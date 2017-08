UD Almería Las salidas dificultan la hoja de ruta del cuerpo técnico y la dirección deportiva El Almería tiene las 25 fichas cubiertas de la primera plantilla cuando su idea es no contar con más de 21 jugadores en el equipo JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 17 agosto 2017, 01:03

Todo puede cambiar en cuestión de horas. Como así sucederá. Pero lo cierto es que, al cierre de nuestra edición en la noche de ayer, el Almería tenía completadas las 25 fichas del primer equipo. Solamente la salvedad de que Pervis Estupiñán pueda actuar con ficha del filial (ha estado jugando toda la pretemporada con el dorsal 30) hace que haya, todavía, un hueco libre para poder ser cubierto si el mercado así lo determina.

Todo distando mucho de lo que el cuerpo técnico y la dirección deportiva querían para esta campaña. Ambos departamentos del club han hablado siempre que no querían un plantel con más de 21 fichas profesionales. Deseaban que hubiera más competitividad que el pasado año, que no hubiera demasiados jugadores que se quedasen casa semana sin poder entrar en la convocatoria y, además, que los mejores componentes del filial tuvieran más oportunidades de entrenar y no tanto camino por recorrer para poder disputar algunos minutos con los mayores.

En los próximos días, incluso desde el club se asegura que hoy mismo, debe producirse alguna salida. Durante el verano los nombres señalados han sido los mismos. Aunque no han encontrado acomodo. Todo hablando cuando se está escribiendo esta información. Porque lo lógico y lo que así esperan todas las partes es que para el estreno liguero cada uno esté ya en su destino. Una situación que desde la entidad se quiere que sea lo más rápido posible.

Contar con los que se queden

No es extraño. Las fichas están cubiertas. No se puede fichar a nadie más. Luis Miguel Ramis quiere ya contar con los que se queden. No tener la incertidumbre de si uno puede convocarlo para viajar el sábado a Tarragona o, en el último momento, le que le digan que no puede estar entre los 18 elegidos. Más o menos, desea evitar lo que vivió Lucas Alcaraz antes de su estreno como entrenador del Almería cuando convocó a Albert Crusat para viajar a Córdoba y, minutos antes de subirse al autobús, le dijeron que el extremo catalán no podía ir porque estaban ultimando su traspaso al Wigan inglés.

Ahora no es que tema que uno de los importantes en sus esquemas puede ser traspasado, que nadie descarta nada, lo que sí tiene en mente el preparador catalán es hacer una lista lo más equilibrada posible. Con las bajas de Juan Muñoz, Javi Álamo y Nauzet Alemán para la cita del domingo en el Nou Estadi de Tarragona, son realmente 21 los que, con ficha del primer equipo, pueden ir a tierras catalanas y disputar el encuentro.

A todo hay que unir el hecho de que Iago Díaz está cerca de irse, cuando es el único extremo derecho 'sano' que queda en el plantel. Su lógica ausencia en el estreno liguero, hará que Gaspar o Hicham ocupen dicha demarcación. Lo normal es que fuese el primero que ya jugó ahí en el 'ensayo general' disputado el pasado sábado en Baza. Pero, de la misma forma, no habría nadie en el banquillo para poder jugar como extremo diestro para un posible recambio.

Además de Iago Díaz, las miradas siguen centradas, para poder salir del Almería, en Antonio Marín, Javi Pérez y Ángel Trujillo o Álex Quintanilla. Al primero de los cuatro le quedan dos años de contrato pero el cuadro rojiblanco parece haber perdido toda confianza en el que fuera campeón de Europa sub19 con la selección española. Así que lo mismo sale cedido una campaña u obtiene la carta de libertad y abandona una entidad a la que llegó con tan solo 11 años de edad.

En cuanto a Javi Pérez, su pretemporada ha sido muy buena. Aunque se ha 'aprovechado' de que en el centro del campo han ido faltando efectivos. Si se va, con un año tan solo de contrato que tiene, es para liberar una ficha y porque se entiende que no puede estar casi siempre en el banquillo. Desean todas las partes que tenga minutos para no frenar su progresión, tal y como ha ocurrido con otros componentes del filial que subieron a la primera plantilla sin una base sólida en su juego y en su mentalidad.

Y el gran dilema está en el centro de la defensa. Tal y como hemos venido contando en IDEAL, Trujillo o Quintanilla seguirían en el club si Joaquín pasase al centro del campo. Esta opción, por ahora, está descartada y, por tanto, el madrileño o el vasco deberán salir. Todo hacía indicar que sería el último, toda vez que le queda un año de contrato y el cuerpo técnico prefiere al primero. Pero la ficha de Trujillo y que en Baza jugase el final del partido Álex Quintanilla puede provocar que lo económico prime por encima de lo deportivo y del vestuario.

Lo único claro es que tres o cuatro deberán dejar el hueco para que la hoja de ruta siga su curso.