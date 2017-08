UD Almería Salidas programadas y otras por el mercado Miguel Ángel Corona estrecha la mano del consejero Mariano Blanco tras hacerse público su nombramiento como director deportivo. / IDEAL El club tiene previsto hacer, como mínimo, dos fichajes más con vitola de titulares y provocar la pérdida de minutos de otros que ya están en la UDA | La llegada de refuerzos y lo realizado en la pretemporada abrirá la puerta a varios jugadores JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Lunes, 7 agosto 2017, 00:59

Quedan menos de dos semanas para el inicio del campeonato liguero y, aunque la UDA podría formar una convocatoria con jugadores del primer equipo y hacer un once inicial más o menos competitivo (según palabras de Luis Miguel Ramis), lo cierto es que todavía queda bastante trabajo de despacho para alcanzar ese primer encuentro y, sobre todo, el final del mercado de fichajes, previsto para cuando agosto deje paso a septiembre. No ya por los que tengan que entrar de nuevas al vestuario local del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Lo es por las salidas que deben producirse en las próximas fechas. Que podrían, y así ocurrirá, ser más en función de los futbolistas que lleguen en estos próximos días. A los cinco señalados (que no fueron ni convocados para viajar a Lorca) se les pueden añadir otros que siguen a la espera de que el club firme varias incorporaciones y ver si su futuro deportivo en el primer equipo es el que esperaban hace unos días o cambiará de forma radical. 'Traducido', si esperaban tener protagonismo y se darán cuenta que tendrán, en principio, una presencia residual a lo largo del ejercicio, salvo que cambie mucho el pensamiento del entrenador rojiblanco.

Álex Quintanilla, Antonio Marín, Carlos Selfa, Iago Díaz y Pape Diamanka ya saben que tendrán que salir de la UDA en estos próximos días. Cada uno, al igual que el club, está jugando su particular partida de cartas. Sin necesidad de mostrar ninguna postura de fuerza, sí que todas las partes tienen claro que la vinculación debe llegar a su fin. Pero mientras el club espera que encuentren ya un acomodo en otra entidad, los futbolistas saben que les queda un año de contrato (dos en el caso de Antonio Marín). Así que si el mercado no les ofrece nada positivo, seguirán como rojiblancos. Nadie apuesta por esta última opción y el acuerdo para que salgan debe ser esta misma semana que hoy comienza. Otra cosa sería muy extraño en todas las situaciones.

5 fijas Álex Quintanilla, Antonio Marín, Pape Diamanka, Iago Díaz y Carlos Selfa no cuentan. ¿3? Javi Álamo, Hicham o, incluso, Pozo están pendientes de lo dicta el mercado de llegadas y salidas. Javi Álamo El canario sabe que el club busca un extremo titular. No ha terminado de aprovechar sus minutos en pretemporada. Hicham La llegada de Juan Muñoz lo dejará como tercer delantero. Lo sabía. Pero su producción de minutos puede ser escasa. Pozo El entorno del malagueño insiste en que tiene cartel en Primera. Si Ramis apuesta por tres medios su titularidad quedaría tocada.

Aunque la hoja de ruta marcada por la dirección deportiva encabezada por Miguel Ángel Corona se está cumpliendo, a la espera de poder cerrar el '9' y el extremo que pueda actuar en ambas bandas, como ocurre en todas las pretemporadas, cuando se van desarrollando los partidos o entrenamientos se detectan los 'escapes' que parecían estar controlados. Por ejemplo, hace un año todo parecía controlado hasta que Dubarbier, que después de decir que se iba dijo que se quedaba, se lesionó en la primera jornada del campeonato liguero. Esto provocó el fichaje de Nano. Y, tras la segunda jornada, el nefasto partido de Iago Díaz como lateral derecho, provocó que se contratase a Isidoro deprisa y corriendo para tener algún recambio de Ximo Navarro.

Mercado

En este verano, hay algunos componentes del plantel que están pendientes de saber si su mercado se mueve o se quedan en la UDA. Con la contratación del extremo que debe llegar con la vitola de titular, Javi Álamo perderá tal condición ganada en los últimos amistosos al 'desaparecer' la competencia de a Iago Díaz. El canario, según diversas informaciones, no termina de romper y no está aprovechando la oportunidad de ser el extremo derecho.

El segundo en discordia, además de otros que pueden verse afectados por más fichajes, es Hicham. El cartagenero sabía que sería el tercer delantero. El club le dijo, y así lo ha confirmado a nivel público, que quería fichar a dos '9'. Pablo Caballero ya está. El segundo, con vitola de titular, debe llegar hoy. La polivalencia del marroquí, que puede jugar en banda, le abre la puerta para que se quede. Sabiendo que tendrá pocos minutos de inicio.

El tercero puede ser la gran sorpresa. Si Ramis se decide jugar con dos delanteros o con tres centrocampistas, el afectado sería Pozo. El malagueño, insiste su entorno, tiene cartel en Primera. Ahora es un jugador 'diferente' en la UDA. Hasta el 31 de agosto hay tiempo para todo.