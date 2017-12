UD Almería René Román: «Ni ahora soy Ter Stegen ni antes era el portero más malo del mundo» René Román fue clave ante el Tenerife para conseguir la victoria. / MATARÍN El cancerbero de la UDA reconoció que el equipo debe reafirmar en Granada la buena racha que llevan y que les ha permitido salir del descenso JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:35

El Almería ha logrado salir de los puestos de descenso con su mejor racha de la temporada. Siete puntos de nueve han permitido cortar la caída que se estaba produciendo tras las ocho jornadas sin lograr la victoria, que desencadenaron en la destitución de Luis Miguel Ramis. El estar fuera de los puestos de quema se nota tanto en el equipo como, sobre todo, en el entorno. La visita a Granada el próximo viernes (18.00 horas) se mira de una distinta manera, pese a que el equipo de José Luis Oltra esté en puestos de play off de ascenso a la Liga Santander. Lo que antes parecía un imposible, ahora es un 'puede'. En cuanto a los jugadores, los mismos que antes fallaban y costaban puntos, ahora marcan o se convierten en los salvadores del equipo y reciben todos los elogios.

Un aspecto que, desde el propio Lucas Alcaraz, quieren 'controlar'. Como lo demostró ayer René Román. El cancerbero de la UDA que fue providencial, una vez más, para que el Almería lograra puntuar. Hizo que errores de sus compañeros no se tradujeran en goles en contra de los intereses rojiblancos frente al Tenerife el pasado domingo. Paradas de auténtico mérito que lo convirtieron en el mejor del choque. Hasta en cinco ocasiones tuvo que salvar su portería para dejar los puntos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Su ejemplo es, como el de otros de sus compañeros, para ponerlo en su justo término. «Ni ahora soy Ter Stegen ni antes era el portero más malo del mundo», dijo ayer en su comparecencia ante la prensa.

Quería ponerse en el mismo discurso que su entrenador cuando, tras ganar al Tenerife, quiso rebajar el grado de euforia que pudiera haber por la segunda victoria seguida en casa y la tercera jornada consecutiva sumando. Especialmente se quería centrar en los más jóvenes de una plantilla con una media de edad baja. Por ejemplo, los cuatro que salieron de inicio en las posiciones delanteras (Fran Rodríguez, Pozo, Hicham y Gaspar), ninguno tiene más de 23 años. «Los que acusan las críticas y los elogios». Tanto para lo bueno como para lo malo, creerse más de lo que realmente está pasando en cada momento.

Pies en el suelo

Se manifestaba con esta idea antes de la cita en el Nuevo Los Cármenes de Granada este viernes. «Un partido ante un claro aspirante al ascenso. Con una plantilla hecha para lograr subir a Primera». Pero que «si el Sevilla Atlético fue capaz de ganar allí, nosotros también podemos». En esa plantilla está el exUDA Chico. Es su actual casero. No sabe todavía si jugará. «Esta semana no he hablado con él. Espero que se recupere el sábado y que le vaya bien esta temporada», decía entre risas el jugador que está siendo más regular de este curso en el Almería.

Y ya se sabe que si el portero es el más destacado, es porque a un equipo le rematan más que remata. «Cada uno está para hacer su trabajo. Lo importante es ganar y lograr los puntos para poder escapar de la zona de abajo. Ahora que hemos salido no queremos caer otra vez. Sabemos que si perdemos en Granada podemos meternos abajo», recordó.