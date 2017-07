UD Almería La Tertulia del Minuto 92 sigue preocupada con el devenir de la UDA Los miembros de la Tertulia del Minuto 92, al finalizar el programa en Lamarca Gregorio Marañón. Los tertulianos del programa de Radio Marca hablaron de la actualidad del conjunto rojiblanco en estos días de pretemporada CÉSAR VARGAS ALMERÍA Miércoles, 19 julio 2017, 01:40

La Tertulia del Minuto 92 de Radio Marca Almería regresó ayer al restaurante Lamarca de la calle Gregorio Marañón de la capital para analizar la actualidad de la UD Almería con dos temas que coparon parte del programa: la concentración en el Mar Menor y el fichaje de un Pervis Estupiñán al que Alfonso García Piñero admitió no conocer. Todo ello, tras la entrevista telefónica a un Dani Romera que ya está en Cádiz, donde ha firmado por cuatro temporadas.

«Di mi palabra al club de que vendría y el Almería llegó a las negociaciones un poco tarde», explicó el delantero de La Cañada, que también añadió que «sé que tarde o temprano volveré al club de mi tierra, porque yo quiero triunfar allí, aunque ahora sólo pienso en meter goles con mi nuevo equipo».

«He visto al Almería hacer su pretemporada en el norte e, incluso, en el extranjero. ¿Pero hacerla en Murcia, con las mismas condiciones climatológicas, geográficas y al nivel del mar? Es algo que no entiendo. El Almería tiene un acuerdo de patrocinio con Costa de Almería para que promocione nuestra provincia como destino turístico», señaló Víctor Hernández, director de Radio Marca Almería.

Junto a él, en la tertulia, estuvieron presentes Indalecio Juárez, entrenador, y Alejandro Asensio, Salva Miralles y David Martínez, periodistas. El primero de ellos reconoció que «a mí me preocupa más que no haya un movimiento de marketing. Hay cientos de aficionados pasando cada día por la sede del club que no pueden ver la camiseta nueva. Es increíble».

«En pretemporada hay que buscar altitud, climas diferentes. A La Manga del Mar Menor se va de paseo. Con Paco Flores, por ejemplo, se iba al norte, y el equipo veía sus frutos durante la temporada. La preparación física hoy en día es fundamental. Ya no se trata de promocionar la provincia, sino de lograr rendimiento», señaló Indalecio Juárez.

Estupiñán

Hubo una anécdota esta semana en sala de prensa cuando Alfonso García Piñero, vicepresidente de la UD Almería, admitió no conocer a Pervis Estupiñán, flamante fichaje del conjunto rojiblanco. «Se trata de tener respeto a los periodistas, a la afición, al propio futbolista y al club que representa. Estamos hablando de un jugador que jugó a 150 kilómetros de aquí el año pasado con un jugador que ahora está aquí, como Antonio Marín», apuntó Víctor Hernández sobre el tema.

David Martínez, por su parte, expresó que «el fallo está en no informarse antes de presentarlo. Un alto índice de directivos no conocen a los jugadores que fichan. Si te haces con un crack, sí, pero en Segunda División es complicado saber quién es cada jugador. Estupiñán, encima, viene de la cantera del Granada y Antonio Marín lo conocerá bien, pero poco más».

Alejandro Asensio subrayó que «suena muy raro. Es surrealista, pero este club es capaz cualquier cosa. A eso se refería Paco Flores en su día con la no profesionalización de la entidad. Aquí hemos visto cómo se presentaba un jugador, como Feghouli, con su nombre mal puesto en la camiseta, o cómo se anunciaba un entrenador que luego no pudo ejercer, como lo fue Zubeldía. No son cosas que me sorprendan, pero tiene varias lecturas: una positiva, que es el hecho de que, si Alfonso García no lo conoce, es que la tarea se ha dividido y cada uno ejerce sus funciones al fin, tal y como veníamos pidiendo desde hace años; y una negativa, que es el hecho de que el propio vicepresidente no se interese por su jugador, algo que no soy capaz de entender, porque se trata de uno de los máximos dirigentes del club».