Soleri quiere jugar en el Almería "aunque sea de portero"
Martes, 23 enero 2018

El delantero italiano Edoardo Soleri ya conoce a sus compañeros. Ayer pasó el reconocimiento médico para firmar su contrato, tuvo a Marco Motta de 'ayudante' y hoy ha sido prestando como nuevo jugador de la UD Almería, por cuyo fichaje no hay cláusulas por partidos jugados -así lo expresó Alfonso García jr- y sí una ficha en la Roma, equipo propietario del jugador, se hace cargo en un porcentaje elevado. Además, como expresó el propio delantero transalpino, ha sido infuencia importante la presencia de Monchi en el equipo 'giallorosso'. "Monchi me ha dicho que es una buena oportunidad para mí porque el entrenador está muy preparado".

El italiano, que jugó en esta temporada en Spezia, en la Serie B, ha manifestado ante el horizonte que se le presenta que «en estos seis meses no he jugado mucho porque en Italia tenían otra mentalidad diferente a la de España, pero siempre me he entrenado, jugué sólo seis partidos y ahora pienso que puedo entrar en la convocatoria. Después si voy a jugar depende del entrenador, depende de cómo me voy a adaptar a su juego, pero estoy aquí porque quiero ayudar al equipo".

Soleri no ha dudado en expresar sobre la oportunidad que le ofrece la UD Almería que "tenía muchas ganas de estar aquí porque no jugué mucho y entonces quiero probar a jugar, probar a ayudar al equipo y hacer lo mejor para este club importante. Cuando me llegó esta oportunidad me pareció muy bueno venir aquí".

Soleri, que destacó en el equipo romano en la Liga Primavera -marcó más de 50 goles- y que llegó a debutar con la Roma en Champions, frente al Bate Borisov, se define como "un delantero que me gusta hacer un poco de todo, atacar los espacios, sacar la pelota, hacer que el equipo salga y para un delantero lo importante es hacer goles y aquí tengo que intentar hacerlos".

Viene a jugar y está preparado para hacerlo en cualquier lugar. "Si el técnico me quiere poner de portero, voy a jugar de portero. Para mí lo importante es jugar y tengo que hacer lo máximo para ganarme una oportunidad".

Por último, explicó que esa falta de partidos tiene mucho que ver con la mentalidad del fútbol italiano. "Pienso que mi característica como jugador se puede adaptar mejor aquí en España. Monchi me ha dicho esto. y también porque en la Segunda italiana hay muchos entrenadores como el mío en Spezia para los que es más importante la edad de un jugador que no cómo juega. Ahí tenía a Gilardino, que es un campeón del mundo, y otros jugadores de experiencia y para mí fue difícil jugar, pero espero que aquí voy a ser mejor que antes".