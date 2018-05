UD Almería René Román: «Si ganamos estoy seguro de que alguno de nuestros rivales fallará» René Román ha tenido grandes actuaciones a lo largo de esta temporada en el Almería. / AGUILERA El cancerbero gaditano ha sido el mejor jugador de la UDA en el presente campeonato liguero y espera lograr la permanencia JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 31 mayo 2018, 02:10

Ha sido el mejor jugador de la UDA durante toda la temporada. Y cuando pasa en un portero es que las cosas no han ido muy bien en un equipo. O, más bien, han ido mal a lo largo de un ejercicio. Porque quiere decir que es el que más veces ha tenido que hacer acciones de mérito. Porque los puntos logrados han sido porque el guardameta ha dejado sin premio en mas ocasiones a los atacantes rivales. Porque ha sido el 'salvador'. Porque sus compañeros no han tenido una actuación superior a nivel ofensivo. Pero es fútbol y, como se suele decir, los puntos valen igual sea uno u otro el protagonista.

De cara al último choque de la temporada, los ojos estarán puestos en lo que haga René Román. Por si hace una parada que permita a la UDA mantener la categoría. Sería el colofón, con sufrimiento, a lo que está siendo el presente ejercicio que está muy cerca de terminar. Un resumen de lo que ha sido el curso en el seno de la entidad almeriense. Con el gaditano como centro del protagonismo, aunque ya le gustaría, como él mismo ha reconocido en más de una ocasión, que sea otro componente del vestuario el que se lleve los honores. Porque para ganar hay que marcar y no solamente vale con dejar la portería propia a cero.

René fue ayer el protagonista, pero en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Dejando claro que no se le pasa otra cosa por la cabeza que lograr la salvación. Aunque para ello no se pueda hacer, por ejemplo, un partido en Lugo como la segunda parte que se realizó el pasado domingo en casa ante el Alcorcón. Si se juega así, lo normal es que no haya que mirar otros marcadores para saber que la UDA está el curso que viene en Segunda B. De ahí que tenga en su pensamiento que el Almería debe mostrar su mejor cara. No ya futbolística y sí de intensidad y carácter. Precisamente lo que les ha faltado en la mayoría de encuentros disputados.

Los que mejor estén

A su juicio, le dio una consigna a Fran Fernández para decidir el equipo que debe poner en liza en el Anxo Carro dentro de dos días. «Los que estén mejor preparados para la ocasión serán los que tengan que sacar el partido hacia adelante». De esta manera podrán «conseguir los tres puntos como sea». Así tendrán opciones de estar pendiente de otros resultados y saberse ganadores de entre los equipos de abajo. «Alguno de nuestros rivales fallará porque no van a ganar todos y somos conscientes que nos jugamos la temporada entera a noventa minutos», resaltó el exjugador del Girona.

Lo que no contempla es que el Almería pueda lograr la permanencia con un empate. Para ello, la Cultural Leonesa tendría que perder en Soria o que lo hicieran, a la misma vez, tanto los leoneses como Córdoba y Albacete. Mucho rizar el rizo. «Todas nuestras opciones pasan por ganar. Nosotros nos hemos metido en esta situación y somos los jugadores los que debemos dar un paso al frente y ganar el partido. A estas alturas sólo vale lo que hagamos en el campo y de esos somos los principales culpables los jugadores. Está en nuestras manos y en nuestros pies conseguir el objetivo». Un mensaje a su propio vestuario para que, al menos en el último día, puedan dar su mejor versión colectiva.

Un día antes lo había dicho Ángel Trujillo. Es, además, el mensaje que salió del vestuario nada más 'pinchar' ante el Alcorcón. También lo hizo suyo René Román. «Estoy totalmente convencido de que si ganamos vamos a conseguir la permanencia porque hay muchos equipos implicados y alguno va a pinchar. Nosotros tenemos en mente que la victoria es suficiente».

Pero a diferencia del partido anterior disputado por la UDA, en el que el Alcorcón se jugaba también la vida, en el del sábado el Lugo no se juega nada más que la honrilla de acabar con victoria la temporada ante sus aficionados. Sabe que los nervios del Almería pueden jugarse una mala pasada o que lo conviertan en positivo y muestren más intensidad que los de Francisco. «El factor de la ansiedad habrá que dominarlo. No estaremos pendiente de otros partidos o de otros marcadores porque sólo nos vale la victoria. Hay que ganar y cuando se pite el final veremos el resto».

No le importa mucho que el Lugo tenga 'extra' de motivación. «Al final todos somos profesionales y todos jugamos para ganar y esperamos un partido difícil donde ellos querrán ganar, pero se tiene que notar mucho que el Almería se juega todo a un partido. Nos jugamos la vida y esa diferencia de intensidad tiene que ser abismal».

Una respuesta que venía por la polémica de los últimos días en relación al partido Huesca-Nàstic que está investigando la Policía por las apuestas registradas. No quiso pararse ni un minuto en este tema. Dijo una y otra vez que los futbolistas son «profesionales». Ni se le pasa por la cabeza amañar un marcador. Por ideario y por lo que puede quedarse de carrera profesional. En la que hace un año vivió un ascenso y, ahora, está peleando por no bajar a Segunda B. «Tengo 34 años y me queda poco en el fútbol. Me juego lo que me queda de carrera deportiva y me juego que mi familia lo pase mal. Ha sido un año complicado y de mucho sufrimiento y otros años he vivido descensos que sé que marcan mucho. No quiero volver a vivirlo. Lo daremos todo y nos dejaremos el alma. Solo queda el partido del sábado, es una final y se afronta como tal porque no hay nada más».

Y en Lugo no estarán solos. 300 aficionados con entrada desde Almería y algunos más que la comprarán directamente en el Anxo Carro estarán animando a los almerienses. Un viaje pagado por la plantilla de Fran Fernández. «Hemos querido pagar el transporte a Lugo de los aficionados porque estamos en deuda con la afición porque le hemos dado más disgustos que alegrías. Es sólo un pequeño gesto y facilitamos este desplazamiento para sentirnos respaldados en una tarea nada fácil para que entre todos empujemos y nos dejemos el alma para conseguirlo. Sobre todo esperemos pagar la deuda con la afición brindándole una permanencia».