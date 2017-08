UD Almería Ramis lo deja claro a la primera Luis Miguel Ramis ha ido comprobando durante la pretemporada las respuestas dadas por sus jugadores en los entrenamientos y partidos. / UDA Ramis hace una convocatoria para la cita en Lorca en la que no están Diamanka, Quintanilla, Iago Díaz, Antonio Marín y Selfa JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Sábado, 5 agosto 2017, 01:12

Luis Miguel Ramis no quiere ir de escondidas. Tampoco poner excusas sobre lo que pretende del equipo. Las cosas claras desde un principio. A la espera de los acontecimientos que permitan confeccionar la plantilla con la que cuente al cerrarse el mercado, cuando se cambie agosto por septiembre, el preparador ya dijo hace unas semanas lo que esperaba de la dirección deportiva (todo consensuado) para que el equipo fuese «competitivo y sólido». A falta de esos 'retoques', más o menos importantes que quedan por firmarse, el técnico de la UDA ya sabe y ha dejado claro con los que no cuenta. Una labor entre el propio Ramis y el organigrama encabezado por Miguel Ángel Corona y en el que también está Ibán Andrés. Falta la llegada de un extremo y un delantero centro. Al menos, de primeras. Pero, mientras que llegan o no los objetivos marcados, el catalán sí que deja 'pistas' para que todos sepan sus planes. La última, la dada ayer.

Por si alguien tenía alguna duda sobre los jugadores que no cuentan, a día de hoy, para Luis Miguel Ramis, el entrenador de la UDA hizo la primera convocatoria del ejercicio. Bien es cierto que no es para un partido oficial. Bien que todavía la plantilla no está completamente cerrada. Pero sí que no viajarán hoy a Lorca cinco componentes del plantel que tienen la puerta de salida más abierta que nunca. Si es que no la tenían ya tras casi cuatro semanas entrenando. Incluso, antes de comenzar la pretemporada ya tenían el cartel de transferibles encima de su taquilla en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Algo que no han cambiado en este tiempo.

El técnico se lleva a Lorca a 20 jugadores Solamente Álex Corredera con ficha del filial rojiblanco. A la espera de contar con Tino Costa. 5 Álex Quintanilla, Antonio Marín, Iago Díaz, Pape Diamanka y Carlos Selfa se quedarán en Almería al no entrar en los planes de Ramis. uÁlex Quintanilla Sea para Ramis Joaquín central o mediocentro, el vasco sabe que debe salir. uAntonio Marín El único de los cinco descartados que podría salir cedido para volver en un año. Iago Díaz Ramis prefiere que, por ahora, el extremo diestro se quede 'cojo' que llevarse al gallego. uPape Diamanka Si hasta ayer seguía en el equipo es por su alta ficha. No ha jugado ni un minuto. uCarlos Selfa No viajó a Mijas porque su salida estaba clara. Pero sigue en la UDA. Ya no entrena.

Ausencias

El preparador rojiblanco dio ayer la lista de convocados de 20 jugadores, en la que no está el argentino Tino Costa que todavía no se ha podido ejercitar con sus nuevos compañeros, y en la que no aparecen Antonio Marín, Carlos Selfa, Álex Quintanilla, Iago Díaz y Pape Diamanka. Es decir, los cinco que ya hemos venido informando en IDEAL que el club espera que salgan en las próximas fechas.

La entidad espera que sea lo antes posible. A juicio del cuerpo técnico, y por lo que busca en este mercado de verano, ninguno de ellos se ha ganado su continuidad en el conjunto rojiblanco. Siempre con matices. Porque, aunque los cinco estén en el mismo 'saco', lo cierto es que cada uno tiene una situación distinta que ha provocado estar a día de hoy sin estar en el destino en el que ejercerán el siguiente ejercicio. Es más, aunque cada uno con un contrato distinto en cuantía y en duración, el único que podría tener una cesión con opción a su vuelta es el primero. Los demás se espera que puedan rescindir el año que tienen firmado y se puedan incorporar ya a otras entidades.

Antonio Marín, aunque aspiraba a que pudiera quedarse en el primer equipo, sabe que tendrá que salir. Marco Motta y, sobre todo, Fran Rodríguez le tapan el sitio en el lateral derecho. Hace un año y medio aceptó bajar de nuevo al filial, aunque no pudo impedir el descenso a Tercera. El verano pasado fue cedido al Granada B. Ahora, con ofertas encima de la mesa, valora si salir de nuevo cedido o ya, de una vez, romper el vínculo con la UDA para dar por finalizada una vinculación que comenzó cuando tenía solamente 11 años.

En los otros cuatro casos, la idea es desprenderse de su ficha. Aunque el club haya asegurado que Iago Díaz y Carlos Selfa se ejercitan al margen del grupo por problemas físicos, lo cierto es que son dos que tendrán que jugar en otro sitio distinto como locales que en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El gallego deja esta noche en solitario a Javi Álamo como extremo derecho. O el canario juega los 90 minutos previstos o alguno tendrá que actuar en una posición cambiada a la suya (Hicham y Gaspar son los candidatos). En cuanto a Carlos Selfa, no viajó a Mijas porque su futuro estaba fuera de la UDA. Todavía no se ha concretado.

En cuanto a Álex Quintanilla, el central ha vuelto del Mirandés y Luis Miguel Ramis, pese a que ha sido recuperado, ha mostrado bien a las claras que no cuenta con el vasco. Lo mismo que le ocurre a Pape Diamanka. El senegalés sigue en el Almería por su alta ficha y porque no ha encontrado un equipo que pueda ofrecerle un contrato similar. Pese a que le resta un año de vinculación, el africano está tomando la misma 'táctica' recomendada hace un año por los almerienses para que el Real Zaragoza le diera facilidades para su salida.

Precisamente el africano es el único que ha sido entrenado por Luis Miguel Ramis de los cinco que se quedaron ayer fuera de la primera convocatoria de la pretemporada. Los demás estuvieron en otros destinos cuando el catalán asumió el cargo de intentar salvar a la UDA del descenso a Segunda B. Todos habían tomado el camino para escoger otro destino. Al menos, como mínimo, para los meses finales de la pasada competición. El que sí los había visto ejercitarse, en todos los casos, era el director deportivo. Miguel Ángel Corona había sido compañero de todos. Pero todas las partes tenían claro que el plantel había que reforzarlo.