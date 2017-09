UD ALMERÍA Sorpresa en la lista de convocados de la UD Almería para Pamplona Los rojiblancos viajan a El Sadar con la presencia de Nauzet Alemán, que se estrena en la convocatoria JUANJO AGUILERA Almería Viernes, 15 septiembre 2017, 14:45

La convocatoria efectuada por Luis Miguel Ramis para el partido de mañana en El Sadar incluye sorpresa mayúscula. El lateral diestro italiano Marco Motta volverá a ver al Almería desde fuera del campo –esta vez puede que por televisión–. El jugador transalpino se quedó hoy fuera de la lista de convocados por segunda jornada consecutiva, además de no haber jugado tampoco en la segunda parte del partido frente al Numancia, ni en el encuentro de Copa del Rey, en el Ramón de Carranza, frente al Cádiz.

Al término del partido en Soria dijo tener «experiencia para aguantar con una amarilla, como lo he hecho en otros partidos», destacó visiblemente molesto al saber el motivo esgrimido por el técnico y, lo mismo es casual, pero también puede ser causal. Lo cierto es que no estará en El Sadar, como tampoco viajan Ángel Trujillo, Javi Álamo y Gaspar Panadero, que queda fuera por primera vez. En Liga sí aparece Nauzet Alemán, que se estrenó en Copa, pero no lo había hecho en el torneo liguero. El que también está entre los ‘utilizables’ es Pablo Caballero, que ha estado la semana entre algodones por unas molestias que no le impidieron ser convocado.

Los rojiblancos entrenaron hoy en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde lo hicieron a puerta cerrada, preparando el partido de mañana en El Sadar a donde viajan esta tarde. Lo hacen en avión, con escala en Madrid.

La convocatoria efectuada por Luis Miguel la componen los porteros René Román y Fernando;los defensas Fran Rodríguez, Owona, Jorge Mocillo, Joaquín Fernández, Nano y Pervis Estupiñán;los centrocampistas Jose Verza, Mandi, Tino Costa, Rubén Alcaraz, José Ángel Pozo, Fidel y Nauzet Alemán, y los delanteros Juan Muñoz, Hicham y Pablo Caballero.