UD Almería Según la prensa, el Almería pasó por Reus sin deparar 'noticias ofensivas' José Ángel Pozo intenta dejar atrás a Jorge Miramón. / AGENCIA LOF La actuación de René, portero del Almería, fue catalogada como de «apagaincedios para mantener, hasta que pudo, con vida a la UD» JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Lunes, 26 marzo 2018, 03:03

En la prensa local, el Diari de Tarragona abría la crónica con el titular 'Conquista vital' y en la misma se exponía que el trabajo de los de López Garai fue clave. «El Reus combate muchísimas dificultades, porque su realidad no derrocha dinero ni recursos. Tampoco poder. Pero en la Segunda División ha conquistado el respeto de sus enemigos con un comportamiento fascinante. Sale a jugar y propone cuando el escenario se lo permite. Cuando no, se junta y se esfuerza con esa capacidad para dignificar la hermandad que ha cultivado. El arresto colectivo. El juntos como hermanos, que gritaban sus capitanes. La pureza del fútbol tiene mucho de eso. El verde no engaña. El partido parecía inundado de bostezo, existía una grieta a la espalda de los centrales del Almería, con la línea instalada en el centro del campo y el riesgo en el cuerpo. El Reus descubrió ese registro. Fue inteligente para atraer y acelerar, sobre todo con la velocidad de Fran y Yoda, los extremos. Uno con pies de ardilla, el otro con la potencia de un trasatlántico».

Igualmente se pudo leer que tras el gol local la reacción almeriense fue escasa. «Del Almería no se contaban noticias ofensivas. Sólo las aventuras de Pozo y la amenaza de Alcaraz desde la larga distancia mantenían la atención del Reus. El portero del Almería ejerció de profeta para sus socios. Apagó incendios como el bombero más prestigioso del mundo. Hasta donde pudo mantuvo con vida al Almería. Este acabó tirando pelotazos y asustando en la estrategia. El Reus se aculó demasiado en la definición de la noche, preso de la incertidumbre y de la fatiga. Prefirió guardar lo que se había ganado a descubrirse».

Tardío despertar

Se pudo leer que «el gol de Lekic sirvió para dar la victoria a los rojinegros ante un equipo andaluz tímido en ataque. Con el paso de los minutos, el Almería empezó a despertar. Los de Lucas Alcaraz lo intentaron, pero siempre desde la frontal del área ante una sólida defensa rojinegra. La segunda parte siguió con un Reus dominador y que dispuso de oportunidades claras para ampliar el marcador. Se vino atrás con el paso de los minutos, con una mayor atención en defensa ante los ataques almerienses, que se dejaron todas sus fuerzas para empatar el partido, con muchos centros laterales que obligaron al Reus a multiplicarse en defensa. Finalmente, el triunfo quedó en el Estadio Municipal».

Bien la lección inicial, pero...

Tras el gol, se informaba que «el cuadro de Lucas Alcaraz acusó el golpe, aunque también el Almería dispuso de un par de llegadas que apuntaban a buenas pero acabaron en mediocres. René se convirtió en el salvador almeriense. El Almería no propuso mucho fútbol para nivelar la contienda».