo en la tertulia de ayer, fue la petición de la reincorporación de Verza al once titular, lo antes posible. Para el tertuliano es «imprescindible en la estructura de equipo». Sebas Miras opinó que «en líneas generales, es uno de los mejores partidos que el Almería ha realizado esta temporada, aunque tengamos que mejorar en muchos aspectos como la defensa, que es un coladero. En el segundo tiempo encontramos un partido muy completo en todos los aspectos, algunos bajones de juego, pero no podemos olvidarnos que se enfrentaba al segundo clasificado, en su casa, y luchando». Para Sebas, parte de este mérito lo tiene el delantero italiano Soleri, al que no ve «como un killer», pero sí como un «trabajador nato», que se esfuerza como ninguno, tanto en la presión arriba, como en ataque, a veces sin premio.