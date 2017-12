UD ALMERÍA ¿Sabes que tienen en común UD Almería y Tenerife con los árbitros? Iglesias Villanueva y sus dos auxiliares abandonan el Estadio de los Juegos Mediterráneos. / IDEAL A los dos le perjudicaron las distancias en la competición, con Iglesias Villanueva como árbitro protagonista JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 2 diciembre 2017, 15:00

UD Almería y CD Tenerife se ven las caras mañana, desde las ocho de la noche, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, y lo harán haciendo frente común por una situación que no es extraña. Esta habla de las distancias, de los metros y de la vista. Los dos son damnificados de Iglesias Villanueva. El árbitro gallego del que nadie se había acordado si a lo largo de su historia como colegiado había hecho una fechoría de tal magnitud como la que hizo el domingo pasado en Mestalla, cuando no dio validez al gol que consiguió Leo Messi y que no subió al marcador porque ni él lo vio ni su auxiliar tampoco -estaba donde no tenía que estar-.

La historia del 'no gol' de Messi rescató los problemas que Iglesias Villanueva o, más bien, sus auxiliares tienen con las distancias y cuyo primer error gordo, en Liga de Fútbol Profesional, lo cometió en Almería, en el mismo estadio donde mañana se enfrentarán UD Almería y CD Tenerife, el último perjudicado, por las apreciaciones del árbitro gallego.

La primera vez

El 17 de septiembre de 2006, el Almería de Emery recibía al Cádiz e Iglesias Villanueva se lució en la segunda parte. Concretamente en el minuto 65, cuando Mané golpea a Enrique, cinco metros fuera del área. Según el acta fue por «golpear a un contrario, con su mano en la cara, estando el balón en juego», que contrasta con lo que realmente pasó. En ese minuto, Mané no golpea en la cara, sino en la espalda, y el balón no está en juego. El balón, tras una falta pegada a la banda de Preferencia que lanzaría Abraham Paz, no se había puesto en movimiento, con lo que lo único que debió aplicar el gallego fue la expulsión al lateral de la UD Almería y ordenar que el balón se pusiera de nuevo en movimiento desde el campo defendido por el Cádiz.

El error, en la práctica, no fue suyo, sino de Rodríguez Vallejo, el auxiliar de 23 años que actuó en aquel partido y que, curiosamente, realizó la diplomatura de Óptica y Optimetría. Y es que parece que el gallego no elige bien a sus auxiliares porque en Valencia le falló el auxiliar, que no vio el gol de Messi.

El Tenerife puede estar fuera de la Copa por una decisión del citado árbitro que sancionó dentro del área unas manos involuntarias cometidas fuera y que han provocado las protestas del cuadro chicharrero por una equivocación gravísima, que de momento no tiene sanción para el árbitro como sí la tuvo cuando se equivocó en Almería, que pasó un tiempo en la nevera. Sea la decisión que se adopte no permitirá al Tenerife saber si ganó o no la eliminatoria frente al Espanyol. El Almería, entonces, sí ganó el partido, pese a que jugó desde el 65 con uno menos y desde el 85 con dos, pues también expulsó por doble amonestación a Bruno.