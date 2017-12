UD Almería No le salen las 'cuentas de la lechera' Josema, ex del Almería B que debutó en el primer equipo, uno de los fichajes del Córdoba CF. / MULLOR El Córdoba CF, que miraba hacia algo más que la permanencia, es el 'farolillo rojo' | El club califal, con 24 millones de presupuesto, comenzó la temporada con doce fichajes y 17 bajas y ha sentado a tres técnicos en su banquillo JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Almería Jueves, 14 diciembre 2017, 01:15

No está respondiendo, ni mucho menos, el desarrollo del campeonato para el Córdoba CF. Ni por asomo, en el entorno blanquiverde se esperaba que tras jugarse 18 jornadas, el equipo fuera el 'farolillo rojo', con trece puntos. Una trayectoria que ofrece como reflejo, el que sean tres los entrenadores que se han sentado en el banquillo local del Nuevo Arcángel.

Las previsiones iniciales eran bien distintas, fijadas hacía algo más que la permanencia. Para ello, hubo 'limpieza' casi total en la plantilla, con doce fichajes y 17 salidas. Con ese panorama, el Córdoba CF comparecerá el sábado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde le recibirá la UD Almería.

Un banquillo muy 'caliente'

Con 14 millones de euros de presupuesto y un tope salarial de 5,9 para fichajes, el club que por segunda temporada preside Ángel González, inicio el campeonato con el objetivo de asegurarse la permanencia sin problemas. Incluso, mirando hacía algo más arriba. De momento, en cuanto al número de puntos que hay en su haber, las 'cuentas de la lechera' no le están saliendo, ya que llegan a la décimo novena jornada en el último puesto, con trece puntos, a seis de la zona de permanencia que marca la UD Almería.

Una defraudante trayectoria, que se ha visto reflejada en el triple 'baile' habido en el banquillo del Córdoba CF. El debut de Jorge Romero el pasado domingo, como entrenador del equipo blanquiverde, supuso la tercera ocupación del mismo. Inició la temporada Luis Carrión, que había sido renovado, pero fue destituido en la décima jornada. Le sustituyó Juan Merino, que 'duró' menos en el cargo, concretamente siete jornadas, en las que el Córdoba CF logró tres puntos de 21. Y desde el pasado domingo, la presencia de Jorge Romero, que venía entrenando al Córdoba B en la categoría de Segunda División B.

Una docena de fichajes

Doce son las incorporaciones de jugadores, que presenta el Córdoba CF para el primer tramo del presente campeonato. Con diferencia, la demarcación que ofrece más novedades es la defensa, con seis altas.

En la portería, la contratación del serbio Igor Stefanovic, procedente del equipo portugués del Moreirense; en la defensa, las de Javi Noblejas, cedido por la AD Rayo Vallecano; José Manuel, del Real Oviedo; Miguel Loureiro, del Pontevedra CF; Dani Pinillos, la pasada Liga en el equipo inglés del Nottinghan Forest; Joao Alfonso, cedido por el Vitoria de Guimaraes, de Portugal y Josema, ex de la UD Almería, que jugó la pasada temporada cedido en el Real Murcia, llegando al Córdoba CF traspasado por la UD Almería. En la medular, los fichajes de Álex Vallejo, procedente del RCD Mallorca; Jaime Romero, del CA Osasuna y el serbio Sasa Jokanovic, del FK Mlapost Kucani. Y en la delantera, son novedades Jona, el pasado campeonato en las filas del equipo murciano del UCAM y la de Sergi Guardiola, que jugó la mitad de la pasada Liga en el Adelaida United, de Australia y la otra mitad en el Real Murcia, quedando desvinculado del Granada CF, al que pertenecía, para firmar por el Córdoba CF.

Movimientos de salida

Si llegaron doce jugadores, fueron 17 los que se marcharon. De la pasada temporada continúan diez futbolistas. Son el guardameta Pawel Kieszek; el defensa Caro y los centrocampistas Markovic, Aguza, Edu Ramos, Alfaro, Javi Galán, Esteve, Carlos Caballero y Javi Lara, que jugó en la UD Almería B en la temporada 2007/08.

Los que quedaron desvinculados del Córdoba CF, fueron Deivid y el exrojiblanco Antoñito, ahora en el Real Valladolid; Borja Domínguez, en la AD Alcorcón; Donoso, en el CD Lugo; Lusso Delgado está en la SD Huesca; Héctor Rodas, en el equipo belga del Círculo de Brujas; Moha, en el Cádiz CF; Piovaccari, milita en el Zheijan Yitene, de China; Samu de los Ríos, no está jugando; Zakarya Bergidch, en el Sochaux, de Francia; Bittolo, en el Albacete; Juli está en el Hércules CF; Pedro Ríos, en el San Fernando CD; Bijimine, en el Apollón griego; Razak, en el At. Malagueño y dos exjugadores de la UD Almería, casos de Rodri, que está en la C. Leonesa y de Domingo Cisma, este por la grave lesión sufrida la pasada temporada está en recuperación de la misma y sin equipo.