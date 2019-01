UD ALMERÍA Saveljich: «Este Almería no ha tocado techo» El central argentino asegura que «todavía nos falta mejorar en muchas facetas del juego» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 15 enero 2019, 18:14

Ni los 29 puntos, que están cerca de los mejores registros históricos de la UD Almería al término de la primera vuelta del campeonato, ni tan siquiera el hecho de llevar ocho jornadas de Liga consecutivas sin perder hacen que las miras de este equipo se vean saciadas. Queda mucho. Ese es el discurso correcto que nace de la humildad de un vestuario que no ha hecho nada todavía. Está a 21 puntos de los ansiados 50 que, dependiendo de cuándo se consigan, pueden o no hacer variar el discurso. El de Esteban Saveljich, que hoy pasó por rueda de prensa, no es ni más ni menos optimista que hace unas semanas, cuando compareció por última vez. «Sigo manteniendo y sigo diciendo que la tabla la voy a ver en mayo y ahí, cuando me pregunten, diré para qué estamos».

Como cuando juega, el central de la UDA, a quien agradece que le abriera las puertas del viejo continente para salir de su país, sabe sacar ventaja. «Si seguimos con esta dinámica de hacernos fuertes en casa, creo que las cosas van a ser mucho mejor y que vamos a estar más cerca de los de arriba que de los de abajo», expuso. Pero inconformista expresó que «este equipo no ha tocado techo», después del análisis. Este incluye la aseveración de que «todavía nos falta mejorar en muchas facetas del juego, nos falta mejorar cuando jugamos fuera de casa que en los primeros quince minutos no nos creen ocasiones de gol, que eso es un déficit que estamos teniendo».

De todas formas, el argentino alabó que «hemos hecho una primera vuelta muy buena y creo que, si seguimos con la humildad de trabajar como lo venimos haciendo y tratar de escuchar cuando las cosas están mal y tratar de corregirlas, creo que tenemos mucho para mejorar y mucho para sumar», con un comportamiento que, según el argentino, tiene 'truco' o clave. «Las ganas de hacer las cosas bien y las ganas de crecer. Creo que las ganas de crecer son lo fundamental. Hay chicos que es la primera vez que juegan en Segunda y se les nota que no se conforman con estar aquí en el club, no se conforman con que el club los fiche y le hagan dos años de contrato y se relajan. Eso es lo que hace que todos tiremos para el mismo lado, que ellos quieren mejorar, quieren más y eso hace que el club, después de unas temporadas no muy buenas, hoy esté pasando una temporada tranquila».

Lo que viene

El club ha venido el paquete de entradas para los dos próximos partidos como un beneficio y lo puede ser también para el equipo el hecho de ganarlos. Ante el Cádiz ofrece una venganza que Saveljich no ve. «Creo que los partidos que vienen ahora son muy emocionantes, para vivirlos como se vivió el del otro día. Creo que el otro día competimos de igual a igual y creo que era justo si ganamos. El partido de la primera vuelta no lo vi si soy sincero. No estaba todavía aquí. Revancha no, ha pasado mucho tiempo, ha cambiado el equipo, ha cambiado el método de jugar, revancha no, sí que lo tomamos como otro nuevo comienzo».

Un partido que seguramente se juegue también en la grada. «No viene un equipo que no trae gente, los del Cádiz siempre vienen con gente, hacen ruido, así que hay que sentir que los que somos locales aquí somos el Almería y no el Cádiz. Lo mismo vale para Osasuna, que también es un partido totalmente complicado. Necesitamos el apoyo de toda la gente». Y es que el rojiblanco creyó como necesaria la apuesta del público desde la grada. «Cuando vi el otro día que había sido la entrada más pobre de lo que fue la temporada no es que no me gustó sino que me dio tristeza porque creo que el Almería de estas últimas tres temporadas es la que mejor lo está pasando».

Saveljich habló de ilusión «por tener un final de temporada más tranquilo». Así consideró fundamental «el apoyo de la gente. Lo dije el otro día al terminar el partido que estos dos partidos que vamos a tener en casa son muy importantes porque pueden llegar a desmarcar para qué lado vamos a estar, porque son dos equipos que vienen arriba nuestro y si conseguimos descontarles puntos son dos partidos que tenemos que ganar».

Arengó a la afición porque, según dijo, «necesitamos que venga más gente, que nos dé su apoyo, su cariño y eso el jugador lo siente, le anima más. Vas al campo del Oviedo y, cuando el partido está medio trabado, el empuje que te da la gente para el jugador es fundamental, así que espero que estos dos partidos venga la gente, que no vea el Madrid, que el Madrid ya para mí va estar a mitad de tabla, va a ganar el Barcelona de Messi», dijo bromeando.