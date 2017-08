UD Almería Ramis hace la primera criba en la UDA Luis Miguel Ramis en un partido entre el Getafe y UD Almería. / LOF / Ideal Antonio Marín, Selfa, Quintanilla, Iago Díaz y Diamanka no viajarán a Lorca JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 4 agosto 2017, 18:54

Por si alguien tenía alguna duda sobre los jugadores que no cuentan para Luis Miguel Ramis, el entrenador de la UDA ha hecho la primera convocatoria del ejercicio. Bien que no es un partido oficial. Bien que todavía la plantilla no está completamente cerrada. Pero sí que no viajarán mañana a Lorca cinco componentes del plantel que tienen la puerta de salida más abierta que nunca.

El preparador rojiblanco ha dado la lista de convocados de 20 jugadores, en la que no está Tino Costa que todavía no se ha podido ejercitar con sus nuevos compañeros, y en la que no aparecen Antonio Marín, Carlos Selfa, Álex Quintanilla, Iago Díaz y Pape Diamanka. Es decir, los cinco que ya hemos venido informando en IDEAL que el club espera que salgan en las próximas fechas. Es más, aunque cada uno con un contrato distinto en cuantía y en duración, el único que podría tener una cesión con opción a su vuelta es el primero. Los demás se espera que puedan rescindir el año que tienen firmado y se puedan incorporar ya a otras entidades.

De cara al choque de mañana en Lorca (20.00 horas), el técnico tarraconense ha llamado a los porteros René y Fernando; los defensas Marco Motta, Fran Rodríguez, Owona, Trujillo, Morcillo, Joaquín, Nano y Pervis Estupiñán; los centrocampistas Mandi, Rubén Alcaraz, Javi Pérez, Pozo, Álex Corredera (filial), Javi Álamo, Fidel y Gaspar, y los delanteros Hicham y Pablo Caballero.