UD ALMERÍA Ramis quiere un equipo con alma para el partido del domingo Lo considera importante para «encontrar esos balones que nos puedan dar la posibilidad de hacer gol y no recibirlo» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 3 noviembre 2017, 20:42

En fútbol, como en cualquier actividad, el alma es esencial exponerla para conseguir los retos que se persiguen. Aunque el gol es la guinda, el alma es la clave que te conduce a ese máximo trofeo que es superar al rival en el marcador, un equipo que tenga «ese alma que hay que tener para encontrar esos balones que nos puedan dar la posibilidad de hacer gol y no recibirlo». Hay mil caminos para hacerlo, pero el tarraconense sólo tiene claro que si la UD Almería gana será porque juegue a lo que él quiere. Lo tiene claro. «Si eres un equipo que domina, que mueve el balón con velocidad, que salta entre líneas jugadores, eres vertical cuando tienes que serlo, no lo eres, manejas los tiempos del partido, eso es lo más imprevisible que hay en el fútbol y eso a veces lleva a goles o no, pero no es ni mejor ni peor». Su objetivo es el de «darle importancia y valor a lo que nos va a permitir hacer gol, que es tener el balón».

Lo hará frente a un Cádiz del que alaba esa facilidad para ser siempre igual en cuanto a fórmula. «El rival lo mejor que tiene es que sabe a qué juega, lo tiene muy claro y eso hay que combatirlo. No siempre por saber cómo juega el rival te garantiza nada». Dijo saber que el equipo de Álvaro Cervera es «un rival que nos va a exigir mucho, que tienes unas particularidades en ataque muy marcadas y que vamos a intentar frenar y sobre todo intentar ponerle nosotros a ellos en dificultades. Es lo que tratamos siempre».

Aunque el futuro puede ser complicado, dijo no tener miedo. «Yo no tengo miedo a nada y ya lo demostré el año pasado. No estoy preocupado. Estoy ilusionado porque tengo un equipo que está comprometido para mantener una línea de continuidad positiva. Estas últimas jornadas no ha sido así en cuanto a resultados, pero somos un cuerpo técnico que si algo tiene es que somos ganadores y puede haber gente por encima de nosotros, no lo sé, pero desde luego en ilusión pocos nos van a ganar y en ganas de transmitirle esa pasión e ilusión al equipo tampoco, pero fútbol es fútbol».