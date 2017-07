UD ALMERÍA En la rampa de salida (año 2) Quique González ha sido el máximo goleador de la UDA en las dos últimas temporadas. :: ideal Club y Quique se encuentran a la espera de poder recibir una buena propuesta para su traspasoEl delantero no forzará en ningún caso su salida de la UDA, ni el club lo venderá a cualquier precio, pero sí tienen claro ambas partes que llegarán buenos ofrecimientos tras dos grandes temporadas JORDI FOLQUÉ almería Domingo, 2 julio 2017, 09:22

La UDA y Quique González se encuentran como hace exactamente un año. Con una diferencia. Las condiciones económicas del jugador en la entidad rojiblanca son mejores. Ambas partes decidieron firmar una ampliación del contrato que les unía hasta el 30 de junio de 2018 y que acabase el 30 de junio de 2021. Pero nada de esto ha cambiado la idea de poder romper el vínculo este mismo verano. Club y jugador lo tienen muy claro. Pero ninguno forzará la situación. No se vivirá un verano como el pasado. Si se hace el traspaso, bien. Que no se hace, todos 'amigos'. Eso sí, todo hace indicar que las próximas serán las últimas semanas del máximo goleador del Almería en las dos últimas campañas. Números que han puesto al vallisoletano en el mercado como un futbolista fiable y que se ha ganado un mejor contrato que el firmado junto a Alfonso García.

Cuando el pasado 13 de abril el Almería anunció la ampliación del contrato de Quique González, también hablaba del pasado más reciente. El delantero ha tenido una de las fichas más bajas de todo el plantel. No en vano, fichó del Guadalajara de Segunda B. Aunque la UDA estaba en Primera, su 'currículum' era como una apuesta de futuro que como una realidad. Y eso se notó en la nómina. Así, lo que ocurrió más bien fue que el Almería 'regularizaba' el contrato del goleador y Quique pasaba a la zona alta del vestuario. Se lo había ganado. Por tanto, las dos partes salían ganando.

EN CORTO 31 goles Son sus cifras en dos temporadas. Máximo goleador del Almería en este periodo en la Liga 1|2|3. Osasuna El pasado verano estuvo cerca de salir traspasado. Pero la mejor oferta que tuvo fue de Osasuna. A la UDA no le interesó Primera o extranjero El vallisoletano sabe que la oferta debe llegar de un equipo de Primera. No se descarta el extranjero. Ampliación El 13 de abril se anunció la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2021. Mejora de su nómina. Delantera nueva Tras dos años empezando con Chuli y Quique, el onubense ya no está (Getafe) y el vallisoletano debe salir.

El premio también se produjo tras un verano de 2016 en el que estuvo más fuera que dentro durante algunas semanas. Pese a que Fernando Soriano, entonces el entrenador, decía a final de julio que el '9' se quedaría, la ausencia en algunos amistosos dejaba a las claras que en las oficinas se apuraba cualquier opción a un posible traspaso. Osasuna fue uno de los más interesados, aunque finalmente optó por contratar a Sergio León de un Elche que sí tenía prisas por hacer un traspaso.

Ya hay ventas

No era el caso de la UDA. Alfonso García no quería hacer una venta mala del único que, el pasado curso, hizo méritos para un buen traspaso. El presidente, como le ocurre también ahora, prefería quedarse a su máximo goleador que traspasarlo y que, al final, fuese peor 'el remedio que la enfermedad'. Misma tesitura que en la que se encuentra ahora. Todavía con más razón que hace 12 meses porque ya ha vendido a Chuli al Getafe (por contrato con un importe de algo más de 700.000 euros) y puede hacer lo propio con Josema (500.000 euros al Córdoba). Es decir, casi tiene ya en caja los 1,2 millones de euros que podría cobrar por Quique González.

La cifra es, más o menos, la señalada. Por menos ni tan siquiera se sentarán a negociar con nadie. Los representantes del delantero lo saben y ni tocarán la puerta de Miguel Ángel Corona (director deportivo) para decirle nada de un ofrecimiento de otra entidad si la cantidad no la supera. Los 31 goles en dos campañas, en un equipo que ha estado peleando por no descender en ambos ejercicios, hace pensar a todas las partes que sí llegarán esos ofrecimientos en un documento avalado para que Alfonso García y la UDA acepten entablar diversas conversaciones para un posible traspaso.

Con un mercado todavía parado, porque los grandes siguen sin dar el golpe a la primera pieza del dominó en el que se convierte el periodo de fichajes, todos se mueven para tomar posiciones. Por Quique González, el mercado es Primera División y algún país extranjero. Entre los primeros, el dinero de la televisión hace que los ofrecimientos puedan ser más altos que hace unos años. Con más garantías de cobro, principal duda de Alfonso García a la hora de vender. En cuanto a los clubes extranjeros, 31 goles en dos temporadas en la Liga 1|2|3 es un buen motivo para su apuesta. Falta saber la que será más atractiva para el jugador y el club rojiblanco.

En el mercado futbolístico hasta pudo sorprender que Quique ampliase su compromiso hasta 2021. Los pretendientes esperaban, que al acabar en 2018, Alfonso García estuviera casi obligado a ponerlo este verano en el escaparate para poder ficharlo sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero. Pero, después, todo volvió a la normalidad al comprobar que lo que se hizo fue dejar todo pactado. Que cada uno sepa lo que hay para que no se necesite una larga negociación con el presidente del Almería para saber si quiere vender o no al goleador.

Las dos partes no desean que sea un verano tan largo como el pasado. Que se esté, hasta casi el último día, con la incertidumbre de si saldrá Quique González o no. Porque el cuerpo técnico desea tener bajo sus órdenes lo antes posible a los que deben ser importantes de cara al siguiente curso. Sin Chuli, que fue titular en los tres primeros partidos del recién terminado campeonato liguero, Luis Miguel Ramis no quiere encontrarse con la duda de si tendrá al vallisoletano. Sobre todo porque el Almería tiene que ir a por un par de delanteros. Tres en el caso de que el máximo realizador a lo largo de estos dos último ejercicios no siga en la disciplina de la UDA.

Por poner un claro ejemplo, al quedarse hace un año con Chuli y Quique, el presupuesto y ser al final del mercado de agosto, solamente permitió ir a por Juanjo Expósito. Sin equipo y tras haber marcado dos goles en el descendido Llagostera. Ahora, para definir la totalidad de la plantilla la dirección deportiva trabaja con un presupuesto y unos jugadores que son ya del Almería. Cualquier alteración debe ser lo antes posible. El 12 de julio vuelven al trabajo. ¿Estará Quique?