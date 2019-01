UD Almería ¡Ser! o solo estar ¿Estará? Juanjo Narváez puede continuar en el once, tras su recuperación. / J.J.A. El Almería se juega en Alcorcón tocar con los dedos los puestos de playoff o solo ocupar la plaza cómoda que ostenta ahora JUANJO AGUILERA Domingo, 13 enero 2019, 02:13

Santo Domingo se convierte hoy en el lugar para resolver el dilema. La UD Almería se juega en Alcorcón ser equipo de la zona alta porque una victoria le haría tocar con los dedos los puestos de playoff de ascenso a Primera División. Por ahora, la tabla clasificatoria de la categoría de plata dice que el conjunto rojiblanco está ahí arriba, pero sin llegar a acercarse como pudo hacerlo en jornadas anteriores en las que se vio frenado, sobre todo jugando como visitante, echando por tierra la posibilidad de coger escritura de propiedad en la zona privilegiada a la que opta si consigue hoy lo que casi nadie ha logrado, tomar el fortín de Santo Domingo.

Coinciden para hoy aspectos sobre la posibilidad de dar el golpe en la mesa como en otras jornadas anteriores, tras un buen partido en casa, que finalmente se quedaron en 'agua de borrajas', tal y como temió el viernes Fran Fernández. Por ejemplo, de haber ganado en Córdoba, tras imponerse en casa al Reus, el conjunto rojiblanco hubiese estado a un punto del RCD Mallorca, que marcaba la zona de playoff; en Albacete, de haber ganado, hubiese sido sexto, con dos puntos de ventaja sobre el séptimo, en la décima jornada, tras un buen partido en casa ante la UD Las Palmas, o en la decimotercera, que pudo quedarse a uno de los canarios, pero perdió ante el Rayo Majadahonda, después de ganar al Sporting de Gijón en casa. Ocasiones que se quedaron en solo estar en la zona noble, pero viendo lejos el hecho de ser dueño de una plaza de privilegio. Hoy, la intención es la de no desaprovechar la ocasión, a la que llega con siete jornadas sin perder y, además, ante un rival como el Alcorcón, que lleva cinco sin ganar. Lo que pasa es que esto de las rachas, cuanto más largas son más cerca están de truncarse. Ojalá que no sea así y se prorroguen los estados.

Es la hora

Con todos esos antecedentes, a la UD Almería le llega una nueva oportunidad para borrar malos recuerdos del pasado, tras otra exhibición de buen fútbol como la de la pasada semana en el Estadio de los Juegos Mediterráneos frente al Mallorca -el que puede denominarse como el mejor partido hasta ahora disputado por los de Fran Fernández-. Avisó el técnico el viernes sobre esos problemas y esa obligación que habla de ambición y valentía. «Lo único que me preocupa esta semana es que después de un muy bueno partido en casa, que ya habíamos realizado alguno sobre todo a nivel de resultados, siempre fuera nos ha costado un poco más, quiero que la gente siga alerta, que estemos con confianza, pero sabiendo de la dificultad del partido».

De todas formas, el rival no permite resquicios. El Alcorcón es un equipo que ha crecido mucho esta temporada de la mano de Cristóbal Parralo hasta el punto de ser un equipo que ha mantenido su puerta a cero hasta en siete de los diez partidos que el cuadro alfarero ha celebrado en Santo Domingo y, en la otra parte, la de no ver puerta tan solo en un partido, el disputado frente al Reus. En ese duelo confluyen los dos momentos negativos que el equipo alcorconero ha padecido esta campaña, no marcar y que le marquen porque los otros dos equipos que lo hicieron -Sporting de Gijón, en la primera jornada, y Numancia, en la última- no tuvieron suficiente para conseguir el triunfo.

El Almería ha aprendido a ser sólido por más que solo en un partido, el disputado en Soria, mantuvo su puerta a cero lejos de casa y en los otros nueve partidos fuera siempre volvió a casa con las 'alforjas' de los goles en contra con algún balón dentro. Pero es un equipo que ha ido siempre a más en su rendimiento. Tan es así que acumula tres partidos sin perder a domicilio y hasta siete en general en la competición. Lo que pasa es que hay que retroceder en el tiempo a su comportamiento lejos del Juegos Mediterráneos donde suma nueve puntos, menos del 50% de lo que suma en casa, que son 19 puntos.

La referencia

El fútbol, como cualquier otro deporte, habla de referencias y no es lo mismo jugar en casa que hacerlo fuera, pero sí es cierto que el crecimiento experimentado por los indálicos, ya sea en casa como a domicilio, habla de mejoría. No se debe dejar 'guardado en un cajón' el duelo del pasado domingo frente al Mallorca. Coincide en buen partido del Almería con el mal rendimiento de los bermellones, causalidad y no casualidad. Pero hay que demostrarlo fuera, donde sus peores partidos fueron ante equipos peor clasificados. Se lució en algunos no ganados, incluso perdidos, con equipos de los llamados a estar arriba.

El Alcorcón lo está, ocupa plaza de playoff, en gran medida por adaptarse mejor a un campo más pequeño que la mayoría de los de la categoría -aunque las medidas son las mismas para los dos contendientes-, pero también por hacer de su capacidad para no encajar goles una bandera que enarbola en casa y fuera. Solo el Granada ha encajado menos goles que los alfareros. Pero también domina por jugar con muchos jugadores que han defendido la camiseta alfarera en temporadas atrás. De los quince primeros en números de minutos, solo tres no eran alcorconeros la pasada temporada.

Qué duda cabe que los rojiblancos saben del rendimiento del rival, como lo sabían de otros a domicilio, como también en casa. Los que jueguen hoy en día son parte del bloque, pues son casi los mismos de las últimas cuatro jornadas y del once de Oviedo al del pasado domingo solo hubo tres cambios, el de Juan Ibiza por Owona, que no viaja, y el de Narváez por Luis Rioja. El sevillano se une a Arzura, titular en Elche por la sanción sobre Eteki.

Hoy podrían ser los mismos que jugaron el pasado domingo. Atrás serán los mismos cinco: René bajo palos, con José Romera e Iván Martos, en los costados, y Saveljich y Juan Ibiza, en el centro de la zaga.

La pareja de mediocentros no variará, tras el gran rendimiento del pasado fin de semana, es decir, la formada por Yan Eteki y César de la Hoz, con una línea de tres por delante que podría ser la formada por Corpas, Juan Carlos Real y Narváez, que hubo de ser sustituido ante el Mallorca por una lesión de la que está repuesto, con Álvaro Giménez, en punta.

Con cambios

El equipo madrileño espera que la visita de la UDA sirva para frenar la mala racha actual que atraviesa después de encadenar cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos. Aún así, la buena dinámica que mantuvo hasta la jornada 15 le ha permitido seguir en la zona alta de la tabla y, pase lo que pase frente al Almería, el tropiezo del Cádiz le mantendrá como poco una semana más entre los seis primeros.

El Alcorcón quiere aferrarse a Santo Domingo para cambiar su dinámica y, con la ayuda de su público, seguir siendo el equipo que menos encaja de local en la categoría, con solo esos 3 goles citados.

Para este partido, Cristóbal Parralo cuenta con la baja por sanción del centrocampista Dani Toribio, al que podría sustituir Albert Dorca, mientras que el lateral derecho Laure, que no jugó frente al Extremadura, regresará al once por Felipe Alfonso.