UD ALMERÍA Ramis espera que su equipo tenga confianza y crea en lo que está haciendo El técnico rojiblanco no diferencia entre Copa y Liga y mañana jugarán "con la misma importancia" Lunes, 4 septiembre 2017, 19:37

Luis Miguel Ramis no tira la Copa, si bien habló ayer más de adquirir sensaciones que del avance en la competición. Lo que persigue para esta primera cita copera en el Ramón de Carranza no es otra cosa que "el equipo tenga confianza, siga creyendo en lo que trabajamos y este es otro partido en lo que podemos demostrar".

Por eso anunció que "todos los jugadores que participan en cualquier competición deben de mostrar cuando tengan minutos que están preparados para competir, para pelear, para sumar, para entender lo que trabajamos todos los días". Así, el rojiblanco dijo valorar "con la misma importancia todos los partidos y este es igual de importante que el que jugamos el sábado pasado y el que vamos a jugar el sábado".

Para él, no hay diferencias entre la Copa y la Liga. "No cambia tanto, por lo menos para nosotros", que encaran los partidos "con la misma seriedad, la misma importancia para seguir sumando rutinas positivas". La cita, según ha confesado, presenta "la oportunidad de que jugadores que han tenido menos minutos los tengas y mantenernos todos alerta para ayudar en cualquier momento".

Y no cabe duda que quiere pasar ronda, pese a que pueda parecer poco atractiva. "Se va haciendo atractiva según vas pasando rondas y más allá de eso nosotros lo que queremos es tener minutos intensos de competición, que nos sigan permitiendo crecer a todos los jugadores y cuantos más tengamos en ese nivel todas las semanas disponibles para poder competir, sea Liga o sea Copa, muchísimo mejor".

Respecto del Cádiz, el entrenador de la UDA significó que es "un rival complicado, que lleva una trayectoria y una rutina de resultados buenos e importantes, que estoy seguro que también le va a dar importancia a este partido. Un equipo con una características diferentes a las del sábado pasado". Sin embargo centra la atención en lo que pueda hacer su equipo. "A mirarnos a nivel colectivo de lo que somos capaces, que creemos que somos capaces de mucho y tratar de llevarlo al campo y ponerle las cosas difíciles a un rival que nos va a apretar".

Novedades

La cita, por ese interés de comprobar la capacidad que tienen algunos de los menos habituales, tiene miradas fijadas en jugadores como Nauzet Alemán a José Antgonio Verza. «Nauzet ya lleva varias semanas entrenando, ha alcanzado un nivel bueno. Es verdad que para completar un partido quizás todavía no, pero esa creatividad y ese talento que tiene seguro que nos sirven y que ayude al equipo y para él también es importante a nivel personal sentirse dentro del grupo, respirar minutos de competición», una sensación que para el técnico no está ausente del objetivo por el que lucharán otros jugadores que «también están teniendo pocos minutos. En definitiva, que empiecen a respirar exigencia y esa tiene que ver con los partidos de competición».

En torno a Verza, su posición durante el campeonato deperá del dibujo del partido. «Es muy buen centrocampista de equilibrio y de creación, cumple los dos requisitos, lo cual nos da muchísimos recursos. Lleva muy poquito con nosotros, pero lo conocemos y él nos conoce y los buenos jugadores entienden rápido qué queremos de ellos en pocos entrenamientos». Además aseguró estar «convencido que él ya tiene dibujado en la cabeza un poco lo queremos y seguro que va a empezar a rendir desde el primer momento».

La cita llega tras la derrota en Los Pajaritos que, por otra parte, no ha dejado secuelas. Ayer, en el entrenamiento vio a los jugadores «positivos y es también el mensaje que les hemos querido transmitir. Ellos se dieron cuenta que son capaces de mucho y luego hay que tener en cuenta que la plantilla con doce jugadores nuevos, yo llevo 16 jornadas con el Almería, creo que estamos transmitiendo el optimismo, la confianza y la fe que queremos que tengan en lo que trabajamos». Fue tajante porque consideró que «una derrota no debe modificar nuestro itinerario. Ellos saben que haciendo las cosas bien tienen muchas posibilidades de conseguir buenos resultados y esto es insistir semana a semana y no vamos a dejar de hacerlo».