UD Almería Una Segunda con sabor de Primera AGENCIA LOF Once equipos que participarán en la próxima Liga 1|2|3 suman 347 temporadas en la máxima categoría | Además, nueve de los rivales seguros de la UD Almería en Segunda División han participado en competiciones europeas, algunos como el Zaragoza con un título ganado en la Recopa JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 12 junio 2018, 01:16

La UD Almería se enfrentará la próxima temporada a una competición en Segunda División que bien podría ser una Primera División 'encubierta', sin los llamados clásicos del fútbol español. Los ascensos y descensos producidos han dejado la división de plata del fútbol nacional plagada de equipos que, por historial, aspiran a retornar a la máxima categoría, con el apoyo que supone el aspecto económico para los descendidos de la máxima competición en la Liga de Fútbol Profesional. Clubes de renombre, con pasados gloriosos, ante los que los rojiblancos se medirán con el objetivo prioritario de no sufrir. No hay otra meta. Con un presupuesto similar o, incluso, menor al de la recién concluida temporada, lo de los 'castillos en el aire' está fuera de lugar. La meta que debe perseguir el equipo unionista no debe ser otra que la de pasar la campaña de la forma más cómoda posible sin tener que jugársela en la última jornada como ha sucedido en los tres últimos campeonatos.

El de Segunda División de la temporada 2018/19 tiene una lista de rivales 'terribles' que han dado 'la nota' en Primera División. Hay campeones de Liga como es el caso del Deportivo de La Coruña; de Copa del Rey como el propio Dépor, el RCD Mallorca o el Real Zaragoza, que es el noveno en la clasificación histórica de Primera División, con 58 campeonatos militando en esa categoría y ganador de seis Copas del Rey, una Supercopa, una Recopa de Europa y una Copa de Ferias; clubes que han participado en competiciones europeas como son los casos de Sporting de Gijón, UD Las Palmas, CD Tenerife, Málaga -cuartofinalista en la Champions League y ganador de la Intertoto- y otros que además estuvieron cerca de ganar en Europa como el RCD Mallorca, en la Recopa, contra la Lazio.

Muchos aspirantes

La Segunda División que está a la vista se convertirá este año en una competición con un altísimo número de aspirantes, al menos por nombre o por necesidades históricas, a retornar a la máxima categoría, algo que sólo será posible para tres de ellos y puede que alguno de los no nombrados se apunte a la guerra. La SD Huesca, con el presupuesto más bajo de la categoría en la recién concluida temporada, jugará en Primera División y es toda una declaración de intenciones.

El caso es que la categoría cuenta con once equipos con un pasado en Primera División importante, con nueve -dependerá de si es el Numancia el que sube y es el Valladolid el que se queda, lo que aumentaría la cifra- de los 22 mejores equipos en la historia de Primera División. Entre los seguros, sin meter ahí ni al Real Valladolid ni al equipo soriano, hay once equipos que suman 347 campeonatos en la máxima división del fútbol nacional, todos ellos con más de diez temporadas -algunos, muchas más- de militancia en la máxima categoría y con solo tres de los seguros que nunca jugaron en ella.

Con solera

Sin lugar a dudas, el club de más solera de la competición será el Real Zaragoza, al que el CD Numancia le quitó el sueño obligado del ascenso, con un gol de un exrojiblanco como Pape Diamanka. El equipo maño es, de los 19 que han 'adquirido billete' para competir en Segunda División A -falta el descartado entre Numancia y Valladolid y los que asciendan de entre Extremadura y Cartagena y Elche o Villarreal B-, el de más solera. Noveno en la clasificación histórica de Primera, el conjunto blanquillo compite por ascender desde la 2013/14, pero con un pasado que para sí lo quisieran muchos de los equipos que estarán esta temporada en la máxima categoría. Lo tiene en ella y también en Europa.

Presente en el playoff en dos de las últimas cuatro ediciones, se presenta como otro de los animadores de la categoría, obligado a ascender -ese puede ser un problema- con 'pedigree' europeo. Aún resuena la celebración del gol de Nayim en el Parque de los Príncipes de París, en 1995, nombrado por la UEFA como el mejor en la historia de las finales continentales. Aquel tanto de medio campo, que cogió a David Seaman, portero del Arsenal, muy adelantado, llevó el título a la ribera del Ebro, la culminación a una gran trayectoria aragonesa en las competiciones continentales. En total, el Zaragoza jugó cinco veces la extinta Recopa, 13 la Copa de Ferias y la de la UEFA y en una ocasión la Supercopa, en 1996, donde perdió con el Ajax de Amsterdam.

Otro club con solera europea, aunque añeja, es el Sporting de Gijón. Los asturianos han disputado la Copa de la UEFA en seis ocasiones, nunca pasando de los dieciseisavos de final, algo logrado en última participación, en la temporada 1991/1992 con aquel Sporting de los Abelardo, Joaquín, Juanele, Iván Iglesias o Manjarín que cayó con el Steaua de Bucarest.

Otros competidores con viaje por Europa son el Real Oviedo, que jugó la UEFA de la temporada 1991/1992; CD Tenerife, que jugó dos UEFA's y estuvo a punto de ser finalista en la última, en la 96/97, eliminado en la prórroga por el Schalke 04, o la UD Las Palmas, que estuvo en la Copa de Ferias y en la UEFA, con tres presencias, siendo la última en la 78/79, eliminado por el Ipswich Town.

De los más recientes, están Osasuna, Dépor y Málaga, que estuvieron en Champions League. Los rojillos se metieron en la Champions de 2005/2006, donde fueron apeados por el Hamburgo por un solo gol. El Dépor tiene más 'currículum', con cinco presencias en la Liga de Campeones, en la que fue semifinalista en la 2003/04, otras tantas en UEFA y Europa League y una Recopa, en la que fue semifinalista en la temporada 1995/96.