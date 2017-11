UD ALMERÍA Para no seguir acumulando 'méritos' El Almería logró su última victoria de la temporada ante el Sevilla Atlético (3-0). :: ideal UDA y Cádiz protagonizan dos de las cuatro peores rachas de jornadas sin ganar un partido | La UDA acumula ya seis jornadas sin conocer la victoria, mientras que su próximo rival comenzó con tres triunfos en las cuatro primeras citas y se paró su racha JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 2 noviembre 2017, 01:10

UDA y Cádiz se medirán el domingo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos intentando no hacer más 'méritos' similares a los que vienen protagonizando en las últimas jornadas del campeonato liguero. Porque el que siga su particular racha se puede ver metido en un buen lío. El que parecía, por los resultados de las primeras citas, que no estarían inmersos en el presente ejercicio. Pero como el fútbol da tantas vueltas, más si cabe en la Liga 1|2|3, ambos conjuntos están ahora mismo rozando los puestos de descenso. Y si hasta la fecha no han caído da la sensación que es más porque los demás no han hecho méritos suficientes más que porque ellos no hayan tocado la puerta en demasiadas ocasiones.

Hasta ahora, tanto los de Luis Miguel Ramis como los de Álvaro Cervera, vienen viviendo de las 'rentas' del tramo inicial de la Liga. El Almería llevaba, en la jornada seis, la mitad de triunfos y estaba instalado en la parte más noble de la clasificación.

Más arriba estaban los gaditanos cuando, en la cuarta jornada, ya habían alcanzado la decena de puntos tras sumar tres triunfos (dos a domicilio) y un empate en el Ramón de Carranza. Números, en los dos lados de Andalucía, que hacían ser optimistas a sus seguidores, pese a que quedaba toda la competición por delante. Ahora, el torneo ha dado pocos pasos más. Los suficientes para que la euforia se convierta en algo más que duda.

Se les ha olvidado ganar. Owona, central de la UDA, ya decía al inicio de esta semana que era fundamental «ganar un partido». Ninguno de los dos contendientes del próximo domingo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos quieren pensar en otra cosa que no sea la siguiente jornada. Pensar más a medio plazo sería, como se dice en ambos vestuarios, «muy contraproducente». Son, por tanto, más acérrimos que nunca a la filosofía rescatada por el Cholo Simeone a su llegada al Atlético de Madrid. El famoso 'partido a partido'. No cabe otra.

Y todo porque, como se puede observar en la particular clasificación, Almería y Cádiz están en la parte más alta de los equipos que más jornadas llevan sin sumar de tres en tres. Sin saber lo que es mirar al marcador, al final de un choque, y ver que han podido vencer al rival de turno. Al Almería se le apagó la luz tras golear al Sevilla Atlético (3-0) en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en la jornada 6. Dos antes, el Cádiz se imponía en su feudo al Nàstic de Tarragona por 2-0. Ni una más, en su caso, en ocho partidos disputados desde entonces.

El colista y la Cultural

Esta particular clasificación la encabeza un filial sevillista que, todavía, no sabe lo que es ganar en su segunda temporada consecutiva en la categoría de plata del fútbol español. Seis encuentros han acabado en empate, con otros tantos en derrota. En ninguno ha sido capaz de imponerse al rival de turno. No hace falta decir que es el colista con diferencia de la categoría, aunque teniendo a seis puntos los puestos de salvación que ocupan, entre otros, la propia UDA.

Entre los tres se incluye, con siete jornadas ya sin ganar, una Cultural y Deportiva Leonesa que empezó siendo la revelación de la categoría, con números de récord, y que ha venido perdiendo fuelle en las últimas cintas. Logró, como Cádiz y UDA, tres triunfos en las primeras citas ligueras. Hasta ahí. De estar, como también le ocurrió a rojiblancos y amarillos, en la parte más alta, ahora mira más al pozo que a la zona de privilegio en la competición liguera en Segunda.

En los cuatro el denominador común es la falta de acierto en este tiempo. El resumen podría ser más amplio y global, pero no es menos ciertos que, por ejemplo, los leoneses han marcado tres goles en los últimos seis encuentros. Una cifra que podría parecer pobre, pero que es superior a la lograda por la UDA. Los de Luis Miguel Ramis han anotado un gol en el mismo periodo de tiempo. Justo desde que ambos se midieron en el recinto castellano.

A nivel general, Cádiz y Sevilla Atlético son los menos goleadores desde que se inició la competición (7). El Almería ha conseguido dos más (9). Entre unos y otro, el Albacete que ha conseguido perforar la portería contraria en ocho ocasiones, en los doce partidos disputados. Los manchegos, también 'peleando' en la parte más baja de la clasificación, logró su última victoria hace dos jornadas.

Almería y Cádiz buscarán romper la mala racha que les persigue en el Estadio de los Juegos Mediterráneos el próximo domingo. El Sevilla Atlético recibirá al Tenerife y la Cultural Leonesa ejercerá de anfitrión ante el Barcelona B. Para intentar salir de un particular podio que, en el caso de rojiblancos y amarillos, no los ha condenado a estar en descenso. Al menos, hasta ahora. El domingo será otra cosa.