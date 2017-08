UD Almería Hechos que reafirman las palabras Hicham no quiere desaprovechar ni una oportunidad. / AGUILERA Hicham dijo al iniciar la pretemporada que había aprendido en Vigo y que regresaba más profesional | El joven jugador de la UDA es el máximo goleador en la pretemporada y ha jugado hasta en cuatro posiciones distintas en los partidos amistosos JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 11 agosto 2017, 00:52

Lo quiere todo. Pero ahora asume cada circunstancia que ocurre en un partido, en un entrenamiento. Ya sea la decisión del entrenador o de un compañero veterano. Su ambición se muestra en cada instante. Aunque, también, acepta que otros jugadores del equipo deban asumir ciertas responsabilidades. El ejemplo más claro fue en Águilas. Había marcado. Se sentía con ganas. Le hicieron el penalti que pudo suponer su segundo gol del partido y el tercero en su cuenta particular en esta pretemporada. Pero llegó Morcillo con galones de capitán y le dijo que se retirara de la acción que el lanzamiento lo hacía él. Dicho y hecho. Gol del valenciano y festejarlo como el que más.

Es, quizás, una prueba más del Hicham que ha vuelto de Vigo. Tras jugar un año en el filial del Celta, pocos pensaban que sería un viaje con billete de vuelta. Más bien daba la impresión, como otros casos, que al irse no regresaría más con la elástica rojiblanca. Craso error. El hispano-marroquí, que se quedó a las puertas del ascenso a la Liga 1|2|3 con el filial gallego, tomó las maletas de nuevo y en el Almería le dijeron que haría la pretemporada con el primer equipo. Que de él dependía sin podía convencer a Luis Miguel Ramis para que se quedara con ficha de la primera plantilla.

Tino Costa se incorporó al grupo El mediocentro argentino, noveno fichaje de la UDA en este verano, se incorporó ayer ya al grupo de trabajo. Lo hizo en la sesión vespertina que se desarrolló en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Los que más minutos disputaron en Águilas tuvieron un trabajo más de recuperación y el resto desarrollaron un entrenamiento más intenso. Tino Costa ya estuvo con todos sus compañeros. No así Juan Muñoz. El delantero debe recuperarse de una lesión muscular sufrida en los últimos días en Sevilla y que lo tendrá algunas sesiones con un trabajo más específico.

No había más. Las cosas claras y faltaba por ver si el Hicham que había vuelto a la UDA era el mismo díscolo y ambicioso (en el mal sentido de la palabra) o era un profesional. Que quería ganar siempre y que, a la vez, asumía los roles.

Han pasado las semanas y desde dentro del Almería se pinta todo de un bonito color cuando se habla del 'nuevo' Hicham. El partido en Águilas fue un reflejo de lo que está siendo su pretemporada. Que el entrenador le dice que debe jugar en la derecha, pues juega en la derecha. Que el entrenador le dice que debe jugar en la mediapunta, pues juega en la mediapunta. Que el entrenador le dice que debe jugar como delantero centro, pues juega como delantero centro.

Cuatro posiciones

Cierto es que no dejaba de ser un partido ante un Tercera División. Pero no es menos cierto que las oportunidades están para aprovecharlas. Quizás la cita en tierras murcianas sirvió para que el Almería no tenga tanta prisa en contratar a un extremo derecho. Es el actual objetivo de la dirección deportiva para dar, en teoría, por cerrada la plantilla en cuanto a altas. Pero no es menos cierto que si se busca la polivalencia en algunos jugadores, Hicham, junto a otro como Gaspar, la tienen de serie. Ambos han actuado en dicha demarcación, sin ser un extremo derecho puro. El marroquí, además, adaptándose a cualquier puesto.

A todo hay que unirle el gol. En una pretemporada en la que la UDA evidencia, pese al notable cambio de protagonistas, que sigue teniendo muchos problemas de cara al marco contrario, Hicham ya suma dos tantos. Curiosamente, desde que logró el primero en su cuenta hasta que consiguió el segundo, ningún otro compañero pudo anotar en dos partidos y medio. El primero fue desde dentro del área haciendo más que bueno un pase normal de Iago Díaz. El segundo, desde la frontal del área.

En total, Hicham ha jugado ya hasta en cuatro posiciones distintas. Cuando esto ocurre en la época de preparación suele ser que el entrenador de turno lo pone porque no hay otro, en su esquema, para ese puesto un día concreto. La pasada campaña le ocurrió a Antonio Puertas. El ahora jugador del Granada lo hizo hasta de mediocentro en algunos amistosos de preparación. También de interior zurdo, de mediapunta y hasta de falso '9'. Hasta que en la cita contra el Levante lo puso en su puesto natural porque se había ganado, en los entrenamientos, no ser solamente el de relleno.

En el caso de Hicham, su 'relleno' es de calidad. No exige, como sí pueden hacer otros, jugar en una posición determinada para poder explotar mejor sus cualidades. Luis Miguel Ramis quiere una plantilla corta y, por dicho motivo, polivalencia en sus jugadores. Que si los pone le puedan responder a la primera. Para eso sirven las pretemporadas. Hicham está demostrando que no se esconde si lo ponen en la izquierda del ataque, un puesto en el que ya estuvo el pasado ejercicio en el Celta B. Tampoco en otras demarcaciones del ataque. El técnico ya sabe que le responderá.

Y todo mientras que Juan Muñoz se recupera y empieza con el grupo el trabajo. Mientras que Pablo Caballero puede lograr su primer gol con la elástica rojiblanca. Y todo viendo que los otros goles que han celebrado estos días han sido de un mediocentro (Rubén Alcaraz) y un central (Morcillo), toda vez que Oier se metió en su portería el gol logrado ante el Levante.