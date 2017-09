UD Almería Ramis ya puede contar con Juan Muñoz Presentación de Juan Muñoz como jugador del UD Almería. El delantero, cedido por el Sevilla, podría entrar en la convocatoria para la cita ante el Lorca JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 7 septiembre 2017, 15:11

Luis Miguel Ramis ya sabe que puede contar con Juan Muñoz. El delantero, cedido por el Sevilla esta temporada, ha recibido el alta médica y, de esta manera, podría entrar en la convocatoria de cara al choque del sábado frente al Lorca. Aunque lleva toda la pretemporada sin hacer entrenamientos de grupo, al haberse lesionado estando en el cuadro hispalense hace ocho semanas, el preparador rojiblanco no ha descartado que pueda entrar entre los 18 elegidos de cara a la cita de la cuarta jornada del campeonato liguero.

Tal y como ha informado la UDA, el jugador sevillano ha estado en la Ripoll y De Prado Sport Clinic de nuestra ciudad para ser observado por el doctor Ripoll, jefe de los servicios médicos del club, que tras un exhaustivo reconocimiento ha considerado que el futbolista está ya apto para poder jugar.

Juan Muñoz llegó al Almería en plena recuperación de una lesión muscular que sufrió durante la pretemporada con el Sevilla FC; en concreto una rotura en el cuádriceps de su pierna derecha. El atacante estuvo ejercitándose al margen del grupo, haciendo un trabajo específico hasta que su evolución permitió que entrara ya a entrenar con el resto de compañeros.

En cualquier caso no se han querido apurar los plazos ni arriesgar con una lesión que si bien no era importante, si es delicada si no se hace una completa recuperación. Después de ocho semanas desde que se produjo esta dolencia, Juan Muñoz ya tiene el alta médica.

Aunque está disponible el jugador necesita ahora equipararse con los demás compañeros puesto que durante varias semanas no ha estado entrenando al mismo nivel de exigencia por su período de recuperación.