UD Almería Reválida ante uno de los favoritos AGENCIA LOF El preparador de la UDA es consciente de que su equipo debe, «como mínimo», igualar en intensidad a un plantel que ganó el pasado fin de semana su primer partido | Luis Miguel Ramis espera que sus jugadores sean capaces de mostrar su mejor versión frente a Osasuna JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 15 septiembre 2017, 00:56

Numéricamente hablando, todos los partidos tienen un mismo premio. Tres puntos para el que gana y uno, en caso de empate, para ambos contendientes. Al menos, en una competición liguera en España. Aunque lo que sirve a nivel mental para un equipo es muy distinto según sea el rival o el campo en el que se logra el botín buscado. Y como lo que pasa por la cabeza es tan tenido en cuenta por los profesional, tanto a nivel positivo como negativo, el de mañana es una buena prueba para la UDA. Así lo significó Luis Miguel Ramis, entrenador del cuadro almeriense, al hablar del oponente que tendrán enfrente y del escenario al que volverán tras un año en una categoría distinta. Para el tarraconense, lo que significa, a día de hoy, Osasuna en la Liga 1|2|3, es como si se hablase del Real Madrid en la Liga Santander y, a su vez, hacerlo de El Sadar es como nombrar el Santiago Bernabéu.

Lo comparó en la previa de la visita que deben hacerle los rojiblancos a uno de los clubes con más presupuesto en el presente ejercicio en Segunda División. «Pese a que son tres puntos igual que en cualquier otro partido, no somos tontos y, también, sabemos que conseguirlos ante un equipo de esa entidad, categoría, con lo que ha invertido y en ese ambiente, nos reforzaría algo más. Si somos capaces de competir como hay que hacerlo, creo que seremos capaces de hacerlo». Y el ejemplo del recinto deportivo. «Ganar en cualquier campo de Primera División, sin decir nombres para que no suponga un agravio, no es lo mismo que en el (Santiago) Bernabéu», fijo para dejar claro lo que se juega el Almería mañana en Navarra.

Sadar Junto a El Molinón, puede que sea el campo de esta Liga 1|2|3 en el que más intenso se vive un partido de fútbol. Presupuesto Osasuna cuenta, junto a Granada y Sporting, la partida económica más alta de toda la categoría de plata. Vallecas El pasado fin de semana lograron el primer triunfo de la temporada. Lo hicieron en casa del Rayo Vallecano por 0-3. Ascenso No tienen otro objetivo en esta campaña que el ascenso a la Primera División, en la que estuvieron la pasada campaña. Quique El vallisoletano es el '9' de Osasuna tras pagar 1,5 millones de euros a la UDA el pasado mercado de verano.

Su intención en la comparativa no era para que sus pupilos y el entorno marcase como un imposible ganar mañana los tres puntos. Fue todo lo contrario. Que tengan todos claro que es «un reto». Para hacer bueno el inicio de campaña en el que han sumado siete puntos de doce posibles. Para dar un golpe encima de la mesa y que se crean que es posible estar en la parte alta y no, un año más, estar peleando por no bajar a Segunda B. Ganar en Pamplona no significa ascender. Perder tampoco bajar. Pero, como dijo Tino Costa tras marcar su primer tanto como rojiblanco, «el gol no me hace estar mejor físicamente, pero sí tener más confianza». Más o menos, lo que apuntó en varias ocasiones el preparador catalán en su comparecencia previa al choque de la sexta jornada liguera.

Para nada se fijó Ramis en la actual clasificación de ambos. O sí. Porque el Almería llega a Pamplona por delante de Osasuna. Ambos consiguieron vencer el pasado fin de semana. Los rojiblancos para sumar su segundo triunfo del ejercicio. En el caso de los rojillos, para estrenar su casillero de victorias. De ahí que insistiera que la UDA es capaz de poder sacar algo positivo. De la misma manera que recordó el nombre del rival para que nadie pueda pensar que ir, ahora, al Sadar es sencillo y que sin estar más intensos que el anfitrión mañana pueden lograr los tres puntos en juego.

Tras apuntar que el Almería intentará «ir dando pasos adelante», se ponía serio para hablar del rival y lo que se pueden encontrar esta jornada. «Lo más inmediato es el partido del sábado. Un rival durísimo. Sabiendo que será un partido de muchísimo desgaste físico, y más con las características que Osasuna juega en su campo, eso nos debe estimular para que suponga un reto para nosotros. Superar a un equipo que nos apretará muchísimo y que nos exigirá ir al límite». Pero no durante fases del choque.

Ramis destacó que deberán no bajar el nivel durante todo el partido. «Vamos a tener que mantener máxima atención y tendremos que responder a muchísima agresividad, energía e ímpetu de un rival que no te deja respirar. Y lo hace en cualquier fase del juego, incluido situaciones que si pueden crear tres córners seguidos, cada vez que lancen uno será entrando con más jugadores y con más energía». El aviso está dado. La solución, al menos en la teoría, también. «A todo eso hay que responder con categoría, con el compromiso que tienes y sabiendo de lo que somos capaces. Por eso digo que el partido debe suponer un reto para saber que somos un equipo sólido y sabiendo responder a ese tipo de situaciones». Más o menos lo que viene reclamando desde que comenzó la pretemporada.

Ambiente

Ya le gustaría poder ponerse de corto y jugar el partido en tierras navarras. Para los que es la primera vez que acudirán a El Sadar (Pozo, entre otros), Ramis les pide que den su mejor versión. «Es un ambiente extraordinario. También fuimos el años pasado a campos que estuvieron llenos. Es lo que persigue uno como futbolista profesional. Jugar ante este tipo de situaciones. Un campo lleno, contra un buen equipo, ante una afición que empuja y unas condiciones del campo buenísimas. Creo que a ellos (sus jugadores) les hace especial ilusión vivir estas situaciones. Se respira fútbol». Imposible decirlo más claro.

Además del ambiente, incluso de la mala clasificación de Osasuna, el encuentro se presenta entre dos equipos con estilos de juego distintos. Ramis advirtió de lo que les espera y de la mentalidad con la que tienen que ir. «Tremenda exigencia física. Osasuna es un rival que presiona individual y colectivamente con mucho ímpetu y muy cerca. No te deja pensar. Para poder salvar esa presión durante todo el partido, porque la mantienen durante muchos minutos, vamos a tener que igualar, cuanto menos, esa intensidad». Algo que no sucedió en Soria y que fue el peor partido de la UDA en este comienzo de temporada.

Pero no solamente es defensa en Osasuna. El 0-3 de la pasada jornada en Vallecas es un claro ejemplo. «Hablo tanto con balón como sin balón. Es un equipo que defiende muy bien. Con muchos jugadores por detrás de balón. Luego tienen dos jugadores arriba, que ya los conocemos, extraordinariamente intensos e insistentes durante los 90 minutos de trabajo». Porque «el ejemplo del domingo pasado de Osasuna en campo del Rayo es bueno. Un equipo que defiende muy bien y otro que intenta gestionar y tener el balón, al que le cuesta luego reagruparse. Se traduce en un resultado adverso y amplio en contra del segundo». Virtudes de un recién descendido de Primera que quiere volver al ascensor para estar en la elite el próximo ejercicio.

Fue lejos de Pamplona. Ramis cree que a todo lo nombrado añadirán algo más. «Espero que esa energía no la perderán y que, además, querrán tener más protagonismo con el balón». La UDA deberá estar preparada para tener el balón y jugarlo con criterio. Como también el estar en fase defensiva para hacer lo que hace tan bien Osasuna. «O nos enchufamos los 90 minutos en todas las fases del juego o, desde luego, será muy difícil sacar algo positivo».

Aunque en el Almería casi todos son nuevos, no así la línea defensiva. La que menos ha cambiado, en porcentaje de titulares, en relación al pasado campeonato. Los zagueros tendrán delante a un viejo conocido. Con el que han 'batallado', el que más y el que menos, un mínimo de una temporada a diario en los entrenamientos. Pese a que Quique González no ha anotado en lo que va de curso, saben que será un incordio en un equipo que ya empieza a ser un bloque. «No espero muchos cambios en Osasuna, porque si nos fijamos en la contundencia del resultado (0-3), es difícil pensar que no pueda repetir algo muy similar en cuanto a jugadores en la siguiente jornada. Conocemos las intenciones que tienen y a la plantilla. Al que más a su delantero (Quique)», sentenció Ramis.