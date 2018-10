UD ALMERÍA Sergio Aguza: «El Córdoba está herido y van a sacar el carácter para intentar ganarnos» Sergio Aguza considera que la competencia que hay en la plantilla es un factor importante. / J.J. AGUILERA Pese a la buena racha de la UDA y que el rival sea colista, el pivote prefiere no fiarse para el sábado en el Nuevo Arcángel JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 4 octubre 2018, 01:26

Viendo el estado de cada uno de los dos equipos que se medirán el sábado (20.00 horas) en el Nuevo Arcángel, las casas de apuestas deberían dar como muy favorito a la UDA por delante del Córdoba. Ni el hecho de que los almerienses sean los visitantes debería hacer variar absolutamente nada. Porque los de Fran Fernández llevan tres victorias seguidas en el campeonato liguero, a la que hay que añadir la de Copa del Rey en Málaga, mientras que los que ejercerán de anfitriones dentro de dos días no saben lo que es vencer en las siete jornadas que se llevan disputadas en la actual Liga 1|2|3. El primero está instalado en la parte media. Mientras que los blanquiverdes son el que cierra la clasificación. Datos para dar, en la quiniela, un claro '2'.

Puede que, al final, sea lo que parece en la previa. Pero en el vestuario del Almería no se quiere que entre ningún tipo de euforia. Y menos pensar que será un encuentro fácil en el que sumarán los tres puntos 'sin bajarse del autobús', como decía Helenio Herrera. Consideran que el que piense así se estará equivocando. Y si es el plantel el que lo piensa, saldrán perjudicados y sin ningún premio del botín que hay en juego.

Perfecto conocedor

Este pensamiento lo hizo ayer público un jugador que sabe que el Córdoba, en las últimas campañas, se ha levantado cuando menos opciones tenía. Lo logró de manera 'espectacular' el pasado curso. Con el hoy rojiblanco Sergio Aguza en sus filas. Así que no había nadie mejor en el vestuario del Estadio de los Juegos Mediterráneos para hablar de lo que puede suceder que el pivote catalán. El que debería ser un fijo en el equipo titular almeriense, pero que ahora está viendo a Eteki y De la Hoz por delante suya. No se fía del equipo entrenado por Sandoval. Menos si cabe tras las manifestaciones del entrenador tras perder (4-2) en Granada en las que aseguró que nunca había sentido «tanta vergüenza» de un equipo al que había entrenado. Esas palabras, no compartidas por Aguza, entiende el hoy rojiblanco que puedan servir de estímulo para el próximo rival de la UDA.

«El Córdoba está herido, juega en casa, querrá revertir la situación y con los jugadores que tiene va a sacar carácter y un plus más de energía que nosotros tendremos que combatir», fueron las palabras de Aguza para explicar el punto extra de motivación que van a tener los cordobeses. Para dejar claro que los rojiblancos tendrán que poner en liza, como mínimo, esa misma intensidad si quieren sacar algo positivo y demostrar que la racha de cada uno aumentará. Tanto la positiva del Almería como la negativa del Córdoba.

Dentro de su conocimiento del que ejercerá de anfitrión el sábado, Sergio Aguza también se refirió al 'entorno' del Córdoba. Tanto de la afición blanquiverde como los motivos que han llevado a que el equipo sea uno de los menos límite salarial tiene de toda la categoría para poder invertir en la plantilla. El que menos es el Reus, último rival de la UDA. El Córdoba también está en 'descenso' en esta particular clasificación.

Sobre el ambiente que se vivirá tiene claro que será un factor favorable al Córdoba, salvo que el partido se ponga muy de cara a la UDA y las críticas hacia los suyos cambien los cánticos favorables por gritos de rechazo. «El Córdoba nos va a apretar mucho y tendremos que estar en alerta», dijo para que los suyos lo tengan muy claro. «En el Nuevo Arcángel no te puedes relajar por muy mal que les vayan las cosas allí. Tiene algo especial y nos van a apretar mucho».

En cuanto al dinero invertido en la plantilla, un hecho más común de lo deseado en la categoría. «El límite salarial ha influido en varios clubes, como el Córdoba, y esto, no cabe duda, que te trastoca los planes que tienes y te limita la plantilla». Algunos equipos a los que LaLiga ha impedido inscribir jugadores. Otros, directamente, que no llegaron a ese límite y se 'conformaron' con no alcanzarlo.

Pero al final estarán once contra once. Sin importar el dinero ni lo que se viva en las gradas. Para el aspecto deportivo, Aguza dio la receta que deben seguir. «Nosotros tenemos que seguir en la línea que llevamos. Estamos en el buen camino y en él queremos seguir. Va a ser muy importante no bajar el punto de intensidad, de lucha y de concentración que estamos teniendo porque si lo hacemos nos va a penalizar», señaló.

Para acabar, también habló de su situación personal en el equipo. Empezó de titular, pero ahora sale de recambio para reforzar el centro del campo. Destaca «la gran competencia que hay en la plantilla. Esto es muy positivo para los jugadores y para el equipo. Aquí sumamos todos, los que están jugando de inicio y los que podemos salir posteriormente. La temporada es larga y habrá oportunidades para todos».