UD Almería Sevilla tiene un color especial, o debería 'Suelto'. José Ángel Pozo, y su ubicación, pueden ser claves para la cita de hoy frente a un Sevilla Atlético al que ganarle será importantísimo. El Almería quiere apuntarse otra final en el camino hacia la salvación ante un rival que no suma en las últimas cinco jornadas, pero con atractiva propuesta JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 18 febrero 2018

Poco más o menos, decía el viernes Lucas Alcaraz que todos los partidos hay que ganarlos, sí o sí, el de hoy y el de la semana que viene o cualquiera de los que se han perdido últimamente. Lo que pasa es que los que ya se han jugado son puntos que volaron y los de hoy están ahí, en el horizonte y la consecución de ellos no darán en la clasificación, caso de conquistarlos, más renta que los que se sumaron, por ejemplo, frente al Lugo en el primer partido de 2018. Sin embargo, el partido de hoy ‘esconde’ aspectos intangibles, de esos que no se pueden tocar, pero que están en el ambiente. Ganar es demostrar que se puede ganar fuera, es hacerlo de nuevo a domicilio, sólo un partido después de ganar el último, cuando tuvo que pasar una vuelta entera entre la primera y la segunda.

Los 16 puntos con los que cuenta el Sevilla Atlético no deben ser referencia, por el hecho de ser pocos, ni siquiera tenerlos en cuenta, salvo para decir que algunos los consiguió frente al Granada, donde ganó su primer partido, o sacar empates frente a Huesca, Rayo Vallecano o Lugo. Y es que no hay que olvidar lo que siempre se ha dicho de los filiales, que son imprevisibles, para lo bueno y para lo malo. Pero es mejor ir pertrechados para esperar al mejor rival posible que desdeñar la posible capacidad que, por calidad, ponen en práctica los de Luis García Tevenet.

Lo que está claro es que la UD Almería está a 20 puntos de esos 50 que, dicen, marcan la permanencia –más o menos–, y ganar hoy será estar a seis victorias con 15 partidos por delante y que el objetivo de la salvación no entiende de lugares, sólo de puntos y los que se esconden en el Viejo Nervión de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros son de una gran importancia.

La creación

Sí es cierto que no va a ser fácil, más bien todo lo contrario. La UD Almería debe anteponerse a los problemas. Como se sabe, las bajas han vuelto a causar estragos donde, tal vez, haya más necesidad de efectivos, el centro del campo. Cuando han faltado los centrales, el equipo ha suplido con más o menos pulcritud esas ausencias. Sin embargo, el problema más grave lo sufre en la creación, lo que obliga a los hombres en punta a redoblar esfuerzos.

Hoy podría verse un nuevo ‘experimento’. Lucas Alcaraz no los hace con gaseosa. Su experiencia le permite aplicar la fórmula para competir y que el equipo tenga opciones de triunfo. Hoy sí es cierto que es conveniente que se logre. Seguramente con una fórmula con la que, más allá de dominar o no, si controlar la situación, que es lo que, según explicó el viernes, aspira él con sus equipos. Podría verse un equipo con un centro del campo con tres efectivos. Ahora sí hay posibilidad de hacerlo de ese modo. La recuperación de centrales permite ‘deshacer’ la dupla que actuó hasta ahora, con Joaquín Fernández y Ángel Trujillo, y que aparezcan Trujillo y puede que Jorge Morcillo, pese a que este lleva sólo esta semana trabajando con el grupo y Lucien Owona, con dos semanas, pero lo cierto es que el central camerunés no está en la convocatoria. Joaquín Fernández podría aparecer para un centro del campo más reforzado con esa presencia, ‘aguantando’ a Sulayman Marreh y Rubén Alcaraz.

René aparecerá bajo palos para aportar su gran trabajo –sale a gran parada por partido–. Por delante, con la duda sobre el centro de la zaga, también aparecen dudas en el lateral derecho. Marco Motta y Fran Rodríguez aportan bazas diferentes, con el italiano menos ofensivo que el jugador sexitano, con Nano en banda izquierda. Por el centro, tanto Ángel Trujillo como Jorge Morcillo ganan enteros, tal y como queda expuesto con anterioridad.

El centro del campo puede ser para Joaquín, Sulayman y Rubén Alcaraz, con lo que arriba se buscarían los costados con Lass Bangoura y José Ángel Pozo, este en la banda izquierda. De este modo, la obligación de un jugador rápido arriba, que podría ser Hicham. De todas formas, el rendimiento del malagueño da mejores cifras como enganche y el sacrificio de Joaquín daría paso a que por la izquierda apareciera Fidel o Gaspar Panadero para que Pozo se desplazara a esa posición por detrás del hombre en punta.

Viajeros al tren

Para el Sevilla Atlético, el de este mediodía puede que sea la última oportunidad. Ganar o morir y aún ganando no las tendría todas consigo. Lo cierto es para hoy, Luis García Tevenet recupera efectivos y sigue teniendo bajas. Recupera a Yan Eteki y Berrocal, pero sigue sin tener a Borja San Emeterio.

Con lo que tiene, que no será diferente a lo que utilizó en los últimos partidos, el Sevilla Atlético busca salir de esa espiral de malos resultados que casi dura desde que comenzó el campeonato, con sólo dos victorias sumadas, y acumulando cinco derrotas consecutivas que están bien ‘plasmadas’ en la clasificación, aunque no quedaron en concordancia con lo expuesto sobre el terreno de juego. Y ese es un aviso a ‘navegantes’. El Almería no puede ni debe fiarse de un Sevilla Atlético especial por calidad y propuesta futbolística.