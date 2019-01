UD Almería Las sorpresas de la UD Almería Rioja, Juan Carlos Real, Corpas y Aguza, jugadores nuevos en la UDA, esta temporada. / AGENCIA LOF Entre los quince jugadores con más minutos, solamente aparecen René Román y Lucien Owona de la pasada temporada | Romera es el único jugador que ha sido titular en las 22 jornadas de Liga JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 22 enero 2019, 00:34

Con 22 partidos de Liga ya disputados, en la UD Almería han tenido oportunidades todos los que pertenecen a la primera plantilla, salvo el lesionado Fran Rodríguez y el ya 'cortado' Samu de los Reyes, cuya recuperación no llegó a tiempo para que pudiera intervenir, ni siquiera en la Copa del Rey, pues como se recordará se lesionó en pretemporada y cuando recibió el alta médica no tuvo opciones de jugar con el primer equipo por la gran competitividad existente en su puesto. El lateral izquierdo era hasta entonces la demarcación más poblada en la plantilla rojiblanca, con el citado Samu de los Reyes, Andoni López, Iván Martos y Nano.

El caso es que esta UD Almería de la temporada 2018/19 es un equipo nuevo. Valga como dato que solamente dos jugadores que pertenecieron a la primera plantilla rojiblanca la pasada temporada están entre los quince primeros en número de minutos, con José Romera como el único que ha aparecido de inicio en las 22 alineaciones efectuadas por Fran Fernández desde que se jugara el primer duelo del campeonato en Cádiz, el 17 de agosto del año pasado, hasta el duelo ante el mismo rival, en el primer partido de la segunda vuelta de la competición, el pasado sábado. El lateral diestro valenciano que llegó desde el Dínamo de Buscarest, tras una vida profesional fuera de España, es una de esas sorpresas positivas que tiene la plantilla de la UD Almería en esta, por ahora, tranquila temporada.

A la misma se podría decir que se acogen los otros doce que aparecen entre los más alineados o, para ser más exactos, once porque en ese 'top' de alineados está un Esteban Saveljich que tenía el 'beneplácito' de la afición rojiblanca cuando vino, el último día del mercado de verano, y se dieron por seguras las prestaciones que aporta actualmente a la plantilla rojiblanca. De esos once, hay cinco jugadores que el año pasado estaban en Segunda División B y el cambio de categoría no parece haberle afectado los más mínimo. Los dos extremos, José Corpas y Luis Rioja, los dos laterales zurdos Andoni López e Iván Andrés y el central Juan Ibiza dan muestras de parecer estar jugando en fútbol profesional desde hace varias temporadas y sólo el barakaldés había probado la Primera División con el Athletic Club, la pasada temporada.

Un once y muchos gregarios

El caso es que esta UD Almería tiene el carácter de ser un equipo que se ha ido haciendo sólido con el paso de la jornadas, pero en el que si bien hay titulares claros pues la alineación del partido del pasado sábado, con la única salvedad de la presencia de Iván Martos, se empezó a imponer en el primer partido ganado esta temporada frente al Real Zaragoza y es la base, han participado todos los jugadores incluidos en nómina que han estado disponibles. Salvo el citado Samu de los Reyes, que salió el pasado viernes de la disciplina para dar entrada al delantero bosnio Demirovic, y Fran Rodríguez, que han estado lesionados, han participado todos, además de dos jugadores del filial, Sergio Pérez, que jugó los últimos minutos del primer partido de Liga en Cádiz e Iván Martos, titular indiscutible en el lateral izquierdo desde el partido en el Carlos Tartiere, en el que aprovechó la lesión de Andoni López para perpetuarse en esa posición hasta el pasado sábado, a la espera de saber si estará o no disponible para el partido del próximo sábado frente a Osasuna.

Si hubiera que hacer un once a tenor de quienes más veces han salido de inicio, este no ofrecería novedades, como es lógico, y solamente tendría la variante de ver a Owona como acompañante de Esteban Saveljich, que podría haber sido de no ser por la pérdida o robo de papeles del central camerunés en el periodo vacacional que le ha hecho perder el sitio en favor de Juan Ibiza, que lo perdió por lesión en Albacete, pero que también ha aparecido en doce partidos, como el ex del Alcorcón, aunque con la única diferencia que el pitiuso ha estado en diez alineaciones de inicio por once de Lucien Owona.

Además, con Andoni López como un fijo mientras estuvo 'sano', aparece quince veces de inicio, con Iván Martos que siempre que fue utilizado lo hizo desde el primer minuto para acumular seis titularidades, estando entre los quince jugadores más utilizados por Fran Fernández.

Cambiar un partido

Para cambiar un partido, Fran Fernández ha utilizado a 18 jugadores, aunque tres son los que más oportunidades han tenido y que son Chema, que fue titular en solamente dos partidos, en el Ramón de Carranza, en la primera jornada de Liga, y en el Wanda Metropolitano en el partido celebrado frente al Rayo Majadahonda, los dos jugados por completo. Hasta llegar a los 475 minutos totales, son 295 los que ha entró desde el banquillo. Juanjo Narváez, que el pasado sábado no entró en el once por lesión, ha sido utilizado como titular en cinco encuentros, pero en once entró desde el banquillo, para disfrutar 255 minutos desde el banquillo, que se unen a los 335 en los que fue titular.

El tercero es Sekou Gassama, pero sus 112 minutos casi se reparten entre la titularidad en el partido inaugural de la temporada, donde jugó 50 minutos, mientras los restantes los hizo en diez apariciones entrando al campo desde el banquillo.

Trabajo terminado

A la inversa, 14 jugadores fueron sustituidos a lo largo de las 22 jornadas celebradas, lo que no siempre significa que no hubieran hecho bien las cosas cuando fueron titulares. El jugador que más veces salió antes del final del encuentro es Juan Carlos Real, pero está claro que el gallego ha dado un grandísimo rendimiento como lo demuestran sus goles y su trabajo de creación. El gallego, que jugó 20 partidos desde el inicio, aunque participó en otro más saliendo desde la suplencia -el disputado frente al Rayo Majadahonda-, solamente se perdió uno, el celebrado frente al Extremadura por la doble amarilla frente al Nàstic de Tarragona. De todas formas, no completó el tiempo en trece partidos.

Uno más que un Luis Rioja que ha participado en los 22 partidos, con dos estando en el banquillo. Los siguientes son Álvaro Giménez, que jugó 21 partidos -el primero no pudo por estar sancionado de la pasada temporada-, no acabó ocho, mientras Romera fue sustituido en 6. Además, con cinco sustituciones están Juanjo Narváez y Joaquín Arzura.