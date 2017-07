UD Almería Semana para dejar contento a Ramis Luis Miguel Ramis da instrucciones a sus jugadores en esta pretemporada. / UDA Los amistosos ante Sevilla Atlético y Córdoba, además del trabajo en Mijas, marcarán si el técnico decide contar o no con algunos jugadores JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Martes, 25 julio 2017, 01:51

Pocos tienen el puesto asegurado en la UDA. Los fichajes realizados, porque acaban de llegar, y poco más. En una época de clara transformación, en relación a la plantilla que hubo en el curso pasado, cualquier movimiento puede ser muy positivo para un jugador determinado o todo lo contrario. La primera muestra fue en Pinatar Arena contra al Levante. Pero no dejó de ser eso, una prueba. Con la participación de 21 futbolistas por parte rojiblanca, poco se pudo trasladar a lo que será de manera definitiva el plantel. Pero sí de manera individual. Por ejemplo, Iago Díaz jugó los 90 minutos del choque porque no estaba entre los convocados Fidel Chaves, en Huelva para asistir al nacimiento de su hija. Los demás, reparto, aunque sin actuar todos el mismo periodo de tiempo. Una situación que cambiará a lo largo de esta semana en Mijas.

La idea del cuerpo técnico ya es ir definiendo lo que quiere para el ejercicio. La participación en los dos encuentros amistosos de esta semana (Sevilla Atlético y Córdoba) deben definir el plantel con el que cuente, de manera oficial, desde el 1 de septiembre. Pero no quiere apurar hasta el último día. Sí, a lo mejor, para la llegada de algún refuerzo de última hora por el que se quiera esperar para dar un salto cualitativo a la plantilla. No así en el caso de los que deben salir.

Decisión a la vuelta

Cuando el equipo regrese de la concentración que comenzó ayer y que acabará el sábado, para el regreso a los entrenamientos en Almería se quiere que, prácticamente, la totalidad de los que estén sean jugadores para el resto del curso. No desea trabajar con 25 futbolistas. Eso debe acabarse a lo largo de estos próximos días.

Y todo sin contar los tres fichajes que restan por llegar, por petición expresa del entrenador, y los que puedan 'caer' para cubrir la salida de algunos de los que siguen en duda y pueden, o no, ganarse la confianza. Nombres como Iago Díaz, Javi Álamo o Antonio Marín están en esta lista. Sobre todo los dos primeros, que afrontan el último año de contrato y ocupan ambos el extremo derecho. Una demarcación que Luis Miguel Ramis ha pedido reforzar, sobre todo por la mala experiencia vivida con el segundo y que el primero no fue titular ni en la Cultural Leonesa desde enero. Si los que están ponen 'contento' a Ramis, el club no tendrá la necesidad de ir mirando en el mercado más que para esos tres fichajes.

En el caso de Pape Diamanka, que también viajó a Málaga con el resto del equipo, el senegalés sigue en la UDA porque todavía no ha llegado una oferta convincente para que acepte rescindir el año que le queda y se marche a otra entidad. La alta ficha que tiene está dificultando su salida. Pero se trabaja para que sea el más claro ejemplo de que el próximo lunes Ramis quiere a su lado a los cuentan en sus planes. Al menos, los que le están generando alguna duda positiva. El que pierda esta semana su oportunidad tendrá difícil vestir más la elástica del Almería.