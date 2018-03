UD Almería Suficiente para que no sea venganza Verza vuelve a jugar, tras trabajar contra 'viento y marea'. / Juanjo Aguilera José Antonio Verza, que puede volver el sábado, quiere «devolverle al Reus lo que nos hizo aquí» | El centrocampista rojiblanco no mira más allá del partido en tierras tarraconenses, «convencido de que somos capaces de meterle mano al Reus» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 21 marzo 2018, 01:42

La UD Almería recibió ayer una buena noticia. Lucas Alcaraz podrá contar con un futbolista especialmente comprometido. De todas formas, del compromiso no se vive, sí del rendimiento y, en este caso, el técnico granadino recupera para Reus a un jugador que aporta muchas cosas positivas y cuyo concurso en tierras tarraconenses será importante, por más que él advierta de que aún le falta «un puntito para coger la misma forma» que sus compañeros. El suyo, pero sobre todo el del bloque, será importante para conseguir una victoria que tiene tintes de 'vendetta', aunque por la distancia en el tiempo con respecto al motivo de ese 'ajuste de cuentas' se pueda considerar lícito, no tanto por 'hacerle lo mismo' que el Reus le hizo a la UDA en Almería, sino por demostrar la capacidad que este equipo tiene para hacerlo.

El centrocampista oriolano ve a los rojiblancos «capaces de meterle mano al Reus», el único partido en el horizonte de un equipo al que puede faltarle creer en sí mismo. «Tenemos que creer en nosotros. ¿Por qué no ir a por un segundo gol y hacer un partido serio que es lo que nos ha hecho salir de ahí abajo, estar cerca de nuestro objetivo?», se cuestionaba. Lo cierto es que espera a un equipo capaz de tener más solidez, que llegue más allá del minuto 60, algo que ya pasó en Pamplona, en la primera vuelta, y el domingo en Pucela. «Vi a un Almería que los primeros 60 minutos pienso que podíamos haber hecho un segundo y un tercer gol. Esa dinámica de trabajo es la que tenemos que intentar alargar más tiempo, durante los noventaitantos minutos que dura un partido. Hay un momento en el que te vienes atrás o que los dejas a ellos y tienes enfrente a un buen equipo».

Verza sí tiene claro que no hay que jugar con fuego. El rojiblanco, que no piensa en otra cosa que salvar a la UD Almería, aleccionó al entorno. «Tenemos que ser serios, no dejar escapar partidos y decir que porque viene un rival que está con otros objetivos por arriba al nuestro que no pasa nada. No. Hay que competir el partido, intentar ganarlo y cuanto antes llegar cerca de esos 50 puntos que es lo que está valiendo año tras año para conseguir el objetivo de la salvación» porque «estos últimos dos años, hemos jugado con fuego y nos hemos escapado de la quema. Hay veces que tanto jugar con fuego te puedes quemar».

Cambiar dinámica

Lo cierto es que el equipo ha entrado ahora en una fase de la competición en la que está costando sumar puntos. En la primera vuelta le costó el puesto a Ramis. No mira al pasado. «Creo que la lectura nuestra tiene que ser la de ir jornada tras jornada, no hay que pensar más allá. Vamos a Reus y hay que ir con la mentalidad de devolverle lo que ellos nos hicieron aquí, que fue llevarse los tres puntos del Mediterráneo. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros allí? Y ya se verá más adelante. Está claro que la primera vuelta fue un gran bache por parte nuestra que le costó el puesto a Ramis y nos tenemos que reponer. Intentar, en mes y medio y o dos meses, hacer mejor la poca aportación que hicimos en la primera vuelta. El pensamiento no tiene que ser otro que el de pensar en este sábado, que es el Reus».

El comportamiento para 'meterle mano' no difiere del que viene haciendo el equipo últimamente. «Creo que el equipo el otro día, a pesar de la derrota que cuando se produce está claro que hay cosas que están mal hechas, vi a un Almería que en los primeros 60 minutos podíamos haber hecho un segundo y un tercer gol. Esa dinámica de trabajo es la que tenemos que intentar alargar más tiempo durante los noventaitantos minutos que dura un partido». Señalaba, con respecto a la cita en Valladolid, que «hay un momento en el que te vienes atrás o que los dejas a ellos y tienes enfrente a un buen equipo. La Segunda División es muy competida. Tenemos que creer en nosotros. ¿Por qué no ir a por un segundo gol y hacer un partido serio que es lo que nos ha hecho salir de ahí abajo, estar cerca de nuestro objetivo? Estoy convencido que somos capaces de meterle mano al Reus».

Lo cierto es que los rojiblancos han exhibido otras formas a las de la primera vuelta. El partido en El Sadar no tiene nada que ver con el del pasado domingo en Pucela. «Ha habido otras jornadas en las que te has puesto por delante y pierdes justamente porque enseguida te vienes atrás como otros años, pero el otro día, si somos capaces de dar ese paso adelante, de ir a por ese segundo gol, el Valladolid estaba prácticamente muerto, la gente incluso pitando, ellos no se atrevían a grandes cosas. Por el resultado corto, te vas viniendo atrás, quiere guardar, a ellos le salen las cosas, viniéndose arriba, te hacen el empate y al final te cuesta los tres puntos».

Lo del José Zorrilla es una lección. «Eso nos tiene que vale para seguir mejorando y ¿por qué no eres tú capaz de hacer un 0-2 o un 0-3 fuera de casa? Está claro que es complicadísimo porque son equipos con muy buenos jugadores, con muchísimo mejor presupuesto que nosotros y con otros objetivos diferentes al nuestro, pero estamos capacitados y lo hemos demostrado».

Presente y futuro

Verza, que aseguraba que lo de ser titular en Reus no dependerá de él, expuso que «al irse Sulayman hay un puesto vacante, pero no sé si Tino llega, si Callejón también está. El míster tiene ahí un abanico para poder disponer, conmigo también. A nosotros nos toca entrenar paras dar motivos para que cuenten con nosotros y que decida él. Lo importante es sumar en el grupo».

En este puede estar el año próximo, pero «no pienso cuál va a ser mi situación el año que viene. Quiero conseguir cuanto antes salvar al equipo. Me queda un año en el Levante, vamos a ver qué pasa, a ver cómo transcurre todo. Ellos también se están jugando otras cosas, pero a mí lo que me interesa y me importa es lo de aquí. Lo más importante y primordial es que el equipo se quede en la Liga de Fútbol Profesional. A partir de ahí ya veremos. No se me pasa por la cabeza otra cosa».