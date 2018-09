UD Almería El Reus con el mismo reto para la tercera El delantero Miguel Linares, procedente del Real Oviedo, es una de las incorporaciones rojinegras para este curso liguero. / SERGIO ROS Los rojinegros tienen la permanencia como el gran objetivo para su tercer año en Segunda | Xabier Bartolo, que era segundo técnico, es el nuevo entrenador de un equipo que ha fichado a nueve jugadores para el presente campeonato JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Viernes, 28 septiembre 2018, 00:09

La permanencia en la categoría, por tercera temporada seguida, las mismas que lleva militando en Segunda División, es el prioritario objetivo clasificatorio del Reus Deportiu, próximo rival de la UD Almería. Un logro que quiere alcanzar sin agobios, como hasta ahora. Para ello, en el plano deportivo, además de la apuesta por un entrenador de la casa, la contratación de nueve jugadores para reforzar, preferentemente, la línea defensiva. Sin embargo, ha tenido y tiene problemas para los fichajes.

El Reus, con un tope salarial de 3, 157 millones de euros, el más bajo de Segunda División, junto al del Real Zaragoza, comenzó la temporada con problemas. La LFP le advirtió que no podía rebasar el límite impuesto, algo que no cumplió el club y por ello no pudo inscribir a varios de los fichajes. A dos de ellos, Isaac Cuenca y Karim Yoda, aún no les han podido tramitar la ficha.

Para el banquillo, de la casa

El club reusense milita por tercera temporada consecutiva en Segunda División, categoría a la que ascendió al término del curso 2015/16, después de eliminar al equipo cántaro del Racing, al que ganó en los dos encuentros. Desde entonces, la permanencia ha sido y es el objetivo del club que desde hace siete temporadas preside Xavier Llastarri, empresario tarraconense. Como 'mano derecha', el presidente ha vuelto a confiar en Sergi Parés, que ha sido renovado para continuar ejerciendo las funciones de director deportivo del club rojinegro.

Para la tercera aventura en la categoría el Reus Deportiu ha apostado, para ocupar el cargo de entrenador, por un hombre de la casa, el ilerdense Xabier Bartolo, que había ejercido de primer ayudante con los dos técnicos anteriores, Natxo González en la primera campaña y Aritz López Garay, en la segunda. Para Xabier Bartolo es su primera campaña como entrenador en la LFP, aunque lleva varios años trabajando, tanto de segundo entrenador, como de preparador físico, habiendo ejercido su labor entre otros clubes en el FC Cartagena, Recre y Nástic.

Una docena que siguen

En las dos anteriores temporadas del equipo militando en Segunda División, consiguió el objetivo de la permanencia con solvencia. En la 2016/17 acabó en el undécimo puesto y en la 2017/18, en el décimo cuarto. Buscando repetir objetivo, han comenzado el presente campeonato configurando una plantilla de jugadores en la que hay mayoría de renovados, tanto de la pasada Liga, como de anteriores temporadas. Algunos de ellos, desde que el club 'ganxets' como popularmente se le conoce, logró el histórico ascenso.

Doce son los futbolistas del conjunto reusense que figuran en ese apartado, casos del guardameta Edgar Badía; los defensas Guerrero y Olmo; los centrocampistas Karim Yoda, Vitor Silva, Juan Domínguez, Tito, Álex Carbonell y Juan Domínguez, además de los delanteros David Querol, Fran Carbiá y Ricardo Vaz. Con ellos cabe encasillar a los jugadores canteranos Alfred Planas, Gonzalo, Guerrero, Adri Arjona y Rubén Enri, los cinco procedentes del Reus Deportiu B, que han pasado a tener ficha con el primer equipo.

Mucha 'puerta giratoria'

Por aquello de que 'antes de entrar, dejen salir', es numerosa la relación de jugadores que quedaron desvinculados del club al término de la pasada temporada. Unos, por finalización de cesión y otros de contrato. En la lista de los que dijeron adiós están David Haro, que ahora milita en el equipo sueco del CUP Sundsvald; Máyor, que se marchó para jugar con el CD Castellón; Jorge Miramón, se fue a la SD Huesca; Álex Menéndez, al Aris de Salónica griego; Borja Fernández, al RCD Celta B; Juan Cámara, al FC Barcelona B; Rafael Guzzo, está en el CF Famalicaos, de Portugal; Dejan Lekic, milita en el Cádiz CF y Pichu Atienza, en el CD Numancia, entre otros destinos de los que dijeron adiós al club.

El apartado de fichajes ofrece nueve novedades, siendo la demarcación defensiva la que presenta más incorporaciones en el plantel rojinegro. En la portería es nuevo componente del equipo Pol Freixanet, procedente del CF Fuenlabrada; en la defensa, Mikel Villanueva, del Málaga CF; Ángel Bastos, de la C. Leonesa; Borja Herrera, de la UD Las Palmas; Catena, del Marbella FC y Moore, del Levante UD. En el centro del campo, los fichajes de Isaac Cuenca, procedente del Happel Beir Sheva, de Israel y el de Mario Ortiz, que estaba jugando en el equipo belga del KAS Eupen y en la delantera, el fichaje de Miguel Linares, la pasada Liga en el Real Oviedo.