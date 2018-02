UD Almería Sale el sol en el Mediterráneo Rubén Alcaraz celebra uno de los dos goles conseguidos frente al Sevilla Atlético, en la segunda victoria consecutiva de la UDA fuera de casa. / AGENCIA LOF El Almería mejora con Lucas Alcaraz antes del vital partido del sábado ante la Cultural Leonesa | Llegados a la jornada vigésimo séptima, los rojiblancos suman fuera más puntos que en las dos anteriores temporadas llegados a la misma fecha JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 20 febrero 2018, 01:19

Son simplemente números, pero ¿de qué vive el fútbol sino es de ellos? La suma final de los que se conquisten hasta que finalice la competición, en la cuadragésimo segunda jornada del campeonato liguero, decidirá si Almería sigue disfrutando un año más de otra temporada en la Liga de Fútbol Profesional, en la que lleva compitiendo desde la 2002/03. Especial incidencia puede tener lo que suceda el próximo sábado, desde las seis de la tarde, en el partido que se celebrará en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante la Cultural Leona.

Lo cierto es que los números son el riguroso resultado de lo hecho desde el comienzo de la temporada, más allá de si se merecieron o no las conquistas. Lo que sí es cierto es que, llegados a esta fase, la comparativa permite ver el sol, tras algunos 'nubarrones' y eso que aún no ha 'dejado de llover'. Sí es cierto que este equipo, aun con el problema de efectivos -Verza es un jugador vital en esta UDA, Mandi alguien que lo ha dado todo y Tino Costa debió aportar una experiencia de la que adolece el equipo y que podría aportarla en cuanto se incorpore-, ha mejorado desde la llegada de Alcaraz.

Desde que el entrenador granadino es el responsable técnico de la UD Almería, el conjunto rojiblanco suma cuatro puntos más que en la primera etapa de Luis Miguel Ramis, uno más si a esa etapa se añade el triunfo conseguido con Fran Fernández frente al Real Zaragoza, si bien la llegada interina del técnico almeriense provocó un cambio en las formas que prosiguen todavía. Aunque de antemano haya que decir que el hubiera en el fútbol o en la vida no existe, si sólo valiesen los resultados alcanzados en la etapa de Alcaraz al frente del banquillo de la UDA, el equipo unionista estaría a dos puntos de los puestos de playoff.

Siempre en la pelea

Y es que con el granadino al frente, el Almería sólo ha 'perdido' un partido, el que jugó en Alcorcón, en los demás ha competido, ha ganado y en los que no ha podido hacerlo. Si se comparan cifras, la UD Almería de la actual temporada -desde que comenzó con el triunfo en Tarragona hasta el pasado domingo, ganando en Sevilla- mejora los números de las dos últimas temporadas a domicilio. Llegados hasta la jornada 27, el equipo rojiblanco suma once puntos, que son uno más que los que se sumó, llegados a esta fecha, en conjunto en las temporadas 2015/16 y 2016/17. En la primera de ellas, se sumaron siete empates en las 27 primeras jornadas, mientras en la pasada fueron tres igualadas. Los once puntos sumados ahora le permiten ser decimoquinto 'clasificado' de la categoría, cuando tanto tiempo estuvo en el último puesto.

Además, con Lucas Alcaraz se ha roto un 'déficit' lejos de casa pues la UD Almería no ganaba dos partidos consecutivos lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos desde la temporada del descenso a Segunda División A, en la campaña 2014/15, en la que lo logró en dos ocasiones. Primero con Francisco, cuando logró la victoria en San Sebastián, ante la Real (1-2), y en Riazor, frente al Dépor (0-1) y, posteriormente, con la llegada de Juan Ignacio Martínez, que encadenó dos victorias seguidas, en Balaídos, frente al Celta de Vigo, (0-1) y en La Rosaleda, frente al Málaga (1-2). El propio Francisco lo había logrado dos veces en la temporada anterior, también en Primera, ganando en Mestalla al Valencia (1-2) y, posteriormente, en El Sadar frente a Osasuna (0-1). Luego lo logró en las dos últimas salidas, con triunfos en Cornellá -ahora Power8 Stadium- (1-2) y en el Nuevo Los Cármenes (0-2).

Lo de ganar dos partidos seguidos a domicilio y en Segunda División se consiguió por última vez en la etapa de Javi Gracia como técnico. El navarro lo hizo por dos veces. Primero en las jornadas 20 y 23, tras ganar al Girona, en Montilivi (0-1) y en Chapín (0-2). Posteriormente lo logró en las jornadas 38 y 40, ganando en el Anxo Carro de Lugo (3-5) y en Santo Domingo de Alcorcón (0-3).

Déficit

En lo que no mejora Alcaraz la comparativa con Luis Miguel Ramis es en los puntos conquistados en el mismo tramo de partidos, es decir, entre la primera jornada y la sexta jornada. El tarraconense sumó tres puntos a domicilio, los conquistados en el Nou Estadi de Tarragona frente al Nàstic, con el gol de Pablo Caballero, y lo demás fueron derrotas en Soria, donde los rojiblancos cayeron 1-0 con el gol de Pere Milla, y en Pamplona, pese a adelantarse con gol de Fidel. Quique González y Sebas Coris remontaron. En casa, sumó victorias frente a Lorca (2-1), con los goles de Fran Rodríguez y Tino Costa, que superaron el conseguido por Javi Muñoz, y frente al Sevilla Atlético, con goles de Morcillo, de penalti, Tino Costa y José Ángel Pozo. Además, un gol del malagueño sirvió para empatar frente al Real Oviedo, que se había adelantado por medio de Saúl Berjón. En total, diez puntos.

Con Lucas Alcaraz, los números arrojan un balance de dos puntos menos. Con el granadino se empató en casa con Nàstic, con un empate a uno en el que Fidel adelantó a la UDA y Joaquín empató en propia puerta en un gol de 'carambola', y Numancia, sin goles; y victorias frente al Lorca (1-2), con goles de Pablo Caballero y Rubén Alcaraz, que valieron para superar el gol que en la primera parte hizo Javi Muñoz, y el triunfo del domingo en el Viejo Nervión de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Rubén Alcaraz puso la firma a los dos primeros goles y Javi Muñoz al tercero.