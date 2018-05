El técnico del Almería asegura que «todos los condicionantes suman» Fran Fernández no duda en hablar del partido frente al Alcorcón como una final, la quinta, «un partido demasiado importante como para no tratarlo como final» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 25 mayo 2018, 19:05

Avisó Fran Fernández cuando tomó 'aposento' de un espacio en el terreno de juego -el técnico almeriense rara vez se le ve sentando en el banquillo, siempre está de pie, corrigiendo, observando-, no dudó en advertir de que el futuro tenía destinado para él y, por tanto, para la UD Almería seis finales, cuyas conquistas llevarían a la consecución del objetivo, la permanencia. La del Alcorcón será la quinta -ojalá que no haya 'quinta mala'. Esta llega inmersa en la disputa de un partido donde no solo jugará un papel fundamental el aspecto táctico, sino también otros aspectos que tienen más que ver con la mente. Son los llamados aspectos intangibles que dominarán el partido. El técnico de la UD Almería no ha dudado en explicar hoy que ante el Alcorcón «todos los condicionantes van a sumar. Los estamos trabajando todos, vemos al grupo muy preparado, muy concienciado en lo que realmente se juega el domingo. No tengo ningún tipo de dudas que los once o catorce que van a participar van a estar preparados, sobre todo mentalmente, sabiendo lo que nos jugamos. Es un partido de intangibles y seguro los tenemos que controlar».

De todas formas es lo que rodea a partidos de esta índole, donde hay tanto en juego como una permanencia. Esta no será matemática ganando, ni la derrota conllevará el descenso, pero el resultado será importante de cara al futuro. Lo que está claro es, como queda dicho, que es una final y se afronta como tal. «La afrontamos como la quinta final. El primer día que llegué dije que íbamos a tener seis finales, esta es la quinta, es un partido demasiado importante como para no tratarlo como final. Para nosotros es una final». Y, como queda dicho, todo lo que pase tendrá incidencia en el futuro. «Va a ser muy importante porque lo que suceda el domingo puede condicionar bastante lo que pueda pasar en Lugo. No espero resultados de otros equipos, porque no está pasando. Vamos a centrarnos en nuestro partido, en sumar los tres puntos, que es lo que nos puede dar vida, y solo en sumar los tres puntos. Dependemos de nosotros mismos y vamos con al máxima confianza».

El rival

Pero el Almería no jugará solo, lo hará ante un equipo como el Alcorcón que llegará con las sensaciones del triunfo conquistado frente al Rayo o del empate en Huesca. «Está en una situación ventajosa, depende de sí mismo y querrá cerrarlo lo antes posible. Vendrá con la intención de ganar el partido o por lo menos sumar. Viene en una buena dinámica, ha ganado al Rayo con cierta solvencia, empató e Huesca, viene con una dinámica positiva».

Sin embargo no solo hay cosas buenas del rival. «Nosotros también estamos en buena dinámica, sobre todo de juego. El otro día no fuimos capaces de traernos los tres puntos, pero el equipo vino con buenas sensaciones y es en lo que hemos estado trabajado. Estamos con confianza. Que el Alcorcón puede venir a lo que quiera, pero debemos pensar en nosotros mismos, en qué es lo que tenemos que hacer y estamos preparados para todo lo que suceda».