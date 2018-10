UD Almería Sandoval: «El Almería mete a los partidos una intensidad brutal, como los indios» José Ramón Sandoval manifestó en la previa que confía en ganar ante un Almería en racha. / PEPE MARÍN El técnico del Córdoba lanzó ayer un mensaje a sus jugadores para poder ganar el derbi de hoy «si no corremos, vamos a llegar tarde, mal y nunca» JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Sábado, 6 octubre 2018, 00:30

José Ramón Sandoval, entrenador del Córdoba CF, catalogó ayer en la comparecencia informativa previa al partido de la tarde-noche de hoy, que lo considera complicado, aunque también resaltó la confianza en sus jugadores para conseguir la primera victoria de la temporada. «El Almería es un equipo muy vertical, con jugadores que tienen talento. La solución en estos momentos es creer en nosotros mismos».

Uno de los principales mensajes del técnico estuvo dirigido a la afición. No en vano comparecen en el envite buscando la primera alegría de la temporada en cuanto a ganar el partido. «No es cuestión de que no hay que jugar bonito ni feo, lo importante es ganar». Con esas referencias, transmitidas por el técnico tras la ultima sesión de entrenamiento de ayer, llega el décimo derbi andaluz entre blanquiverdes y rojiblancos.

Puntos antes que jugar bien

El entrenador del Córdoba desgranó ayer en la rueda de prensa sus impresiones sobre la UD Almería, rival al que reciben hoy. «El Almería mete una intensidad brutal en campo contrario, como los indios. Creen y van, provocando que te equivoques. En campo propio es más posicional, no tan agresivo, pero muy vertical». Añadió además que en los de Fran Fernández disponen de una plantilla «con jugadores que luchan por reivindicarse y que tienen talento. Además no escatiman un esfuerzo para tratar de recuperar el balón». En base a esas apreciaciones sobre el conjunto rojiblanco almeriense, no dudó en catalogar de muy complicado el envite de hoy. «Será un partido difícil, porque el Almería ha ganado tres partidos consecutivos, identificándose con su sistema de juego», declaró.

Además de analizar al equipo almeriense, según se refleja tanto en la prensa cordobesa como en la web del club califal, lanzó un mensaje de petición de apoyo a sus jugadores. «Me gustaría que en este partido la afición le diera mucho cariño a los jugadores. El año pasado se perdonaban los errores de los futbolistas. A partir de ahí, se crecía. Lo pasado, pasado está y ahora son ellos los que están defendiendo el escudo. Si dudamos de ellos nos vamos a equivocar», comentó.

Expresó igualmente la confianza en sus jugadores para ganar. «La solución en estos momentos es creer en nosotros mismos». También advirtió que «si no corremos, vamos a llegar siempre tarde, mal y nunca». En relación al encuentro, comentó que hubo bastante dialogo en los días previos al mismo, después del revés encajado contra el Granada CF. «Hemos hablado a la cara, porque es la salud mental que puede tener un equipo. No me voy a cansar de buscar soluciones. Hay que marcarse la misma meta del año pasado. Tenemos que ir a por la victoria, sí o sí. La diferencia que tenemos con los rivales no es en puntos, sino en sensaciones. En sensaciones no somos la sombra de lo que queremos», manifestó.