UD Almería Soleri: «Quiero hacer ahora lo que no hice en seis meses» El nuevo jugador rojiblanco, en el vestuario. / UDA El italiano es definido por Monchi, director deportivo de la Roma, como «un jugador con mucha movilidad, que se desplaza, se deja caer a banda, define bien» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 23 enero 2018, 00:44

Edoardo Soleri cambia el 'giallorosso' de la Roma por el 'biancorosso' de la UD Almería, colores que ya tiene metidos en la cabeza y que vestirá hoy martes por vez primera, ya que participará, desde las 10.30 horas, en el primer entrenamiento de la semana, en el que el equipo de Lucas Alcaraz comenzará a preparar el envite del próximo domingo frente al CD Numancia.

El joven delantero italiano, que llega cedido por la AS Roma, lo hace avalado por el actual director general deportivo del equipo romano, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', que durante unos días fue director deportivo del Almería -a finales de la temporada 2005/06-. De hecho, el de San Fernando dijo ayer en UDA Radio que «Edoardo es un delantero con un margen de crecimiento tremendo, nosotros confiamos mucho en él y estoy convencido de que le va a venir muy bien al Almería». Curiosamente, el nuevo delantero de la UD Almería hasta final de temporada llegó al AS Roma para jugar en el equipo sub-14, cuyo primer equipo estaba dirigido por Rudi García, técnico ahora de Olympique de Marsella de origen almeriense.

Primeros pasos en rojiblanco

El joven delantero firmado por la UD Almería cumplirá hoy su segundo día completo en la capital almeriense, ya que arribó en la noche del pasado domingo a nuestra ciudad procedente de su país, tras un largo viaje, puesto que de La Spezia, ciudad en la que estaba jugando también en calidad de cedido, tuvo que trasladarse a Roma, y de la capital italiana a Sevilla, para posteriormente continuar el desplazamiento hasta Almería.

Ayer lunes pasó el reconocimiento médico y posteriormente rubricó el contrato que le une al equipo del Estadio de los Juegos Mediterráneos hasta la conclusión del presente campeonato liguero. Precisamente, en ese estadio pasó un largo tiempo de la mañana, ya que, con Lorena García, directora de organización, y con Miguel Ángel Corona, director deportivo, conoció las dependencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde Edoardo Soleri trabajará a partir hoy. El delantero estuvo en la sede de la UD Almería, en los vestuarios, sobre el terreno de juego del Mediterráneo, en la sala médica... En sus primeras impresiones dijo que le había gustado mucho el Estadio y también lo poco que ha podido conocer de la ciudad.

No dudó en explicar, en UDA Radio -hoy hablará en su presentación-, su estado de ánimo, que tiene mucho que ver con su edad y su pasado reciente. «Estoy muy feliz de estar aquí», por lo que daba «las gracias por la confianza» mostrada por la entidad para que se llevara a cabo el acuerdo de cesión.

Tiene ganas de jugar, como cualquier futbolista de su edad. Dijo que «once» sobre un baremo de diez, sobre todo porque «en los seis meses pasados no jugué mucho, allí no me dieron la oportunidad que tengo aquí y ahora quiero hacer todo lo que no hice en los meses pasados».

Soleri se define como un «delantero y como todos los delanteros tienen que hacer gol. Ahora estoy en un club histórico de España -así calificó a la UD Almería-. Monchi me ha hablado muy bien y no veo la hora de empezar».

Este joven jugador de 20 años y 1'92, que sigue el fútbol español -le encanta ver al Barça, «para mí el mejor equipo del mundo, que tiene al jugador más fuerte del mundo que es Messi»-, señaló estar «bien físicamente. Llevo seis meses que me entreno y ahora lo que quiero es jugar, porque cuando tienes 20 años sólo quieres jugar».

El aval

Llega avalado por quien fue rojiblanco por unos días. Monchi, al término de la temporada 2005/06, firmó un contrato con la UD Almería para ser director deportivo. Luego se echó atrás para quedarse en Sevilla. El de San Fernando siempre se ha caracterizado por un buen olfato para fichar. Por eso, en palabras a UDA Radio, decía sobre Soleri que «es un jugador en el que yo, en mi poco tiempo en Roma, sí vi jugar mucho en el equipo de Primavera. Es un jugador que no lo conocía y fue un jugador que me llamó la atención muchísimo, creo que soy optimista».

Confía en el potencial del delantero romano. «Creo que tiene un margen de crecimiento importante. Estamos hablando de un jugador que el año pasado, en el equipo Primavera, que sería como el filial, hizo más de 50 goles en todas las competiciones. Aquí en Roma teníamos y tenemos muchas esperanzas en él, en sus condiciones, es aún joven y creo que el fútbol español, para sus características, se adapta perfectamente».

Además, describió a Edoardo como un jugador atípico si se marca el canon de la altura. «Puede parecer por su 1'92 que es un jugador típico delantero alto que sólo juega aéreo. No es así. Edoardo es técnicamente un jugador con mucha movilidad, que se desplaza, se deja caer a banda, define bien y no solamente su virtud es el juego aéreo, sino que además tiene características técnicas individuales para poder jugar perfectamente con mucha movilidad y no tiene que ser únicamente un jugador sólo de referencia»

Por último, descubrió que a la hora de la adaptación «tiene una ventaja, que él, aunque no en el aspecto deportivo, pero el español no es que lo domine bien, pero tuvo su infancia en Argentina, con lo cual el castellano lo entiende y eso para una adaptación es fácil en un chico de 20 años, un chico con marcada personalidad. Creo que en la adaptación, que es algo fundamental, más en un mercado como el de invierno donde no hay tiempo, ahí hemos ganado tiempo importante».

Un tiempo importante para un jugador cuya estancia en Almería le va a beneficiar porque Monchi tiene claro que «Almería es un sitio idóneo pensando en la proyección futura de él, un jugador en el que tenemos mucha confianza».