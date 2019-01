UD Almería Reservado el derecho de admisión Juan Carlos Real controla el balón, ante la entrada de Brian Oliván, que le golpea en el tobillo. / AGENCIA LOF La mejor marca la tiene la UD Almería de Unai Emery, en Primera División, que estuvo seis jornadas seguidas con la portería a cero | El Almería encadena tres partidos sin encajar e iguala el mejor registro de la pasada JUANJO AGUILERA ALMERÍA Lunes, 21 enero 2019, 01:47

No es lo habitual. En la historia de la UD Almería, desde su nacimiento y debut en la temporada 2002/03 en Segunda División, lo de mantener la portería a cero no es demasiado normal. Hay temporadas que pasan a la historia sin conseguir rachas que permiten encadenar triunfos o, cuando menos, sumar. Algunos campeonatos en los que no se plasmó la solidez defensiva que permite crecer al equipo en la clasificación. Los resultados se unen entonces a esos problemas que también tuvo el equipo en casa y que le condujo a sufrir, y mucho, para mantener la categoría. De hecho, hay temporadas en las que no se consiguió mantener la puerta a cero ni siquiera en dos partidos.

El actual Almería ha conseguido ya, con el partido del pasado sábado, sumar seis jornadas sin encajar gol, cuando se llevan disputadas 22 jornadas del campeonato de Liga y hay más oportunidades para seguir ampliando la cifra. De momento mejora la de dos temporadas en las que el equipo, militante en Primera División, encajó en 33 o 34 de los 38 partidos celebrados, algo que ocurrió en las temporadas 2008/09, con cinco partidos en los que mantuvo la portería a cero, o en la 2010/11 en la que fueron cuatro las jornadas 'inmaculadas'. En ambas no fue capaz de cerrar su portería en dos partidos consecutivos.

El Almería de la presente temporada, con esos seis partidos, la mitad permiten gozar de una racha de tres partidos con la portería a cero, lo que supone, sin lugar a dudas, el reflejo de la solidez que muestra el conjunto rojiblanco en su parcela defensiva. Anteriormente, lo había logrado en dos jornadas seguidas, en las que encadenó tres victorias en Liga, la primera encajando ante el Zaragoza (2-1) y las dos siguientes ganando en Los Pajaritos al CD Numancia (0-2) y en casa al Reus Deportiu (2-0).

La historia

Esta UD Almería que nació ya con pasaporte en Segunda División A para debutar en la categoría de plata del fútbol español -vive desde entonces como equipo de Liga de Fútbol Profesional-, tiene para la historia la campaña 2007/08, no porque fuese la del primer año en Primera División -que también-, sino porque es la 'bandera' de la entidad rojiblanca, la cual consiguió mantener su puerta imbatida en doce encuentros de Liga, con una racha sólida en la que Diego Alves no tuvo que recoger ningún balón de su red. Fue con la puerta a cero durante seis partidos, los disputados frente a Espanyol (1-0), Dépor (1-0), Valencia (0-1), Real Madrid (2-0), Mallorca (0-0) y Murcia (1-0). En Santander, un pase horizontal lo aprovechó Munitis para asistir a Tchité y que este rompiera la buena racha rojiblanca.

Pese a todo, no es esa la temporada más sólida de los rojiblancos. Esta la firma la UD Almería de la temporada 2011/12, en la que, pese a conseguir solamente una racha de cuatro partidos sin encajar de forma consecutiva, fueron 15 los partidos que a lo largo de la temporada el conjunto rojiblanco no encajó gol, 8 con Lucas Alcaraz y los siete restantes en la etapa de Esteban Vigo. Aquella campaña, como queda dicho, el equipo encadenó cuatro partidos con la portería a cero, firmados por el equipo en la última parte de la temporada, con el malagueño como entrenador. La pelea por meterse en el playoff justificó la solidez atrás con victorias frente a Alcorcón (2-0), Numancia (2-0), Guadalajara (0-1) y Alcoyano (1-0). Como se recordará, no dio tiempo para lograr el objetivo de ir al playoff.

La temporada 'pre-ascenso', la 2005/06, también fue destacable para los rojiblancos en ese aspecto tan importante que permite, cuando menos, no perder. El gol en contra, como se sabe, dificulta las victorias, pues como es obvio obliga a hacer dos goles, como mínimo. En aquel año, el cuadro entrenado por Paco Flores se fue a las trece jornadas con la puerta a cero, con el mejor registro consecuencia de dos victorias y dos empates, que llegaron en Xerez (0-0), ante Hércules (1-0), en La Condomina ante el Ciudad de Murcia (0-0) y ante el Tenerife (2-0).

No es fácil

Lo de ser sólido y crecer a costa de encadenar jornadas sumando puntos, sin encajar, no es algo fácil. Los dos equipos ascensores, los de la temporada 2006/07 y 2012/13 son idénticos en registros. Los dos estuvieron once partidos con la portería a cero, si bien el de Javi Gracia enlazó dos más en el playoff. Sus rachas no son mucho mejores que las del actual equipo de Fran Fernández. Unai Emery vio a los suyos mantener su puerta a cero en solo tres partidos de los 42 disputados, ante Lorca (4-0), Ponferradina (0-1) y Elche (2-0). El de Javi Gracia solamente logró un partido más, tras los partidos ante el Huesca (1-0), Recre (0-2), Mirandés (0-0) y Numancia (0-0).

Las últimas rachas hablan de la pasada, con tres partidos encadenados sin encajar, de los 13 en los que mantuvo la portería cero -Barça B (1-0), Tenerife (0-0) y Granada (2-0), con Fran Fernández como técnico- y solamente dos en la anterior, la 2016/17, con 11 jornadas sin encajar.

La malísima 2015/16 deparó 8 partidos sin encajar, con una racha que duró la mitad, frente a (1-0), Tenerife (0-0), Girona (1-0) y Elche (0-0). Esa cifra total es la misma que la del último descenso de Primera, en la que no se encadenaron dos jornadas sin encajar. Al final pasó lo que pasó, el descenso. Con Francisco como técnico, de principio a fin, el Almería sumó diez partidos sin recibir gol alguno, con la racha final de la primera vuelta de aquella 2013/14 sin encajar, Español (0-0), Betis (0-1) y Granada (3-0). 270 minutos, más los del partido de antes y los del duelo de después. El Almería actual suma esas tres semanas sin encajar que le han permitido mirar más arriba que hacia abajo. Mantener esa dinámica puede suponer algo más que una cómoda posición.