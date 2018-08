UD Almería Sekou se gana la confianza de técnico, club y presidente para ser del primer equipo La UDA comunicó tras la cita ante el Elche que mañana será presentado, junto a Chema, como un componente más de la primera plantilla JORDI FOLQUÉ ALMERÍA. Domingo, 12 agosto 2018, 02:10

La duda se despejó poco después de acabar el partido en el Martínez Valero de Elche. El Almería comunicaba oficialmente que mañana, lunes, tanto Chema como Sekou serían presentados como nuevos jugadores del primer equipo rojiblanco. En el primero de los casos, el presidente de la entidad (Alfonso García) ya dijo el pasado miércoles que había firmado la ficha federativa y que, por tanto, seguiría un año más, como mínimo, perteneciendo a los 'mayores'. Pero, por su parte, dejó todo por decidir en el caso del delantero centro. Advirtió que todavía no habían tomado una decisión y que debía consultarlo con la dirección deportiva encabezada por Miguel Ángel Corona.

Pues dos partidos amistosos después sin necesidad de marcar en los poco más de 70 minutos que ha tenido, en apenas 48 horas, y diversas reuniones también con el entrenador (Fran Fernández) han servido para que el senegalés haya pasado la última de las pruebas programadas en esta pretemporada para formar parte, como uno más, del vestuario local del Estadio de los Juegos Mediterráneos para esta siguiente campaña en el equipo de la Liga 1|2|3. Por tanto, se ha ganado la confianza de técnico, club y, sobre todo para firmar este contrato, del presidente de la entidad, que era el más reacio para que el que fuera máximo goleador del filial el curso anterior formase parte de la plantilla profesional de la UDA. El trabajo ha tenido premio.

Único disponible

También por el hecho de que, a día de ayer, Sekou es el único delantero disponible para el estreno liguero y que cuente para Fran Fernández. Porque Álvaro Giménez, máximo goleador rojiblanco en la pretemporada con cinco tantos, no podrá estar por tener que cumplir una sanción por acumulación de amonestaciones de la pasada campaña. Por su parte, Pablo Caballero no ha participado en los tres últimos amistosos, dejando claro el técnico que no cuenta con el argentino, al que se le busca una salida.

También el aspecto económico ha sido clave. El contrato firmado en la pasada campaña dejaba claro que Sekou debía ser de la primera plantilla. Con unas cantidades pactadas y que le convierten por 'estatus' en uno de los peores pagados del vestuario. Así que el mercado poco margen deja de encontrar a otro '9' más barato que el jugador que se estrenará el viernes en el fútbol de elite en España.

Pese al contrato firmado, también existía la opción de que saliera cedido a un club de Segunda B o del extranjero. Ofertas ha tenido para que eso fuera así, pero la intención del jugador era la de no moverse del Almería y jugar en el primer equipo rojiblanco. Tenía el visto bueno del entrenador, pero necesitaba mucho más. Trabajando día a día y mostrando ganas de marcar y ayudar al plantel cuando ha tenido opción de jugar. Mostrando ganas que, en otros casos, no se han visto en esta pretemporada. Sabiendo que se la jugaba en cada acción. De ahí que haya sido el jugador del Almería que más amarillas le han mostrado en estos encuentros amistosos.

Todos los ingredientes posibles los ha metido en una coctelera que lo ha dejado con el premio de ser un miembro más de una plantilla de fútbol profesional. Mañana será presentado como tal. Será junto a Chema. Dos piezas que fueron clave en el ascenso del filial. Ahora ya como jugadores del primer equipo.