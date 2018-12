UD Almería B Otro reto con 'presión' para la UD Almería B La mejora en el juego mostrada ante el Villanovense debe ratificarla hoy el filial, pero con goles. / F. ORTIZ El filial, muy necesitado de volver a lograr una victoria, visita al Badajoz en partido a jugar en el Francisco de la Hera por problemas en el Vivero. Igor Engonga, por tarjetas, y Callejón, por lesión, son baja en los rojiblancos y el meta Kike Royo y el goleador Francis Ferrón, en los blanquinegros JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA. Domingo, 2 diciembre 2018, 01:20

Tras las dos últimas buenas sensaciones ofrecidas, a la UD Almería le toca hoy conocer el otro resultado, el de ganar. El filial tiene la apuesta para ello visitando al CD Badajoz, donde intentará conseguir el primer marcador positivo como visitante de la temporada para remontar vuelo y no perder la estela de la zona de permanencia.

El partido no se juega en el Nuevo Vivero, feudo como local del CD Badajoz, sino en el Francisco de la Hera, en la localidad de Almendralejo, a 60 kilómetros de distancia, por obras de mejora de césped del campo pacense. Tienen entrada gratis, además de los abonados del Extremadura UD, club que ha cedido el recinto, los del CD Badajoz, que han completado siete autocares, puestos por el club para que estén hoy apoyando a su equipo.

Sin Igor ni Callejón

El filial rojiblanco partió a primeras horas de la tarde de ayer rumbo a tierras extremeñas, después del entrenamiento matinal realizado en el campo de La Vega de Acá, donde han vuelto a ejercitarse esta semana, tras varias de ausencia y hacerlo en la Ciudad Deportiva Los Ángeles. Tras el último repaso a la preparación del encuentro, la notificación de la convocatoria, en la que hay novedades en relación a la de la pasada jornada contra el Villanovense.

Uno de los jugadores que participaron de titular, caso del defensa central Igor Engonga, es baja para hoy debido a la suspensión de un partido por acumulación de amonestaciones. Tampoco es de la partida el centrocampista Callejón, en su caso por lesión, ya que al parecer sufre una pequeña microrrotura. Por ambos contratiempos habrá variantes en la alineación y en el caso del primero todo apunta hacia Javi Pérez como relevo de Igor Engonga, así como Younnes para acompañar a Mario Abenza en la medular, como ya pasó ante el Villanovense. Son posibles variantes rojiblancas para intentar hoy, en la localidad pacense de Almendralejo, enderezar el rumbo en la tabla de clasificación.

Los pequeños detalles

Esteban Navarro, entrenador de la UD Almería B, al igual que sus jugadores, tiene claro que el de hoy es otro reto al que acuden con la imperiosa necesidad de puntuar. «Llegamos a otra jornada con esas necesidades y pretensiones. Son dos objetivos en uno, que servirían para entender que tenemos cualidades y ganas de hacerlo». Con esas pretensiones se enfrentan al CD Badajoz que, en su opinión, tampoco está teniendo un buen comienzo de Liga. «Han formado una plantilla para aspirar a estar en el playoff de ascenso. No han tenido un buen comienzo, han cambiado de entrenador, pero mantienen sus aspiraciones para seguir luchando por ese objetivo».

Sobre el equipo pacense manifestó que tiene una plantilla muy fuerte. «Se han reforzado en todas las líneas, con buenos jugadores, todos ellos con experiencia en la categoría y van a ir más conforme avance el campeonato».

De nuevo, la ratificación de la confianza en sus jugadores para enderezar el rumbo. «Debemos seguir dando continuidad a nuestro juego a nivel competitivo, como hemos demostrado en las dos últimas jornadas, pese a que el acierto de cara al gol nos ha sido esquivo. Tenemos que seguir trabajando en mejorar la eficacia en las dos áreas, que es desde donde llegan los buenos resultados». En relación a ambos aspectos, aludió a los dos últimos partidos. «El pasado domingo contra el Villanovense y el anterior en campo del Sanluqueño hubo mejoras. Pero en ambos casos, el aspecto de los pequeños detalles nos impidió conseguir un mejor resultado. Sobre todo en el partido contra el Villanovense, creamos ocasiones claras pero no hubo acierto cara al gol», declaró.

Recela del Almería B

Por su parte, Mehdi Natfi, técnico del CD Badajoz, no ve un problema el jugar como local en el Francisco de la Hera. «Creemos que jugamos como en casa. La única diferencia será el césped, el estado del campo influye, pero no es lo más importante. Si fuese así, el equipo no hubiese hecho el gran partido que hicimos contra el UCAM». En ese sentido, argumentó lo que desea de sus jugadores. «El estado de ánimo, la concentración, la intensidad y el bloque son cosas que están por encima del césped, pero es un plus que condiciona nuestra propuesta de juego», manifestó el técnico pacense.

En relación al filial, expuso tener dudas sobre su comportamiento. «El Almería B es una incógnita en todos los sentidos. Es un equipo que ha cambiado de sistema en los últimos partidos y entonces no sé lo que nos espera del rival». Tiene claro lo que deben hacer para que los tres puntos se queden en su casillero. «Nuestro trabajo se ha basado durante la semana en hacer hincapié en lo que hicimos mal. La clave para ganar al Almería B es hacer lo que no hicimos en Jumilla», declaró.

Plantel para mirar arriba

El CD Badajoz aguarda a la UD Almería B con una alineación inicial con dos bajas por tarjetas. De una parte, la del guardameta Kike Royo y, de otra, la del delantero Francis Ferrón, máximo goleador del equipo. En el polo opuesto figura la vuelta a la disponibilidad del centrocampista Damián Petcoff.

En la plantilla blanquinegra siguen cuatro jugadores de la pasada temporada, casos de Pawel, Guzmán Casaseca, Rafa García y José Ángel. El resto, 19 en total, son fichajes, figurando entre ellos Eneko Zabaleta y David Martín, ambos procedentes del Burgos CF; Juanjo, del Lorca Dva.; Kamal, del Villanovense, Ezequiel, del Écija; Eder Díez, del Pontevedra; Renato, del Real Murcia; Julio Cidoncha, del Navalcarnero, Damián Petcoff, del Torre Levante, y Francis Ferrón, la pasada temporada en la Balompédica Linense.