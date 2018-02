UD Almería La salida del laberinto El trabajo. Soleri, que hizo un gran partido en Sevilla, apunta a la titularidad ante la Cultural. / J. L. MATARÍN La UD Almería podría dejar el descenso a suficiente distancia como para tener la permanencia en sus manos JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 24 febrero 2018, 03:26

Es un terreno con tantos recovecos que se parece mucho a un laberinto. Este no es diferente al que ha tenido que atravesar tantas y tan seguidas veces que, pese a todo, no deja de ser un terreno difícil, un camino recóndito, pero seguro que esa puerta se abre con una victoria en una cita que es, simplemente, el partido más importante de los últimos tiempos. Todas las temporadas tiene uno. Hace dos fue el ganado en Anduva a la Ponferradina, el año pasado los ganados en Tarragona o Elche y en la presente temporada puede que sea este que tiene lugar, desde las seis de la tarde, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Ganar no garantiza nada, pero sí que puede poner a los rojiblancos a tiro de piedra de la salvación, aunque algunos equipos se han quedado ahí sumando los mismos puntos que alcanzaría esta UDA caso de ganar a la Cultural Leonesa.

Lo que sucede es que el equipo castellano-leonés llega a Almería con las 'uñas' de punta, consciente de que sus posibilidades de permanencia, en su vuelta al fútbol de plata 42 años después, pasan por ganar fuera de casa a rivales directos. Lo cierto es que son muchas las jornadas en las que no ve un resultado positivo -cinco derrotas consecutivas a domicilio y once sin ganar-, pero siempre hay tiempo para cambiar las sinergias, aunque lo mejor para la UD Almería es que sea otro día y no esta tarde. Si los rojiblancos lograran apuntarse el triunfo esa salida del laberinto, aunque aún estaría necesitada de un esfuerzo más -unas cuatro victorias-, tendría hasta catorce oportunidades más para conquistarla.

Sin los Mandi y Tino Costa, lesionados de larga duración, y sin José Antonio Verza -lo cual es un problema, aunque menor a la vista de la aportación de Sulayman Marreh-, la UD Almería buscará una victoria que no será definitiva, pero que supondrá un grandísimo paso al frente para los de Lucas Alcaraz, pues verían la zona de descenso a ocho puntos, los siete 'físicos' y el golaveraje que nace del empate conseguido por los rojiblancos en la primera vuelta en el Reino de León.

Mejoría

La de Lucas Alcaraz han mejorado, no sólo por la victoria conseguida el pasado domingo en el Viejo Nervión de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, lograda gracias a un magnífico planteamiento y de la que se extraen tres puntos para pensar en una permanencia cada día más real. Lo sucedido frente al filial sevillista no es más que la continuidad a una buena imagen continuada para un equipo que ha sido competitivo en casi todas sus comparecencias desde la llegada del técnico granadino a la dirección técnica de la entidad. Salvo en el partido disputado en Alcorcón -el último de 2017- y puede que el de la única derrota en casa de los rojiblancos, frente a Osasuna, los rojiblancos han estado ahí, cerca de sumar resultados positivos por méritos contraídos, si bien ya se sabe que en el mundo del fútbol los merecimientos los dan los goles.

También es cierto que esa derrota ante los navarros debe marcar un punto y final de una racha que en casa dura demasiado. Los rojiblancos sólo han ganado el primer partido del 2018, frente al CD Lugo, y después acumulan empates ante Nàstic y Numancia y la referida derrota ante el conjunto osasunista en un partido donde puede que los de Diego Martínez no hicieran mucho por ganar, pero sí que es verdad que hizo lo preciso para llevarse los tres puntos, con una actuación en la que controló el duelo, como lo hizo la UDA en Sevilla, aunque sí que es cierto que con más fútbol.

Los rojiblancos llevan cinco puntos de los últimos 16 en casa; la Cultural, cuatro de los últimos 33 puntos fuera

El partido del pasado domingo, más allá de que fuese frente al Sevilla Atlético, que ocupaba la penúltima posición antes de inicio de la jornada, lo supo encarar la UD Almería, manejando el partido a su antojo. Una máxima para llevarla a cabo ante un equipo un tanto distinto en comportamiento porque sí que tiene algo que jugarse -el filial sevillista casi se sabía ya desahuciado-. De todas formas, tiene un estilo atrevido que le puede estar pasando factura.

De todas formas, su fútbol no es un impedimento para lograr victorias. Las ha conseguido, sobre todo en los comienzos de temporada, en los que llegó a derrotar a Osasuna y Huesca y protagonizó un derbi frente al Real Valladolid que acabó en empate y ocho goles, que demuestra su talante de equipo ofensivo.

Para qué tocar

Habrá que estar atento a ese estilo. Puede que con alguna variante con respecto a la mostrada en Sevilla. Sí que es cierto que ese talante de riesgo que emplean los de Rubén de la Barrera puede hacer que repitan los mismos que estuvieron frente al filial hispalense, con la velocidad y verticalidad como principales armas. Es verdad que en el partido de la pasada semana en Sevilla todos rindieron, pero Nano podría volver al lateral izquierdo como respuesta al mismo motivo por el que Hicham se quedó fuera de la convocatoria en dos jornadas anteriormente.

No sería descabellado, como queda dicho, el hecho de repetir, si bien es cierto que Lucas Alcaraz no suele repetir onces. Bien es cierto que esa decisión se ha visto mediatizada por la disponibilidad de efectivos, con demasiadas lesiones que han condicionado las alineaciones. Hoy se podría ver a René bajo palos, como es habitual; Marco Motta y Pervis Estupiñán en los laterales, con Joaquín Fernández y Jorge Morcillo, en el centro de la defensa; un centro del campo con un doble pivote formado por Sulayman Marreh, tras su partidazo en Sevilla, y Rubén Alcaraz, que también volvió a exhibirse; con una segunda línea formada por Lass Bangoura, José Ángel Pozo y Gaspar Panadero, con Soleri como hombre en punta.

Reacción

Enfrente estará una Cultural Leonesa que viajó ayer por la mañana hacía Almería para entrenar por la tarde y que lo hace con la obligación de reaccionar porque acumula malos números fuera de casa, donde ha sumado sólo cuatro empates en los once últimos partidos, más allá de sus formas. A eso se unen sus cinco derrotas consecutivas a domicilio, además de haber encajado tres derrotas en los últimos tres partidos -una en casa- que le han metido de lleno en el pozo de la clasificación, a tres puntos de la permanencia, cuando tuvo un comienzo de temporada bastante alentador, pues, como la UDA, acarició el primer puesto de la clasificación.

Para la cita de esta tarde, el técnico leonés Rubén de la Barrera recupera a Mario Ortiz, que volverá seguramente al once, pero que no será la única novedad porque se 'apunta' a la posibilidad de que el guineano Ibán Salvador -llevó en jaque a la UD Almería la pasada temporada, cuando militaba en el UCAM Murcia- actúe como acompañante de otro exrojiblanco como Rodri Ríos, su máximo goleador.