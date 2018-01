UD ALMERÍA Sulayman va a "darlo todo" para "aprovechar esta oportunidad que me ha dado el Almería" Internacional con Gambia, considera que "hay buena plantilla, jugadores con muchísima calidad y no tengo ninguna duda que vamos a conseguir el objetivo" JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 30 enero 2018, 18:16

Sulayman es jugador de la UD Almería desde la pasada semana y Lucas Alcaraz no perdió el tiempo para incluirle en la convocatoria del partido frente al Numancia, con sólo un día de trabajo. El gambiano fue presentado hoy como nuevo jugador rojiblanco por Miguel Ángel Corona, director deportivo de la entidad, que le deseó suerte y le pidió "una dedicación y una profesionalidad con la camiseta y con nuestros aficionados".

El jugador gambiano llega a la UDA en calidad de cedido, tras seis meses sin jugar en el Real Valladolid, para donde mandó la pregunta de sus motivos por los que no ha jugado. "Siempre los jugadores queremos jugar más, si no juegas es decisión del míster, él sabe porqué no me metió a jugar, yo sólo me dedico a entrenar duro cada día e intentar jugar aquí más partidos y ayudar al equipo", expulso hoy.

El nuevo jugador del Almería, que ha entrenado por la mañana en la Vega de Acá, se define como capacitado para jugar "en el medio, puedo jugar en cualquier posición, tengo llegada, tengo despliegue físico, tengo salida de balón limpio y puedo jugar perfectamente en cualquier posición ahí en el medio".

Llega dispuesto a que no le falte razón al Almería para hacerse con sus servicios en una fase de la competición en la que tratará de aprovechar para seguir compitiendo. "Estos seis meses son muy importantes para mí y para el equipo. Voy a darlo todo y quiero aprovechar esta oportunidad que me ha dado el Almería y estoy agradecido y espero hacerlo lo mejor posible estos seis meses".