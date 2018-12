UD Almería «Siempre que se toman decisiones son apuestas» El presidente rojiblanco, entre los 'micrófonos' de los nuevos tiempos, habló de la actual temporada. / J. J. A. Alfonso García, contento con el rendimiento del equipo, asegura que «en años anteriores trajimos jugadores que al final no hicieron equipo, pero «este año parece que hay más equipo que nombres» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 18 diciembre 2018, 22:05

Alfonso García estuvo ayer en Almería, donde presidió la cena de Navidad de la entidad y hoy será la cabeza visible de la asamblea general extraordinaria de accionistas de la UD Almería. En ambos actos seguramente expresó y expresará la satisfacción que tiene por el rendimiento que está dando el primer equipo cuando se llevan 18 jornadas del campeonato celebradas. Todo tiene un porqué, como explicó para contestar a la cuestión de si está saliendo bien la apuesta. «Siempre que se toman decisiones son apuestas. Otra cosa es que uno tenga muchísima capacidad y vaya a tiro hecho a por jugadores ya contratados de muchos años en una categoría determinante. No es el caso nuestro. Sí es cierto que en los últimos años hemos hecho muchos esfuerzos en jugadores muy contrastados que al final, por un motivo o por otro, no se terminan haciendo equipo y este año parece que hay más equipo que nombres».

El máximo accionista de la entidad rojiblanca dijo estar contento por cómo van las cosas, habló de Fran Fernández y de futuro. Así, del técnico dejó claro que «Fran para nosotros y nosotros para él, estamos en una simbiosis muy buena y ojalá siga». Sobre lo que está por venir estuvo referido a la llegada de fichajes. «Las incorporaciones dependen de las necesidades que pueda haber en ese momento, depende también de lo que puedan costar, habida cuenta que estamos ahí en el límite, que no podemos desfasarnos muchísimo», manifestó el mandatario.

La temporada

El presidente hizo balance de lo que va de temporada, en la que el equipo goza de buena salud y de una renta interesante con respecto a la zona de descenso, con la permanencia como objetivo. «Creo que de la primera vuelta quedan tres jornadas. Es diferente a las últimas temporadas. Estamos en una situación buena, justo en medio de la tabla. El equipo está compitiendo, que era lo que pretendíamos, encima de nombres se han traído jugadores que vengan a dar rendimiento y que tengan hambre, como siempre se suele decir. Estamos muy contentos por el rendimiento que está dando el equipo», sentenció García Gabarrón.

Este miró para el técnico para hablar de él como un entrenador que lo está haciendo bien, pero que «también tiene la ventaja de que ha estado en anteriores etapas en el Almería, ya conoce los entresijos del club, desde las bases, y eso también es un valor añadido que el club tiene y que él está sabiendo explotar».

Al respecto del rendimiento, el presidente unionista valoró el mismo como «muy bueno, porque se está adaptando muy bien a la categoría, a los futbolistas. Fran para nosotros y nosotros para él, estamos en una simbiosis muy buena y ojalá siga», reconoció.

Lo que no reconoció fue el presupuesto que será aprobado hoy en la asamblea de accionistas. «No lo puedo decir, sobre todo porque hay unos accionistas que son los que se tienen que enterar de todos los datos. Una cosa son los aficionados en sí, que tienen el máximo respeto, pero otra cosa son los que realmente son accionistas del club, que son parte del club». Sí aseguró que, aunque «no puedo decir con exactitud, voy a mirar las cuentas, exactamente cómo se han quedado, porque van cambiando y llega un momento que se estabiliza, pero creo que será parecido al del año pasado».

Fichajes

El aspecto económico es muy importante en el actual modelo de fútbol hasta el punto que puede impedir realizar fichajes. De todas formas, el Almería mira por si sale algo bueno. «El tema es que tenemos 25 fichas y venir algo tiene que ser algo que lo esté demandando la dirección deportiva y que, dentro del límite salarial, límite económico, el fair play financiero nos lo permita porque estamos viendo los problemas que están teniendo muchísimos equipos. Estamos bien, pero no para tirar las campanas a vuelo, porque si no podemos tener problemas».

Las incorporaciones, si las hay, «dependen de las necesidades que pueda haber en ese momento, depende también de lo que puedan costar, habida cuenta que estamos ahí en el límite, que no podemos desfasarnos muchísimo, no tenemos mucho margen. Hemos ido bien, pero sin desfasarnos y luego que encontremos el jugador que realmente sea lo que necesita el equipo. Hay que esperar y si llega bienvenido sea, pero hay 25 fichas y hay que respetar todo esto».

Es un aviso a navegantes, ya que el Reus se ha quedado a las puertas de abandonar la competición. «Realmente, estamos ahí y hay muchos más equipos que puedan tener un problema determinado. De por sí, hay algunos que se han quedado en el mes de agosto sin poder inscribir jugadores porque no se lo ha dado el fair play financiero. Es preferible tener dos jugadores menos o de menos valía económica porque luego no te los inscriben y puedes tener problemas de toda índole. Eso está muy mirado por la Liga, la Federación, FIFA, UEFA, Consejo Superior de Deportes, muchos organismos que lo están vigilando muchísimo».

La vigilancia, pero en otro aspecto, cambiará el año próximo con la llegada del VAR, al que se refirió después de lo sucedido el pasado domingo con el penalti sin sancionar cometido con el rojiblanco Sekou que pudo cambiar el signo del partido disputado frente al Reus. «Los criterios arbitrales son los que mandan, pero yo entiendo que fue un penalti posiblemente lo más descarado que he visto yo en los últimos tiempos. Se tira tres o cuatro segundo con él agarrado hasta que lo tira de espaldas. No es que lo coge y lo suelta, sino que hasta que no lo tiró no lo soltó. Son criterios que para qué vamos a hablar de eso si nosotros no decidimos».