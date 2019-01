UD Almería De los Reyes: «No he tenido suerte con las lesiones en la UD Almería» Samu De los Reyes habló ayer para Radio Marca Almería en 'La Tribu Minuto 92'. / J.J.A. Los tertulianos de Radio Marca reclaman del club ambición a la hora de reforzar al equipo para optar al playoff JAVIER NAVARRO ALMERÍA Miércoles, 23 enero 2019, 01:45

La Tribu del Minuto 92, de Radio Marca Almería, formada por los profes José García Nieto 'Mascota', Francisco Martínez 'Conejo', David Fuentes y Juan Pablo Jurado, analizaban la actualidad deportiva almeriense con Víctor J. Hernández Bru.

Un espacio que tuvo como invitado a Samu De los Reyes, futbolista recién salido del primer equipo rojiblanco sin haber jugado ni un minuto en la primera vuelta, que reconocía que «no he tenido suerte con las lesiones en el Almería y luego me ha costado mucho trabajo entrar en dinámica. Me quedo con la sensación de que podía haber aportado algo».

Por su parte, José 'Mascota' afirmaba que «me está empezando a dar la sensación de que la UDA me va a dejar con la sensación de haber podido conseguido algo en la temporada. Estamos dejando pasar muchas oportunidades. Puede que al final de la temporada echemos de menos puntos que hemos tenido oportunidad de sumar. Yo ya no creo que vayamos a tener problemas para salvarnos. Debemos pensar en otras cosas que no sean la permanencia. El equipo debe tener más ambición para engancharse arriba».

David Fuentes añadía que «ante el Cádiz, con un cuarto de hora con un futbolista más, el Almería quizás me hizo echar algo en falta algo más de ambición. Cada vez que nos podemos enganchar, echo de menos ese 'punch', pero es que a lo mejor es que directamente no lo tenemos».

Mientras, Paco Martínez 'Conejo' resaltaba que «las cosas no son tan fáciles, puesto que esta semana el Cádiz vino a hacer su partido y nos lo puso muy difícil. Hemos sumado un punto, que está bien y nos ayuda a seguir aproximándonos a la permanencia».

Finalmente, Jurado aseguraba estar «a medio camino entre unos y otros. Estamos habiendo una gran temporada, aunque es verdad que tenemos el playoff a cinco puntos y desde luego apetece hacer un esfuerzo para intentarlo».